Старая индийская защита

Среди тлеющих в мире конфликтов индо-пакистанский является одним из самых опасных. Эти две страны неоднократно воевали между собой. Только войн известно три и ещё несколько пограничных конфликтов. Государства обладают большим населением, большой площадью и крупными армиями. А теперь ещё стали ядерными державами. И вот недавно ситуация на границе между Индией и Пакистаном вновь обострилась.

Войны и конфликты

Первая война за право обладания регионом Кашмир началась сразу же после обретения независимости Индии – в 1947 году. Правда, этот конфликт больше походил на банальную массовую резню на религиозно-национальной почве. Следующая война, уже более масштабная, также была вокруг Кашмира (1965 год). Она завершилась вничью, хотя пакистанцы и потерпели ряд чувствительных поражений.

Третья индо-пакистанская война 1971 года (именно о ней упоминал В. Высоцкий в песне как о «индо-пакистанском инциденте») была гораздо крупнее и по размаху, и по последствиям. В её ходе Пакистан лишился своей восточной части (ныне это Бангладеш) и потерпел тяжелейшее военное поражение. С тех пор крупных войн не было, хотя на линии соприкосновения вспыхивали конфликты, перестрелки и артиллерийские дуэли. К таким конфликтам можно отнести конфликт вокруг Сиачена, длившийся с 1984 по 2003 год, и Каргильскую войну 1999 года, в которой в рядах религиозных экстремистов воевали и пакистанские коммандос.

Напряжение нарастает

Очередное обострение началось в конце прошлого года с... бабки. Старушка незаконно пересекла границу, направляясь к внукам, проживающим в Пакистане. Последовал ряд инцидентов, приведших к развёртыванию сторонами дополнительных сил на границе и повышению боеготовности. Ситуация сильно обострилась после убийства пакистанской разведывательно-диверсионной группой двух индийских солдат, один из которых был обезглавлен. Причём голова похищена. Индийцы отреагировали очень резко и потребовали вернуть голову. Пакистанцы же стали отрицать свою причастность к случившемуся зверству. После этого индийский снайпер застрелил пакистанского солдата.

Сейчас стороны обмениваются жёсткими заявлениями, говоря о том, насколько они тверды в своих позициях и насколько бесчестен и подл сосед, во всём, естественно, виноватый. Однако серьёзно войны пока никто не хочет. Одновременно с заявлениями идёт обмен военными делегациями, пытающимися решить вопрос миром.

«Холодный старт», или Старый добрый блицкриг

Но, если война вдруг начнётся, что будет делать Индия? Как будут действовать её вооружённые силы?

Основой индийской военной стратегии является так называемая концепция «холодного старта». Это означает, что основные ударные силы первого эшелона армии должны поддерживаться в высокой степени мобилизационной готовности с целью упредить противника в развёртывании. В течение двух суток армия должна нанести мощные рассекающие удары бронетанковыми и механизированными соединениями, ломающие оборону пакистанской армии.

По сути, это все та же советская концепция, которая проверена войной и отточена на многочисленных учениях групп войск в послевоенное время. В этом регионе и слышать не хотят теорию, популярную среди «аналитиков» и даже военных ряда когда-то сильных армий, воюющих теперь исключительно со слабовооруженными иррегулярными «дикарями». Речь о том, что «танковые прорывы ушли в прошлое», «танки потеряли своё значение» и т.п.

В последнее время в концепцию «холодного старта» добавились новые веяния – широкое применение высокоточного оружия с целью более эффективной расчистки пути перед «бронированными кулаками» и использование современных средств разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и боевого управления, в том числе на основе «сетецентрической» концепции. Кроме того, в основу добавились понятия о нанесении огневого поражения ракетами и авиацией на всю глубину территории Пакистана с целью воспрепятствовать применению ядерного оружия с его стороны и не применять его самим первыми.

Надо заметить, что индийские военные официально заявляют о том, что никакой концепции «холодного старта» нет и вообще они исповедуют строго оборонительную доктрину.

Ядерный потенциал

В индийском арсенале сейчас примерно 90–100 ядерных зарядов. Термоядерных нет. Носителями ядерного оружия являются баллистические ракеты с дальностью от 100–150 до 2–3 тыс. км и авиация. Такими ракетами планируется оснастить и подводные лодки. В настоящий момент наиболее дальнобойной ракетой у индийцев является испытанная в 2012 г. «Агни-5» с дальностью до 5 тыс. км. Но планируется создание МБР – для сдерживания не только Китая, но и США. Создаются и несколько крылатых ракет, крайне похожих на наши Х-55 и американские «Томагавк».

Возможности Пакистана выглядят скромнее, но и его ракеты уже летают на 3 тыс. км. Справедливости ради надо заметить, что ядерные заряды сторон весьма несовершенны. Их уровень защиты от несанкционированного использования и другие характеристики крайне далеки от «корифеев» и даже от Китая. Но это и делает их ядерные потенциалы опасными – в том числе для самих этих стран.

Диверсификация поставок и откатов

У индийцев, как говорится, «пунктик» на так называемой диверсификации поставщиков. Оружие в Дели предпочитают покупать в разных странах, чтобы не зависеть от кого-то одного. Это даёт возможность покупать лучшие образцы у разных стран. Да и взятки с откатами тоже получать со всех сторон. При этом основным поставщиком вооружения и военной техники является Россия, а Индия для нас – крупнейший клиент. Особенностью индийского военно-технического сотрудничества (ВТС) является его высокая коррупционность, о чём все в курсе, но предпочитают не обсуждать эту тему.

Причём индийцы, если им потребуется, с лёгкостью оправдают любое своё решение, придумав причину для отказа. Так было с тендером на лёгкие истребители, где лётчикам понравился наш МиГ-35, но выбрали они «Рафаль». Так было с недавним тендером на тяжёлые вертолёты – так бывает постоянно.

В последнее время на индийский рынок активно лезут США, и небезуспешно. Им удалось продать Индии небольшие, но очень дорогие партии боевых и транспортных вертолётов, транспортных самолётов и даже древних десантных кораблей, которыми покупатели остались жутко недовольны. Тем не менее вряд ли Индия перестанет быть основным клиентом российского ОПК в ближайшие годы.

Выстрелит ли танцующее и поющее ружьё?

Появление ядерного оружия у сторон в конце прошлого века несколько снизило градус противостояния, переведя его в более скрытую форму. Одно время даже казалось, что главным в противостоянии является живописное шоу смены караулов на границе между странами. В ходе этого срежиссированного и отточенного действа противники, разряженные в парадную форму (напоминающую петушиную), стремятся как можно сильнее выразить свою «ненависть» взглядами и жестами, чётче исполнить строевые ритуалы, крикнуть громче супостата. Это не мешает начальникам застав после мирно здороваться и общаться.

Но, несмотря на то что в индийском спектакле висящее на стене ружьё в последнем акте обязательно споёт и станцует, выстрелить ружьё тоже может. И подобный «выстрел» может обернуться десятками миллионов жертв, учитывая пусть небольшой и не очень совершенный, но ядерный потенциал, нулевую степень развития гражданской обороны и высокую плотность населения. К тому же в районе соприкосновения сторон уже более 20 лет идёт вооружённое противостояние между мусульманскими экстремистами, поддерживаемыми Пакистаном, и индийской армией, и силами безопасности.

В настоящий момент, несмотря на то что Индия объективно сильнее Пакистана, – ситуация близка к патовой. Пакистан имеет армию почти вдвое меньше индийской (650 тыс. человек против 1300 тыс.). Но она практически вся сосредоточена против Индии. А у Дели есть в соседях Китай, с которым тоже не всё гладко, есть и другие не очень спокойные границы, огромная территория и различные экстремисты, там обитающие. Танков у Индии больше и они лучше – но превосходство не подавляющее. ВВС Индии тоже больше и значительно совершеннее – но и пакистанские лётчики считаются достаточно хорошо подготовленными. Индийский ядерный потенциал совершеннее и больше пакистанского – примерно 90–100 зарядов против 50–60, и ракеты у индийцев летают дальше – но и пакистанского потенциала хватит, ведь в радиусе действия их ракет достаточно больших городов. К тому же пакистанцы весьма активно совершенствуют свои ракеты.

Война Пакистану нужна ещё меньше – он слабее. У него хватает проблем с буйным населением Зоны Племён, с мусульманскими экстремистами, связанными с талибами, да ещё и американские беспилотники хозяйничают в стране, ведя войну больше против мирного населения, чем против террористов.

Рано или поздно, однако, «гнойник» может прорваться, ведь противоречия между странами не удаётся решить путём переговоров. Пакистан не хочет отдавать доставшиеся ему территории Кашмира, Индия не согласится про них забыть. Но всё же прорвётся он не сейчас.

Возможен, однако, и иной вариант – в случае распада Пакистана из-за ударов экстремистов. И тут возможно что угодно. Неизвестно, кому достанется ядерный потенциал этой страны и вообще весь её военный потенциал. И неизвестно, какой вариант хуже.