В Минобороны трудно понравиться

В журналистских кругах, связанных с Минобороны, отмечают уменьшение восторгов после снятия А. Сердюкова. Как и стоило ожидать, там наступил период анализа первых шагов нового министра.

Среди офицеров и генералов ходят разговоры, что новый министр также ориентирован больше на власть, а не на жизнь военнослужащих. Г-н Шойгу, как говорят, успел утомить центральный аппарат своими эмчеэсовскими привычками в работе. Прежде всего еженедельными селекторными совещаниями, которые ряд военных расценивают, как обычный пиар на публику. В Минобороны так не было никогда: дела в министерстве, как правило, секретные – есть спецсвязь. Если надо поговорить, скажем, с командующим округом, можно снять трубку и связаться в режиме закрытой связи.

Ещё одна претензия в том, что г-н Шойгу, как и А. Сердюков, привёл за собой в центральный аппарат Минобороны своих людей, в армии не служивших и военного дела не знающих. Хотя и не так много, как боялись.

И ещё. С. Шойгу для армии всё же чужак. А вояк достало, что Минобороны уже десять лет руководят именно они. С предшественниками С. Шойгу было понятно, зачем их назначили. Чекист С. Иванов брал под контроль В. Путина и «питерцев» чужую для них силовую структуру. Финансист А. Сердюков перехватывал финансовые потоки. А вот г-н Шойгу в прошлом строитель, ставший командиром уровня начальника войск гражданской обороны. Этого в Минобороны не понимают.

Одним словом, угодить здесь сложно. Любой генерал в первую очередь считает самым умным себя.