Зачем Израиль бомбил Сирию

Новости из районов боевых действий в Сирии за последние недели не блещут особым разнообразием: сирийская армия стабильно в большинстве районов давит террористов, те оказывают сопротивление, постепенно оставляя позиции. И небольшие локальные успехи бандитов ничего кардинально не меняют. Война, правда, далека от завершения. Однако неожиданно в дело вмешалась сила, которая ранее вела себя нейтрально. Речь идёт о тёмной истории с ракетно-бомбовым ударом ВВС Израиля по территории Сирии.

Что бомбили?

Удар был нанесён 30 января, на первый взгляд неожиданно для сирийцев и уж точно неожиданно – для большинства наблюдающих за сирийским конфликтом. Сначала было непонятно, что послужило целью израильской разовой военной акции. Первые сообщения западных источников гласили, что целью послужила некая колонна, направлявшаяся из Сирии в Ливан.Они утверждали, что в колонне были ЗРК SA-17, якобы переданные сирийской армией движению «Хезболла».

Это утверждение является абсолютным бредом – этим индексом в НАТО именуется наш войсковой ЗРК средней дальности «Бук-М1-2Э», который вместе с новейшей модификацией «Бук-М2Э» в Сирию действительно не так давно поставлялся. Но это – ценная система, которая очень нужна самим сирийцам. Да и в передаче системы без обученных расчётов нет никакого смысла. Обучить расчёты можно лишь в России,а мы, конечно, не будем делать это для тех, кто не покупал наше оружие.









Передавать системы с сирийскими расчётами – тоже глупость. Россия не разрешает реэкспорт таких систем вооружения, да ещё не пойми кому. Да и самим «хезболлаховцам» никакие системы ПВО крупнее переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) не нужны. Возможно, в колонне могла быть крупная партия ПЗРК или противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК). Это достаточно опасное оружие и израильтяне могли попытаться воспрепятствовать его попаданию в руки «Хезболлы».

Газета TheJerusalemPost высказала версию, что удар был направлен по местам постоянной дислокации прибывшей в Сирию крупной группы иранских военных специалистов. Эта версия также выглядит несостоятельной. В этой истории Иран горячо поддержал Сирию, действуя даже более напористо, чем сам Дамаск. Но Тегеран ни словом не обмолвился о том, что пострадали его граждане. К тому же нахождение там военных советников на основании межгосударственных соглашений не является незаконным, а вот атака на граждан чужой страны уже сама по себе «казус белли», то есть повод к войне. Так что наверняка никаких иранцев «при съёмках этого фильма не пострадало».

Колонна с воображаемым химоружием

Следующей версией стало наличие в колонне химоружия, которое коварные сирийцы хотели передать ливанскому движению. Это тоже маловероятно – зачем это сирийцам? А вдруг оружие попадёт к бандитам Свободной сирийской армии (ССА)?

Официальный Израиль первые дни хранил молчание. Неофициальные источники же говорили лишь о том, что «предотвратили попадание некоего вооружения в руки «Хезболла». И лишь недавно устами министра обороны Эхуда Барака Израиль косвенно признался в ударе по сирийскому объекту, не обозначив его конкретно. Было сказано лишь о том, что Израиль продемонстрировал, что «слова не расходятся с делом».

Мгновенная реакция

Сами же сирийцы отреагировали на удар израильских ВВС мгновенно, заявив, что те атаковали научный центр в местечке Джамрая в провинции Дамаск, совсем недалеко от границы. Сирийское руководство обвинило Израиль в намеренном нарушении границ, нарушении Устава ООН, атаке на мирное научное учреждение. Одновременно оно пообещало «жёсткий, адекватный, но неожиданный ответ».

Долгое время было непонятно, есть ли какие-то потери у сирийцев после налёта. Потом всё же стало ясно, что потери составили: 2 убитых и 5 раненых и одно здание центра было полностью уничтожено, а второе – повреждено. На этом странности не закончились. Сирийцы заявили, что ничего ценного в комплексе не было. Он находится в уязвимой местности и не один раз подвергался безуспешным атакам бандитов из ССА. Всё ценное оборудование и персонал были вывезены в иное, намного более безопасное место.

Но долгое время никаких доказательств тому, что налёт вообще был, они также не предоставляли. Ни фотографий, ни видео с места атаки. И лишь недавно такие репортажи появились на местном телевидении. Но на них не видно разрушенного полностью здания, видна лишь воронка во дворе, похожая на воронку от бомбы калибром более полутонны, несколько сгоревших легковушек, выбитые в здании стёкла, и не известно когда и кем сожжённый самоходный ЗРК «Оса-АКМ». Как-то не очень похоже на тщательно спланированную успешную операцию против центра, где якобы разрабатывалось то ли химическое, то ли биологическое оружие.

Атаку ждали?

Складывается ощущение, что удар не был для сирийцев чем-то неожиданным – уж больно чётко отработала официальная пропаганда и с реакцией на действия Израиля и с тем, что они были тут же увязаны с деятельностью террористов из ССА. Логика прямая – сначала научный центр атаковали боевики, а потом израильские лётчики, значит, они действовали заодно. Удачный пропагандистский ход.

Дело в том, что Израиль в мусульманском мире симпатией, мягко говоря, не пользуется. Поэтому представители умеренной и радикальной оппозиции попытались максимально дистанцироваться от него и осудили нападение. Представители ССА даже... покритиковали власти за «недостаточно мощную ответную реакцию». И начали усиленно отмываться от обвинений в том, что помогали израильским военным.

Даже Турция, ныне – злейший враг Дамаска, и то поддержала Асада. А Организация Исламской Конференции (ОИК), до того ритуально призывавшая Асада покаяться во всех грехах и уйти, – выступила с резолюцией поддержки Сирии и её усилий.

В общем, если бы удара не было – его стоило бы придумать. К тому же сирийцы вполне могли знать об этих планах. Незадолго до этой акции в Москве побывал один из крупных израильских чиновников. По данным «АН», в ходе визита он сообщил о том, что его страна готовит демонстративный удар, но он не будет носить серьёзного характера. Мог он и назвать место атаки – чтобы там случайно не оказалось наших дипломатов и советников. Этой информацией Кремль наверняка поделился с Дамаском. Тогда становится понятно, почему и удар пришёлся «в молоко», почему и Сирия отреагировала столь мгновенно.

Для Сирии эта история идёт в явный плюс. Поэтому верить всерьёз в «жёсткий ответ» Дамаска не стоит. Сирия не рвётся воевать с Иерусалимом – проблем и так хватает.

Удар внутриполитического свойства

Возникает один вопрос – дивиденды Сирии понятны, а в чём заключается израильская выгода? Ведь, кроме осуждения со всех сторон, нет никаких видимых плюсов. Но они есть. И лежат в области внутренней политики Израиля, где только недавно прошли выборы в кнессет. Руководству было необходимо показать «свою твёрдую руку». Вот и была выбрана такая схема. Нельзя исключать, что информацию о цели для удара израильтянам «красиво» подбросила американская разведка. Таким образом, в очередной раз США столкнули лбами своего союзника и арабский мир. Теперь можно опять поиметь дивиденды от посреднических услуг.

Куда смотрела ПВО

Очень популярный вопрос: а куда, мол, смотрела мощная сирийская ПВО? Как это через неё израильские самолёты так легко прошли аж к самому Дамаску? Подобные мысли возникают от непонимания того, как работает система ПВО, где находился атакованный объект и чем он был прикрыт (если вообще был).

Система ПВО не магический конструктор, защищающий всю территорию страны и испепеляющий каждого, кто проникает на неё. Это совокупность сил и средств, охраняющих в первую очередь основные особо важные объекты: штабы, командные пункты, аэродромы базирования ВВС, склады и арсеналы, пункты постоянной дислокации основных сухопутных частей, заводы и фабрики, важные объекты инфраструктуры. И конечно, крупнейшие города, центры политического и экономического управления. Насыщенность средствами ПВО растёт именно по мере приближения к таким объектам.

Атакованный же научный центр хоть и находится в провинции Дамаск, но расположен всего в 19 кмот линии соприкосновения сторон на Голанах, а от границы ещё ближе – 15 км. На такой дистанции атакующие самолёты могли даже не пересекать границу или войти в воздушное пространство Сирии лишь на несколько километров. Дело в том, что при сбросе даже со средних высот современные корректируемые бомбы способны атаковать цели на дальностях 10–15 и более км, а различные модификации с увеличенными крыльями – в 2–3 раза больше. Есть и модификации с разгонными двигателями – у тех дальность ещё выше. Различные управляемые ракеты для поражения наземных целей также не считают 15–20 км за заметное расстояние.

Поэтому ничего не мешало паре израильских самолётов скрытно, на предельно малых высотах, быстро проскочить расстояние от своей базы до юга Ливана, развернуться и, будучи скрытыми от сирийских РЛС горами, подойти к границе. Затем, выскочив из-за гор, произвести почти сразу же после пересечения границы сброс бомб и тут же, со снижением, юркнуть обратно горы.

Их могли обнаружить РЛС, расположенные на холмах и горах на линии соприкосновения. Но их там нет – размещение РЛС в этой местности запрещено условиями перемирия между Израилем и Сирией под контролем ООН. Вот у ооновских «голубых касок» РЛС на Голанах имеются, но они ничего не обнаружили – израильтяне проскочили чуть севернее, через юг Ливана (севернее горы Хермон высотой 2814 м).

Ну а сам научный центр даже до войны не находился под надёжным «зонтиком» ПВО столичного региона, будучи задет лишь самым краем зон поражения. Кроме того, надо учесть ещё один момент. Израильская граница, всегда бывшая основным фронтом Сирии, во время войны оказалась наиболее мирной ввиду явного нейтралитета Израиля в этом конфликте. И сирийцы перебросили оттуда некоторую часть сил на укрепление ПВО в северных районах, против внезапно ставшей наиболее враждебной Турции. А на израильском направлении снизили уровень боеготовности ряда частей ПВО, для предотвращения случайных вооружённых инцидентов. Ведущей войну внутри страны армии Сирии ещё только Израиля в противники не хватало.

В любом случае ни научный центр в Джамрая, ни дорога в Ливан под защитой действительно мощной ПВО Сирии практически не находились.