В Москве сегодня перекроют движение в районе Пушкинской площади

В Москве сегодня, 23 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества сотрудники ГИБДД перекроют движение автотранспорта в центре города в районе Пушкинской площади.



Представитель отдела пропаганды столичного управления ГИБДД Максим Галушко сообщил о том, что в связи с проведением массовых мероприятий с 10.30 и до окончания мероприятий будет ограничено движение автотранспорта, в том числе и общественного, по Большому Путинковскому переулку.

ГИБДД просит выбирать маршруты объезда.