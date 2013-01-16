Горячий снег Сирии

Когда весь мир отмечал новогодние праздники, в Сирии по-прежнему шла война. Причём последний месяц выдался не по-зимнему жарким – как в плане войны реальной, так и информационной.

Ожесточённые сражения

Если сравнивать бои между сирийской армией и бандформированиями «Свободной сирийской армии» (ССА) последних месяцев и те, что были летом, то отличия видны невооружённым взглядом. Ушли в прошлое аккуратные зачистки с максимальным использованием легковооружённой пехоты и ограниченным использованием бронетехники, почти без прикрытия артиллерией и без авиации.

Теперь работают по схемам, близким к рождённым в Чечне нашей армией, – небольшие бронегруппы из танков и БМП сопровождают идущие впереди группы пехоты и подавляют обнаруженные ими огневые точки. Потери армии серьёзно снизились, но, учитывая больший размах боёв, вряд ли значительно.

Учитывая то, что в захваченных бандитами районах сирийских городов в большинстве случаев нет мирных жителей (они бегут от «освободителей») – армия стала активнее применять артиллерию и авиацию. Цели атакуются боевыми вертолётами Ми-24 и «Газель», обстреливаются и бомбятся с транспортно-штурмовых Ми-8. По целям в городах работают почти все типы боевых самолётов – учебные L-39Z, истребители МиГ-21бис, ударные МиГ-23БН, Су-22М4 и даже бомбардировщики Су-24МК.

Последние способны атаковать днём и ночью, в любую погоду любыми типами боеприпасов, в том числе управляемыми. Замечено использование РСЗО «Град», артиллерии большого калибра, миномётов большой мощности калибра 240 мм. По целям в горных и удалённых районах периодически используются баллистические ракеты – пока замечены наши «Луна-М», «Эльбрус», «Точка-У» и иранские системы. «Точки», говорят, применяют по целям и в городах. Это высокоточное оружие, способное поражать цели с отклонением в несколько метров. Конечно, применение всего этого даёт результат, но возрастают и разрушения городов. Некоторые кварталы Алеппо после нескольких месяцев боёв выглядят немногим лучше Грозного или Сталинграда.

Однако при возросшем применении армией своей реальной огневой мощи надо отметить, что в полную силу возможности армии не применяются. Например, тот же «Град» работает обычно по 1–2 машины, а не батареей или дивизионом, бомбардировщики тоже могут работать не поодиночке, сбросив несколько бомб, а звеньями или эскадрильями, да и баллистических ракет можно выпускать не по 1–2 раз в несколько дней, а десятками. В той же Чечне, несмотря на то что мы тоже воевали на своей территории и не хотели делать её выжженной, масштабы применения таких систем вооружения были значительно шире.

Тяжёлая ситуация

Где-то в конце осени многим начало казаться, что удачное масштабное летнее наступление на бандформирования сирийская армия проиграла. Более того – она не способна справиться с вылезающими то там, то сям бандитскими ордами. Действительно, в сравнении с ситуацией прошлой весны общая ситуация в стране ухудшилась. На смену тысячам бандитов, перебитых в ходе провальных для них атак на Дамаск и ряд других городов, пришли новые.

Турецкая граница имеет большую протяжённость, и армия Сирии её слабо контролирует. Очагов боевых действий стало значительно больше. В Алеппо войска, бодро зачистив часть районов, – застряли. Что и понятно – огромный город, чтобы его надёжно контролировать и всё перекрыть, потребовалась бы половина армии.

Даже в Дамаске было неспокойно, а особенно – в его городах-спутниках, таких как Дарайя, Дума, и целом ряде других. Достаточно крупные, в значительной доле населённые до войны бедняками (среди которых, естественно, хватало недовольных), эти города становились постоянным источником угрозы столице Сирии. И самое неприятное – войска во всех боестолкновениях одерживали верх, но каждый такой эпизод разрушал инфраструктуру страны.

Зачистка периметра

Поэтому было принято решение сначала обеспечить безопасность столицы, очистив города-сателлиты от бандитов, которые засели там после того, как были разгромлены разрекламированные «наступления» на Дамаск. В бой пошли лучшие части 1-го корпуса сирийской армии и танковая дивизия Республиканской гвардии (РГ). По сути, она является танковым корпусом со своими частями обеспечения и «учебками», её численность и раньше составляла порядка 20–25 тыс. человек, а недавно стало известно, что туда отобрали ещё около 20 тыс. лучших добровольцев.

Бои шли и идут тяжёлые, но результат есть – сейчас очищены почти все спутники и предместья, хотя кое-где ещё добивают остатки банд и снайперские группы. Это было нелегко. Та же Дарайя, очистка которой на момент написания статьи завершалась, – 85-тысячный город значительной площади. Терять лишних людей армии не хочется, вот и действуют осторожно, отчего операция затянулась на месяц. Да и бои шли за каждый дом. Но в целом периметр безопасности вокруг Дамаска почти создан. Это позволит перебросить ударные силы туда, где их пока не хватает. Одновременно армейские подразделения окончательно зачистили Хомс и ряд других городов.

Тяжёлые бои за «северную столицу», четырёхмиллионный Алеппо, пока ещё продолжаются, но движутся к завершению – бандитов вытеснили из «старого города», и сейчас они ещё удерживают ряд окраин.

Однако после длительных тяжёлых боёв была утеряна вертолётная авиабаза Тафтаназ. База была в осаде давно (она находится на севере, недалеко от границы), и большую часть машин оттуда убрали. А вот в боях за Тафтаназ было уничтожено, в том числе бомбовыми ударами, большое количество боевиков. Пока нет сведений, отбили ли Тафтаназ обратно.

«Дипломатия БДК» – силовой аргумент политики

Россия не ограничивается дипломатической поддержкой своего союзника. С недавних пор у берегов Сирии постоянно присутствует отряд кораблей ВМФ РФ.Состав эскадры меняется, но всегда в неё входят как боевые, так и большие десантные корабли (БДК). В настоящий момент в группировке более 16 вымпелов, в том числе ракетный крейсер, 2 больших противолодочных, 2 сторожевых корабля, 5–6 БДК, вспомогательные суда и неизвестное число субмарин – основной ударной силы флота. На борту БДК находятся морская пехота и десантники 7-й горной десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Есть информация, что состав эскадры может быть усилен в короткий срок дополнительными силами, если потребуется.

Очень популярной является версия, что БДК нужны для эвакуации российских граждан из САР. Этих граждан в стране до войны было до 140 тыс. человек, даже если бы за это время уехала половина – всего нашего флота не хватит их вывезти. А уж тем более никого нельзя вывезти на забитых десантом и техникой БДК. Разве что несколько сотен.

Более вероятной является версия, что соединение нужно для оперативного вмешательства в конфликт в случае негативного развития ситуации. Как это может быть проделано – будет вскоре продемонстрировано на крупных учениях межфлотской группировки, когда в различных районах Сирии при поддержке боевых кораблей будут выброшены десанты. При необходимости морпехи и десантники способны обеспечить занятие базовых районов и аэродромов для переброски дополнительных сил или эвакуации людей.

Действия соединения могут послужить дополнительным «якорем», удерживающим, например, Турцию от совершения непоправимых ошибок. Кстати, как пишут турецкие и азербайджанские СМИ, в ходе недавнего визита в Москву замглавы МИД Турции Ф. Синирлиоглу, ему было сделано недвусмысленное предупреждение, что Россия не допустит вмешательства извне в конфликт в Сирии и примет жёсткие ответные меры.