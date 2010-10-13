ГИБДД проводит рейды по проверке тонировки стекол автомобилей

С 13 октября ГИБДД проводит рейды в регионах по проверке степени тонировки автомобилей на предмет соответствия требованиям Технического регламента.

Как сообщается на сайте ведомства, со вступлением в силу нового дорожного Техрегламента и поправок в КоАП штраф за излишнюю тонировку стекол машины увеличен до 500 рублей.

Новые требования повысили обязательную степень светопропускания до 75% для лобового и 70% для боковых стекол.

Тонировка стекол автомобиля регламентируется в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В сообщении, опубликованном на сайте ГИБДД, говорится, что водитель, не согласный с результатом проверки, может подать заявление на имя местного начальника ГИБДД в 10-дневный срок для назначения повторной экспертизы.