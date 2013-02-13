Опровержение
№ 6(348) от 14.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Информация, опубликованная на сайте газеты «Аргументы недели» от 15.11.2012 №44 (336), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.argumenti.ru в статье «Питерские жулики ставят крест на великом русском наследии. Кто уничтожает уникальный семенной фонд страны по «схеме Сердюкова?» (автор Александр Чуйков) о принадлежности генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Бравермана Александра Арнольдовича к рейдерам, о лоббировании им распродажи земельных участков, выбранных для сохранения коллекции генетических ресурсов растений государственного научного учреждения «Павловская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова», а также о том, что деятельность генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Бравермана Александра Арнольдовича приводит к уничтожению указанной коллекции, сохранённой учёными в годы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны, не соответствует действительности.
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