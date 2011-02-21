В Москве будет построено два дублёра Варшавского шоссе, главный архитектор столицы Александр Кузьмин рассказал сегодня, что на этой автомагистрали создадут еще три дополнительные полосы движения.



На сайте ранее Москомархитектуры появился проект постановления, из которого следовало, что власти Москвы намерены в этом году начать разработку проектов планировки дублеров Варшавского шоссе и Кутузовского проспекта.

Развитие системы радиальных дорог необходимо из-за перегрузки существующих радиальных магистралей, ошибок в планировании улично-дорожной сети и дефицита пропускной способности на въездах и выездах из Москвы.