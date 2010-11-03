В Москве серьезные затруднения на дорогах

В предпраздничной Москве возникли серьезные затруднения на дорогах в среду вечером. В связи с многочисленными заторами на дорогах стоят основные магистрали столицы.

Как передает корреспондент "Интерфакс", автомобильные пробки образовались, в частности, на проспекте Вернадского и Мичуринском проспекте. Плотное движение отмечается на Садовом и Бульварном кольцах. Традиционный затор образовался на Ленинградском шоссе - на въезде в подмосковные Химки, в районе Московской кольцевой автодороги. Стоит" также Волоколамское шоссе в районе Покровское-Стрешнево, серьезные затруднения отмечаются в Южном Тушино и на внутренней стороне МКАДа от Можайского до Пятнцикого шоссе.