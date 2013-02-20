Закат американского солнца вручную

В Соединённых Штатах очень любят называть негров афроамериканцами, секс-меньшинства – альтернативно сексуальными личностями, агрессию – войной с международным терроризмом. Экономический кризис кризисом не зовут. Для этого используется термин «рецессия», означающий «умеренный, некритический спад в экономике, или замедление темпов роста». Только вот теперь «замедление роста» докатилось и до священной коровы высшего политического руководства США – военной машины.

Торг здесь неуместен

Для начала требовалось урезать расходы Пентагона за пять лет на 10% начиная с 2011 года. Процент небольшой, но оказалось, что такой секвестр ударит по многому. В частности, было принято решение о сокращении сухопутных войск на 80 тыс. человек, флота и ВВС – на 24 тыс. человек. Также решено досрочно списать несколько сотен боевых самолётов, правда, попытавшись заменить их беспилотниками. На треть будут сокращены боевые бригады сухопутных войск. Причём под нож пойдут наиболее мощные, тяжёлые бригады. Флот тоже должен списать несколько десятков кораблей.

Но не прошло и пары лет, как стало ясно: «двести рублей уже не спасут гиганта мысли и отца мировой демократии. Только пятьсот – и торг здесь неуместен!» То есть денег в казне будет намного меньше, чем ожидалось. Подошёл долговой кризис, и резать надо беспощадно.

Всё, всё, что нажито непосильным трудом, – всё же погибло!

Ещё в прошлом году из Пентагона начала просачиваться неофициальная информация о том, что там прорабатываются масштабные меры по сокращению расходов. В их числе назывались такие, как отправка в неоплачиваемые отпуска нескольких сотен тысяч гражданских служащих, увольнение и отправка в неоплачиваемые отпуска десятков тысяч военнослужащих. Более того, ставились вопросы об одностороннем сокращении ядерных арсеналов США, в том числе о снятии с вооружения всех МБР «Минитмен-3», недавно прошедших несколько масштабных модернизационных программ. Обсуждалось и кардинальное сокращение парка стратегической авиации, вывод из состава флота части стратегических и тактических атомных субмарин. Сначала казалось, что это лишь слухи, но затем начали просачиваться и официальные подтверждения. А сейчас новости пошли потоком.

Например, заявлено, что атомный авианосец «Гарри Трумэн» должен был выйти на боевую службу в район Персидского залива вместе с эскортом, включающим ракетный крейсер «Геттисберг» и эсминцы. Но не выйдет, останется в Норфолке: нет денег, бюджетные сокращения. И в связи с этим у берегов Ирана, с которым у США отношения перманентно напряжённые, будет лишь одна авианосная группа вместо двух.

Кроме того, ещё одному атомному авианосцу отменили операцию по перезарядке активной зоны реакторов, и он может быть поставлен на прикол. Флот уже отменил десятки контрактов с частными компаниями на обслуживание, реконструкцию, ремонт и строительство пирсов, складов, дорог и казарм.

Планируется резко сократить выходы кораблей и подлодок как в одиночные плавания, так и в составе эскадр. Среди регионов, в которых ВМС США резко сократят присутствие, называются: Карибский бассейн, Южная Америка и даже моря вокруг Европы, в том числе Средиземноморье. Сократятся лимиты средств и топлива на боевую и учебную подготовку кораблей и авиации. Обо всём этом сообщил недавно адмирал Джонатан Гринерт, главком ВМС США (если перевести его должность на наш эквивалент).

Последний… без соли доедаем Покусились даже на «святое» – ПРО США. «Неожиданно выяснилось», что часть поэтапного плана развёртывания ПРО содержит изъяны. Конгрессу был представлен закрытый доклад Агентства по ПРО, в котором сказано, что и Польша, и Румыния не подходят для размещения противоракет SM-3. Их применение оттуда попросту неэффективно – о чём, кстати, «АН» писали не раз. Да и сами ракеты нуждаются в серьёзных переработках. Так что, возможно, следует ожидать предложений об отказе от их размещения в этих странах, вокруг чего сломано столько копий, в том числе Россией. Но пока это неясно.

Ни хлеба, ни зрелищ

ВВС США также решили порадовать новостями – в случае если к марту вопрос с автоматическим сокращением военных расходов не решится, то число лётных часов будет сокращено на треть. В неоплачиваемые отпуска будут отправлены 180 тыс. гражданских служащих ВВС, часть эскадрилий будут сокращены, в том числе – на зарубежных базах. Впервые может быть отменено участие ВВС США в авиасалоне в Ле Бурже, чего не было даже во время ссоры с Францией из-за вторжения в Ирак.

Пострадают и любители авиационного высшего пилотажа – выступления пилотажных групп ВВС, в том числе знаменитых «Тандербердс», будут отменены. Флот также грозится отменить выступления не менее знаменитых «Голубых Ангелов». Честно говоря, если это случится – будет жалко, так как лётчики там хорошие, шоу качественное, и экономия, в общем, копеечная. Правда, пока на сайтах групп нет никакой информации об отмене выступлений.

Запускайте свои ракеты завтра – сегодня уже все домой ушли

Сенсационным можно назвать официальное выступление 8 февраля командующего Космическими силами ВВС США

(AFSPC) генерала Уильяма Шелтона. Он сразу заявил, что за 36 лет своей службы в армии не сталкивался с подобным урезанием финансирования. Если до 1 марта ситуация с бюджетом не исправится (то есть Конгресс не придумает, как расширить лимиты госдолга США путём выпуска очередных ничем не обеспеченных триллионов), то AFSPC будет вынуждено пойти на жёсткие меры.

Среди них: перевод значительной части станций системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), национальной системы ПРО США и системы контроля космического пространства (СККП) с круглосуточного режима работы 7 дней в неделю на... 8-часовой рабочий день. Правда, не 5 дней в неделю, как в офисах, а семь. То есть 16 часов из каждых суток ни раннего предупреждения, ни контроля за космосом у Америки не будет. Очевидно, супостату предлагается нападать только в рабочее время американских военных? Словом, запускайте свои ракеты завтра – сегодня уже все ушли.

В общем, это даже не нужно комментировать – до такого даже в голодные 90-е годы в России не додумались. Военные на боевых постах в РВСН, СПРН, ПРО или ПВО месяцами сидели без денежного довольствия, но все системы работали круглосуточно и все посты дежурных смен были заняты.

Кроме того, на такой же режим перейдёт и персонал, управляющий разведывательными спутниками и многими другими в военной орбитальной группировке (ОГ) США. Вообще, подобное решение несёт опасность не только для США, но и для спутников России и других стран. В случае каких-то непредвиденных проблем, например, столкновения с космическим мусором или другим аппаратом, их даже отвести в сторону некому будет. Поэтому хочется верить, что какая-то дежурная смена всё же будет.

Также на 75% планируется сократить орбитальную группировку спутников связи предыдущих поколений. Хотя признаётся, что такое сокращение никак не компенсируют новые спутники, число запусков которых будет также сокращено. Заморозят строительство нового командного пункта, новых систем управления ОГ и систем обеспечения деятельности войск.

Сложнее станет и продвижение по службе для офицеров – порежут программы переобучения и повышения квалификации что сразу скажется на их карьере. Понятно, что эти решения ещё не приняты, и Шелтон лишь озвучил то, на что будет вынужден пойти.

Тактический аргумент

Активизировались американские попытки усадить Кремль за стол переговоров по тактическому ядерному оружию (ТЯО). Несмотря на то что в процентном отношении мы сократили арсеналы даже больше американцев, у нас образовалось в этом вопросе абсолютное превосходство в численности и мощи арсеналов. Американцы имеют сейчас порядка 500 боеготовых тактических зарядов и 2–3 тыс. неактивных, ожидающих утилизации. Правда, в отличие от стратегических ядерных сил (СЯС), по тактическому оружию нет никаких контрольных механизмов, и цифры могут быть неточны. Наши запасы ТЯО неизвестны, но считается, что у нас не меньше 8–10 тыс. активных зарядов.

Совершенно понятно, что американцы пытаются и будут дальше пытаться «уболтать» Россию сократить свои арсеналы ТЯО. Да только нам это невыгодно. ТЯО для РФ – важный инструмент сдерживания и на континенте, и в океане и даже в стратегическом плане. Как ещё, например, малочисленные эскадры нашего флота могут поддерживать паритет с американцами? Только с помощью ТЯО на борту.

Резать, не дожидаясь перитонита

В лихорадочных попытках спрыгнуть с бюджетной сковородки американцы добрались уже и до СЯС, вернувшись к прошлогодним выкладкам об отказе от ядерной триады, снятии с вооружения МБР и прочему. Сначала они пытаются прощупать почву, нельзя ли сделать эти сокращения вместе с Россией. В начале месяца вице-президент Байден в Мюнхене уже пытался с С. Лавровым «провентилировать» вопрос, готова ли Москва поддержать инициативу Вашингтона о дальнейшем сокращении СЯС. Американцы предлагают сократить арсенал ещё на треть или даже наполовину.

Как стало известно, Россия отнеслась к инициативе более чем прохладно. Дело в том, что установленный лимит взят не с потолка, а является результатом долгих исследований массы серьёзных организаций, как минимальный, способный обеспечить выполнение стоящих перед армией задач. Ниже опускать планку Россия просто не собирается.

К чему всё это?

Чем вызван этот вал «добрых новостей» на военную тему из США? Неужели приближается крушение военной машины страны, считавшей себя властелином мира? Скорее всего, часть угроз со стороны военного руководства является шантажом администрации Обамы. Хотите увидеть «экономически эффективную армию»? Мы её покажем!

Другая часть является панической – в стиле реплики героя Миронова про снимаемый гипс и уезжающего клиента. Американские военные привыкли сладко есть и вкусно пить, и класть зубы на полку не хочется. Но, похоже, всё же придётся. Возможно, не в этот раз, но достаточно скоро морфий кончится или просто перестанет помогать. То, что американцы лихорадочно ищут, как скинуть «ядерное бремя», говорит о том, что этот момент в любом случае недалёк, и ВС США ещё предстоят их «перестройка, новое мышление и 90-е годы».