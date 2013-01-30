Шойгу мобилизует фронтовиков

В ходе «портяночного» дела – отмены министром обороны С. Шойгу портянок в армии – за кадром остаются серьёзные вопросы, которые пытается решить Минобороны. А именно: колоссальная нехватка офицеров. Согласно официальным данным, в ВС России общая численность офицерского корпуса – 220 тыс. человек.

Однако это означает, что именно столько должностей и должно быть заполнено. Реально же порядка 10–12 тыс. рабочих мест пустуют. На них назначены временно исполняющие должность (ВРИД). МО мечтает заполнить эти места офицерами, ушедшими в запас или находящимися в распоряжении командира части.

«Сейчас даже нет точной статистики по военным округам – сколько и какие должности пустуют. При Сердюкове на это практически не обращали внимания. Сейчас разослана директива – уточнить цифры. Потом начнётся «шойгинский» призыв. Мы постараемся привлечь обратно на службу опытных офицеров, которых по тем или иным причинам выдавили из армии при прошлом министре. Предпочтение отдадут офицерам, имеющим большой боевой опыт. Сейчас, в преддверии грядущих событий, это очень важно», – рассказал «АН» высокопоставленный источник в Минобороны. Про контекст «грядущих событий» говорить он категорически отказался.

Интересно, что предложение вернуться на военную службу также получили бывший командующий СКВО генерал-полковник С. Макаров и экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант А. Хрулёв.Именно эти два боевых генерала и выиграли войну против Грузии в 2008 году. А после неё были выкинуты из армии.