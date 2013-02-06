Спецназ возвращается домой

Минобороны и Генштаб приняли решение о возвращении бригад специального назначения (СпН) из Сухопутных войск в Главное разведывательное управление Генштаба. Таким образом будет исправлена одна из крупнейших ошибок реформы Вооружённых сил России.

Минобороны России собирается вернуть бригады специального назначения «под крыло» родного ведомства – Главразведуправления Генштаба (ГРУ ГШ). Напомним, что в результате реформ армии они оказались подчинены Сухопутным войскам (СВ) России.

«Возвращение бригад спецназначения «домой» после нескольких лет непонятного подчинения сухопутчикам – абсолютно правильное решение. Оно принято под воздействием начальника Генштаба и ряда заместителей министра. Да и самого Шойгу во время поездок в Чечню сопровождали гэрэушники. Так что их потенциал министр знает», – рассказал «АН» источник в Генеральном штабе.

По его словам, сейчас в армии 7 бригад специального назначения. Ещё одна находится в стадии формирования. «После сердюковского погрома восстанавливать боевой, кадровый потенциал придётся долго и мучительно. Вплоть до восстановления направления в ГРУ ГШ, которое будет отвечать за СпН», – говорит офицер.

Хотя структура ГРУ является государственной тайной, известно, что до переподчинения спецназ входил в состав одного из его номерных управлений, подчиняясь направлению специальной разведки.

«Подобное решение, – говорит представитель Генштаба, – связано с возможным обострением ситуации на центрально-азиатском направлении. Именно там, а не на Кавказе, в ближайшее время ожидается обострение обстановки в связи с событиями в Пакистане и Афганистане. Только спецназ ГРУ сможет действовать в этом регионе эффективно и скрытно».

По мнению бывшего замначальника штаба по разведке Сибирского военного округа генерал-майора Сергея Канчукова, возвращение в ГРУ бригад спецназа – необходимый, но половинчатый шаг. «Необходимо создавать Силы специальных операций в статусе вида или рода войск, подчинённых непосредственно министру обороны или президенту страны», – заявил генерал «АН».