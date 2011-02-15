В Москве сегодня вечером серьезные пробки

В Москве сегодня во второй половине дня начали образовываться серьезные пробки. По данным "Яндекс.Пробки", половина внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца. Затор отмечен от пересечения ТТК с Комсомольским проспектом и до съезда на Дмитровское шоссе. На внешней стороне Третьего транспортного затор образовался от 1-й Рыбинской и до Вятской улиц.

Многочисленные заторы образуются в многокилометровые пробки. По состоянию на 17:00 индикатор "Яндекс.Пробки" оценивал ситуацию в Москве как "серьезные пробки", по десятибалльной шкале - 7 баллов.

Внешняя сторона Садового кольца практически стоит. Огромная пробка от Земляного вала до Садово-Кудринской улицы.



На МКАД пробка на 17.00 мск зафиксирована на внешней стороне от Дмитровского и до Ленинградского шоссе. На внутренней стороне кольцевой очень плотное движение от Новорижского до Ленинградского шоссе.