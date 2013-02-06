Панкову и Булгакову укажут на дверь?

В Министерстве обороны вновь возобновились активные разговоры, что уже в этом году команду С. Шойгу могут покинуть два «динозавра», доставшиеся ему в наследство от А. Сердюкова. Речь идёт о статс-секретаре – замминистра обороны, генерале армии в запасе Николае Панкове и замминистра, генерале армии Дмитрии Булгакове.

Первый отвечает за Главное управление кадров (ГУК), Департамент образования, Главное управление по работе с личным составом, Инспекцию по личному составу и ряд других направлений. Булгаков же, как бывший тыловик, курирует департаменты ресурсного, транспортного обеспечения, департамент координации и планирования материально-технического обеспечения и ещё несколько управлений.

«Панков, который был главным идеологом развала военного образования при Сердюкове, держится только благодаря внутренним договорённостям, срок которых истекает в этом году. Понятно же, что, несмотря на все указания министра, человек, который разваливал, восстанавливать не сможет, – рассказал «АН» высокопоставленный военный источник. – Сейчас стоит вопрос о подборе нового генерала на этот пост».

По словам источника, Булгаков покинет свой пост из-за просчётов с введением новой формы при Сердюкове: «Точнее, из-за того, что не смог наладить контроль за её производством, что повлекло массовые заболевания солдат. Теперь вводится новая форма, а это миллионы рублей».

«И вообще, как говорил Суворов, «любого интенданта после пяти лет службы можно вешать без всякого суда». Но у нас не 37-й год», – иронизирует офицер. Также предстоят и другие ротации в высшем командном составе.