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«Геракл» Шойгу

Военачальники вынесли диагноз реформам Сердюкова и выписали рецепт новому министру

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ЧУЙКОВ ]

«Геракл» Шойгу

Шестой подвиг Геракла, сына Зевса, – очистка авгиевых конюшен – вполне сравним с работой, которая предстоит министру обороны С. Шойгу. Вот только богатырь смог это сделать за один день, смыв навоз водой из реки Алфей, а Шойгу пока не хватило и ста дней, прошедших после указа о его назначении. И явно не хватит ещё нескольких лет. Навоза слишком много.

Приговор «новому облику» армии

В маленьком зале заседаний в здании Госдумы шелестели слова «портянки» и «суворовцы». Немолодые мужчины с военной выправкой и жёстким взглядом сдержанно здоровались в фойе. Отметить «сто дней после Указа» о назначении С. Шойгу в комитете по обороне собрались занимавшие серьёзные посты военачальники. Большинство из них были выкинуты из армии бывшим министром Сердюковым. Обиды и злости на него они не скрывали. Но эмоции не мешали вычленить главное.

«На сегодня система управления Вооружёнными силами размыта. Нет согласованности между командованием видами и родами войск и Генеральным штабом», – говорит бывший начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Ю. Букреев. По его мнению, при бывшем начальнике – секретном Герое России Н. Макарове – Генштаб взвалил на себя слишком много обязанностей по управлению войсками, отстранив от оперативного руководства Главные командования и штабы. И справиться с этим объёмом работы эффективно не сможет. Новый министр эту ситуацию пока не переломил. Для улучшения управляемости необходимо вернуть первые роли в управлении главкомам видов и родов войск.

«Называется главком и командующий, но ничем не командует», – в сердцах сказал Букреев. Но даже после решения нового министра об увеличении штатной численности главкоматов, которые должны управлять видами войск, найти компетентных офицеров на эти должности будет очень непросто. Выбито всё среднее звено. Но сделать это необходимо. Сейчас в Главкомате, например, Сухопутных войск служит всего 90 офицеров. Примерно такая же численность в главкоматах ВВС и ВМФ. А в США, откуда наши деятели обожают слизывать реформаторские нововведения, в штабе армии служат две с половиной тысячи офицеров.

Сердюкову вменили несколько основных ошибок: потеря управляемости армией и флотом из-за создания четырёх непонятных оперативно-стратегических командований, уничтожение мобилизационного резерва, развал военной науки и военного образования. Причём именно о последней ошибке говорят как о фатальной. И хотя Шойгу принял ряд решений о возрождении некоторых военных академий, но пока сделано всего полшага. Созданную Сердюковым структуру создания единых военных центров по виду войск он ломать не решился.

– Всех моряков согнали в Кронштадт, лётчиков – в Воронеж. В случае войны за несколько часов мы полностью лишимся офицерского корпуса, – заявил бывший замминистра, генерал армии А. Белоусов.

– За сто дней для военного образования ВВС пока виден только один плюс: приостановили разрушение ещё не до конца разрушенного. Статс-секретарь, замминистра Панков, ещё служит на своём месте, на местах остались и начальник Главного управления кадров Горемыкин и Главком ВВС Бондарев. Они же руководили уничтожением, подводя научное обоснование, систему образования военных лётчиков, – поддержал генерал-лейтенант Иван Найдёнов.

Враги не спят

Каждый серьёзный шаг Шойгу вызывает яростное противодействие оставшейся прежней команды. В частности, тех же Панкова, Булгакова, Горемыкина, врио начальника Департамента жилищного обеспечения Сёминой. «Министр вычистил небольшую часть верхушки, которую привёл Сердюков. Но на средних и нижних этажах, от которых зависит эффективность выполнения приказов и директив, остались прежние люди, которые буквально саботируют все решения о возрождении армии и флота. И их заменить некем», – поделился с «АН» один из военачальников, присутствовавших на заседании. По его мнению, «Сердюкова и его команду надо судить не за пропавшие из военной казны миллиарды, а за измену Родине путём полного развала управления Вооружёнными силами».

Практически все выступающие сошлись на одном – точка невозврата пока не пройдена. Но ни за 100, ни за 200 дней, и даже за 2–3 года восстановить разрушенное невозможно. Но кое-что сделать новый министр успел. Курсанты суворовских и нахимовских училищ вновь примут участие в парадах; военные академии вернулись на двухлетний цикл обучения слушателей. Благодаря в том числе и публикациям в «АН» отменён переезд на новое место знаменитой Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Хотя большая часть из выделенных 20 млрд. уже «освоена». Возрождены Главное управление и управления по боевой подготовке видов и родов войск. Так как «без войны армия ржавеет, а без боевой подготовки – разлагается». Формируется Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований), Управление создания и развития беспилотных летательных аппаратов, создан Центр разработок робототехники и беспилотных летательных аппаратов. В ГРУ вернулись семь бригад спецназа, которые бывший министр отдал Сухопутным войскам. На службу зазывают опытных командиров и военачальников, уволенных при Сердюкове. Вооружённые силы вновь переодеваются. Уже в этом году военные получат первые 100 тыс. комплектов полевого обмундирования.

Многие из этих решений отдают популизмом, например отмена портянок (и то окончательное решение пока не принято). Есть и крайне серьёзные моменты «отката» сердюковко-медведевской реформы. Однако, по мнению генералов, цели, заявленные как Сердюковым, так и Шойгу, на словах не отличаются друг от друга. «Говорить красиво они все умеют», – бросил кто-то из присутствующих. Главное, чтобы дела нового министра на практике не расходились с реальными делами. Но пока в Госдуме действующие высокопоставленные военные чиновники из Минобороны – редкие гости.

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