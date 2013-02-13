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Министр рассекретил секретный беспилотник

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ЧУЙКОВ ]

Министр рассекретил секретный беспилотник

Во время визита министра обороны С. Шойгу в Татарстан ему продемонстрировали пока ещё секретный макет нового российского тяжёлого беспилотника.

Фотография появилась на сайте правительства республики. Спохватившись, её быстро убрали, но образец уже попал во Всемирную паутину. На фото изображён летательный аппарат классической схемы с крылом большого удлинения и двумя турбовинтовыми двигателями. Заднее оперение V-образное.

Вместе с фотографией на сайте регионального правительства появилось пояснение, что речь идёт о новом БПЛА, разработанном конструкторским бюро «Сокол». Ранее КБ «Сокол» сообщало, что они совместно с питерской компанией «Транзас» разрабатывают два новых дистанционно управляемых летательных аппарата. Первый – разведывательный или ударный БПЛА массой до пяти тонн. Второй – массой до одной тонны.

Как пояснили «АН» в КБ «Сокол», КБ ещё осенью 2011 года в рамках научно-исследовательской работы с шифром «Альтиус» выиграло конкурс Минобороны стоимостью около 1 млрд. руб. на разработку проекта средневысотного беспилотника большой продолжительности полёта и взлётной массой до пяти тонн.

В Минобороны подчеркнули, что Шойгу в декабре прошлого года поручил создать центр по беспилотным летательным аппаратам. Однако пока неясно, в какой вид или род Вооружённых сил войдут тяжёлые БПЛА. «Этот вопрос ещё не прорабатывался», – подчеркнули в ВВС России.

Между тем в США, кроме ударных беспилотников MQ-9 Reaper, разрабатываются также и миниатюрные одноразовые модели Switchblade. Сейчас они проходят испытания в Афганистане против лидеров «Аль-Каиды». Эта технология была разработана для целенаправленного уничтожения конкретных лиц – руководителей и видных общественных деятелей – в условиях, когда подобраться к ним на близкое расстояние для работы снайпера не представляется возможным, а нанесение ракетно-бомбового удара приведёт к многочисленным жертвам невинных людей. Мини-БПЛА имеют простой передатчик, приёмник GPS, видеокамеру и заряд взрывчатки, которые помещены в корпус крошечного самолёта, приводимого в движение электрическим мотором.

Беспилотник выстреливается в направлении врага из носимой в рюкзаке миномётной установки, после чего в полёте расправляет крылья, запускает мотор и начинает вести видеотрансляцию окружающей обстановки единственному военнослужащему, слушаясь его приказов на полёт к месту самоподрыва. Как только военнослужащий обнаруживает цель нападения, он посылает сигнал на беспилотник, который захватывает цель, пикирует на неё и самоподрывается.

Как пояснил «АН» сотрудник ФСО, «это очень опасная игрушка. Её легко изготовить буквально на коленке из простейших деталей, имеющихся в свободной продаже. Кроме взрывчатки, разумеется. Если он попадёт в руки террористов, охрана первых лиц любого государства становится более сложной. Такая технология позволит террористам наносить высокоточные удары по хорошо защищённым персонам ранга глав государств из-за охраняемого периметра, с достаточного удаления, не боясь собственного раскрытия и уничтожения».

О разработках подобных смертоносных «игрушек» в Роснано пока не сообщается.

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