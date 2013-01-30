Французский «Железный капут» против туарегских «зусулов»

«АН» уже писали о ситуации, которая сложилась в Мали вскоре после того, как в Ливии победили местные «вооружённые клоуны». Сейчас ситуация в Мали серьёзно изменилась – конфликт из внутреннего стал международным. В дело вступила сначала Франция, а теперь ещё и ряд африканских государств.

Война «Железного капута» и «зусулов»

Более 10 лет назад на нашем телевидении шёл журнал видеокомиксов «Каламбур». В нём был сюжет о танке «Железный капут». Этот огромный монстр был якобы создан в кайзеровской Германии, и, дабы «заранее не разрушить всю Европу», его забросили в Центральную Африку для испытания в боевых условиях и покорения непокорных «зусулов» (не путать с настоящими зулусами). «Зусулы», ставшие синонимом различных слаборазвитых армий, и сам «капут» запомнились зрителям. Достаточно сказать, что отечественный супертанк «объект 195» испытатели в шутку прозвали именно «Железным капутом».

Именно этот сюжет очень подходит к событиям, происходящим сейчас в Мали. В роли «Железного капута» выступает Франция, а в роли «зусулов» – исламистские группировки «Ансар ад-Дин» («Защитники религии»), «Аль-Каида» в странах исламского Магриба», а также «Движение за единство и джихад в Западной Африке».

Почему именно сейчас?

Вопрос о военной помощи Мали ставился ещё весной прошлого года. Уже тогда французы рассматривали вопрос о вмешательстве в дела бывшей колонии как и подключение войск ЭКОВАС – экономического сообщества западноафриканских государств, соседей Мали. СБ ООН тоже был озабочен ситуацией в этой стране, однако тогда он грозил санкциями пришедшим к власти военным. А 20 декабря 2012 г. была принята Резолюция Совета Безопасности ООН №2085 об одобрении военного вторжения в Мали, поддержанная и Россией. Но полгода назад французы были против военного вмешательства, а сейчас изменили точку зрения и начали военную операцию, названную «Сервал». Почему же именно сейчас, а не полгода назад?









Скандальное фото французского солдата

Корни этого надо искать в природных богатствах, которыми располагает Мали. Там очень много золота, добываемого на юго-западе страны. Есть уран, найденный на востоке страны, как раз в районах проживания туарегов. Есть месторождения молибденовых руд, бокситов. Северные районы считаются перспективными для нефтегазоразведки. Большую часть этих богатств контролируют французские компании. Причём тот же уран малийский французам не особо нужен, они его держат про запас. А вот китайские компании в последнее время активно интересовались богатствами Мали, в том числе и ураном. Есть версия, что и переворот в Мали случился с подачи США, которые таким образом сместили президента, не возражавшего против китайской экономической экспансии. Зато он считал, что «Париж опаснее Тимбукту» (то есть туарегов). Есть сведения, что ушлые китайцы налаживали контакты и с туарегскими движениями. Вот и решили пресечь.

Вторым фактором является политическая обстановка во Франции. Президента Олланда многие французы считают избранным мигрантами и сексуальными меньшинствами. Естественно, с такой «славой» ему необходимо было проявить себя как «сильного лидера». А то в следующий раз и меньшинства не проголосуют. Тем более что его рейтинг в последнее время пошатнулся. Самое время для «маленькой победоносной войны». Так же было с Ливией, когда Саркози очень не хотелось отдавать долги полковнику Каддафи. В общем, социалист Олланд вернул французских солдат с несправедливой войны в Афганистане. Теперь они будут умирать в справедливых войнах в Африке.

Нахрапом не вышло

Что объединяет историю с «Железным капутом» и нынешнюю кампанию Франции в Мали, так это бессистемность и явное отсутствие проработанного плана операции. Французы, похоже, просто послали войска с приказом «разгромить этих дикарей» и затем лишь реагировали на изменения в ситуации. Боевые действия начались с атаки французской авиации 11 января в районе города Кона. Захваченный незадолго до этого у малийских войск, бросивших там большое количество оружия, город, расположенный в «перешейке» малийской территории, имел важное значение. Французы сначала объявили о больших успехах, об уничтожении десятков джипов и пикапов с исламистами. Но тут же выяснилось, что успеха нахрапом достичь не удалось.

Самолёты «Мираж-2000» смогли уничтожить лишь несколько автомашин, а вот боевики сбили французский лёгкий вертолёт «Газель» и убили лётчика. Эта совершенно небронированная машина во Франции часто используется как ударный вертолёт. Также тяжёлые ранения получили ещё два лётчика. Крупнокалиберные пулемёты и малокалиберные зенитки на пикапах оказались опасным противником для «Газелей». Больше сообщений о потерях французское МО не выпускало, да и о «Газели» бы не написали, если бы не корреспондент газеты USA Today, оказавшийся в том районе.

Кону в итоге взяли лишь через неделю. Исламисты оттуда просто ушли, оставив не больше десятка автомашин и 46 трупов. Более того, боевики даже перешли в контрнаступление, захватив 14 января город Диабалу ещё ближе к столице страны, Бамако, и заодно – большие склады местной армии. Причём манёвр по захвату Диабалу, которым командовал бывший полковник ливийской армии, достоин упоминания. Конвой из «тойот» успешно скрылся от ударов французской авиации, проехал по пустынным областям соседней Мавритании и приблизился к Диабалу с той стороны, откуда ожидалось подкрепление армейцам. Бои за Диабалу тоже шли достаточно упорные и долгие, в конечном итоге исламисты оттуда тоже ушли.

Негры на убой

Надо заметить, что французы в этих боях старались поменьше лезть в ближний бой, оказывая лишь огневую поддержку. Зачем, если на убой есть местные «негры в погонах»? Правда, воевать они совершенно не хотят, но кто их будет спрашивать. И они-то как раз несут большие потери.

«Зусулы» оказали неожиданно грамотное и упорное сопротивление, и французским официальным лицам пришлось это признать. Помощники Олланда сообщали, что сопротивление шокировало французский военно-политический истеблишмент.

Французы, по всей видимости, рассчитывали на то, что нескольких бомбардировок будет достаточно, чтобы «зусулы» разбежались, убоявшись достижений цивилизации. Но всё оказалось сложнее. Один из помощников Олланда заявил: «То, что нас потрясло, – это количество современного оружия в их распоряжении и их способность им пользоваться. Они показали себя хорошо оснащёнными, хорошо вооружёнными и хорошо обу­ченными». А вооружены туареги оружием с ливийских складов. Вот и аукнулся французам в очередной раз убиенный с их помощью Каддафи.

Откат или стратегический расчёт?

А вот дальше исламистов словно подменили. Туарегские «зусулы» неожиданно легко и без особого сопротивления начали сдавать французам город за городом. В краткий срок пали такие ключевые города, как Тимбукту и Гао. Исламисты просто уходили, стараясь избегать ударов самолётов ВВС Франции. Не предпринималось и действенных мер по задержке противника – не устраивались засады, не велось минирования, даже не взрывались важные мосты. Точнее, один мост взорвали, но рядом был другой – и его не тронули.

Не правда ли – странно? Такое ощущение, что исламисты просто решили не тратить людей и силы, отступив в пустыню или соседнюю Мавританию. Есть версия об «осле с золотом», которого вполне могли предложить лидерам боевиков французы. В конце концов – генералов Саддама в своё время тоже просто купили.

Есть и ещё одна версия происходящего – исламисты, в рядах которых наметился раскол, решили оставить территории почти без боя, для того чтобы их правление, которое местному населению не нравилось, начали бы вспоминать с тоской. Ведь наступающие малийские части, состоящие только из чернокожих солдат, уничтожают жителей «освобождённых» городов, которые на свою беду имеют кожу «чуть белее гуталина». Их избивают, грабят, убивают и насилуют. Западных журналистов в эти города стараются не допускать, и понятно почему.

Так что вполне возможно, через полгода подобного счастья на отвоёванных территориях вспыхнет партизанская война, а вместо портретов Олланда на местных базарах будут продавать портреты лидеров исламистских или светских туарегских движений.