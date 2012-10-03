Антироссийская шкурка «Анаконды»

На днях в Польше завершились стратегические учения Войска Польского «Анаконда-12». Конечно, любая армия должна регулярно проводить учения, в том числе и крупные. Да вот только шкурка змеи анаконды носила ярко выраженный антироссийский оттенок, несмотря на объявленную оборонительную направленность.

Мифы и легенды древней Польши

В некотором царстве... Нет, в некоем сообществе демократических стран, называемом Евролэнд (ЕС), разразился глубокий экономический кризис. В сообщество входит и некая Висляндия (от реки Вислы, то есть Польша), находящаяся на границе этого замечательного союза «белых и пушистых». Висляндия граничит по морю с дружественной Фанляндией (англ. fun – «веселье»). А на суше среди соседей есть дружески нейтральная Замбия. Именем этой бедной африканской страны шутники из польского генштаба обозвали три «великие балтийские державы».

Но на беду, как и в любой сказке, есть среди соседей и Тугарин-Змей, и Кощей Бессмертный. Это некие Бария и Монда. Бария – это Россия, а Монда – Белоруссия, которой почему-то стал принадлежать Калининград. Бария является основным поставщиком нефти и газа в Евролэнд. И именно её злобная монополистическая политика и привела к кризису.

Затем Монда предъявляет ещё и территориальные претензии к Висляндии. А когда Висляндия пытается получить нефть и газ из альтернативных источников, это вызывает обострение ситуации и попытку решить вопрос силой. Ну а дальше, как обычно, – развёртывание армии, отражение нападения агрессоров, враг остановлен, затем обращён вспять. В общем, любая сказка заканчивается хеппи-эндом, особенно польская.

Врача сюда!

Именно такие слова хочется произнести после знакомства с этой замечательной сказочкой для детей младшего польского возраста. Мало того, что и кризис вызвали злые русские, так ещё и белорусы, оказывается, имеют территориальные претензии к Польше. Хотя именно в Польше существуют различные организации, продвигающие идею притязаний на белорусские территории, в частности, по так называемой довоенной границе, которая проходит под Минском.

Есть и более продвинутые в своих мечтаниях деятели, рассуждающие о «Речи Посполитой от можа до можа» – от Балтики до Чёрного моря, с видами на часть территории Германии, Белоруссии и Украины. Что ж, мечтать не вредно, важно, чтобы эта политическая маниловщина не покидала пределов психиатрической клиники. Впрочем, официально польские власти отрицают поддержку подобных движений.

«Анаконда» против России и Белоруссии

В учениях принимали участие примерно 12 тыс. военнослужащих армии Польши и более 150 единиц различной бронетехники, десятки единиц артиллерии. Авиация была представлена тоже широко – 25 самолётов и 30 вертолётов. А флот состоял из 20 кораблей и катеров. Учения проходили на территории 5 воеводств Польши в восточной и северо-восточной части страны.

На манёвры были привлечены штаб 2-го мехкорпуса Войска Польского, 11-я

бронекавалерийская дивизия в составе трёх бригад. А также: горнострелковая бригада, парашютно-десантная бригада, десантно-штурмовая бригада, бригада береговой обороны, артиллерийский полк, зенитный ракетный полк, два разведполка, инженерно-сапёрная бригада, бригада армейской авиации, центр радиоэлектронной разведки, подразделения сил специальных операций. От ВВС участвовали три авиакрыла авиации, зенитно-ракетная и радиотехническая бригады и другие части. Конечно, от большинства соединений привлекались небольшие подразделения – «обозначать на местности» свои части, как обычно делается на командно-штабных учениях. В целом на «Анаконду» было привлечено примерно столько же войск, сколько и на наших учениях типа «Запад» или «Кавказ».

Уланы на танках

В отличие от большинства европейских армий, поляки особо не торопятся разоружаться. Да, после падения социалистического режима Войско Польское, бывшее второй по численности армией Варшавского договора, сократилось в несколько раз. Но дальше пока не режут. В отличие от досокращавшихся до ручки, ликвидирующих целые рода войск, например, танковые,армий Нидерландов, Бельгии и других.

Сейчас Польша имеет 100-тысячные вооружённые силы, из которых 65 тыс. – сухопутные войска. В сухопутных войсках имеется 13 бригад и десятка два полков и батальонов. Часть бригад входит в состав трёх дивизий – двух механизированных и одной бронекавалерийской. Надо сказать, что ввиду ревностно соблюдаемых поляками традиций своей армии, в структуре их соединений по названиям разобраться сложно, нужно смотреть на структуру частей. Наряду с танковыми, механизированными, мотопехотными батальонами можно найти эскадроны улан, драгун, кирасир, конноартиллерийские части, которые на самом деле являются танкистами или артиллеристами-самоходчиками.

На себя надейся – а к дяде Сэму подлизывайся

Поляки, понимают, что в случае реального конфликта с Россией и Белоруссией от сокрушительного поражения их не спасёт никакая армия. Поэтому основой польской политики являются постоянные попытки обеспечить себе американское присутствие и защиту. Тут и размещение элементов ПРО, и батарей ЗРК «Пэтриот» для их защиты, и предоставление аэродромов для ВВС США.

На «Анаконду-12» были приглашены американцы и канадцы и штабисты из остальных стран НАТО для создания видимого единства «цивилизованных наций перед коварным врагом». Правда, американцы ограничились военными полицейскими, да и канадцы прислали штабных офицеров.

Надо заметить, что проводить несколько учений под одним замыслом в одно время и таким образом маскировать масштаб умеют не только в России. Так и сейчас наряду с «Анакондой» в Прибалтике проходили штабные учения НАТО. Причём сюжет у них один и тот же.

Одновременно во Франции проходят учения ВМС НАТО «Ноубл Маринер» с участием 25 кораблей. Сюжет там тоже прозрачен до невозможности – защищают некую «Естонию», которой угрожает тоталитарная «Бофния», под которой легко угадывается Белоруссия.

Есть ли у поляков шансы?

Несмотря на то что польская армия намного сильнее грузинской, в случае реального конфликта с Россией и Белоруссией шансов у поляков нет. Одни только белорусские ВС наголову превосходят поляков в средствах ПВО, а в воздухе способны им достойно противостоять. Что же до нашей армии, то тут и говорить особенно не о чем – разница в численности и уровнях вооружений слишком велика. Можно, конечно, верить в повторение «чуда на Висле», но не стоит надеяться на это.

Однако все эти учения заставляют Москву учитывать теоретическую возможность развязывания против России и Белоруссии конфликта средней или высокой интенсивности на этом направлении и готовить свой ответ как обычными, так и ядерными средствами. Хотя вероятность его чрезвычайно низка – сейчас нет ни причин, ни реальных возможностей для начала войны. Страны НАТО могут проводить какие угодно манёвры с любыми сюжетами, однако надо понимать, что европейские армии НАТО весьма быстро деградируют, что и доказала полугодовая вялотекущая операция в Ливии, потребовавшая от прежде могучих стран вроде Великобритании большого напряжения ресурсов.

Парк техники

Техники у поляков довольно много, но значительная часть – на хранении. На вооружении состоят примерно 900 танков. Основа – 128 «бэушных» немецких «Леопард-2А4» и 232 своих РТ-91 «Тварды» – польской модернизации нашего Т-72М1, который в Польше тоже выпускался и составляет остальной танковый парк.

Лёгкая бронетехника представлена тысячей устаревших БМП-1 и примерно 250 новейших БТР «Росомаха» – выпускаемых по лицензии финских БТР «Патриа», кстати, очень неплохих. Есть и иные бронемашины советского, американского и польского производства. Артиллерия представлена в основном советскими САУ. Но есть небольшое число польских САУ «Краб», сделанных из английской башни и пушки и шасси на базе Т-72. Имеется около 240 советских и чешских версий РСЗО «Град» и его нового польского варианта – «Лангуста».

Силы ПВО состоят из советских же ЗРК типа «Куб», С-125 и их польской модернизации на самоходной танковой базе, но есть и два дивизиона дальнобойных С-200В.

Польская военная промышленность достаточно хорошо развита, спасибо «проклятым» москалям и коммунистам – понастроили заводов и передали технологии. Производятся танки, бронемашины, лёгкие самолёты, вертолёты, артиллерийские системы, стрелковое оружие и многое другое.

ВВС Польши насчитывают 125 боевых самолётов и около 100 вертолётов. Предметом особой гордости являются купленные за бешеную цену и в кредит 48 F-16C, но основную работу делают предусмотрительно скупленные за копейки у простаков-соседей 29 МиГ-29. Ударные задачи выполняют и 48 советских Су-22М, которые планируется заменить на две эскадрильи боевых беспилотников – более странное решение сложно придумать. Вертолёты представлены советскими Ми-24, Ми-8 и Ми-2 и PZL-3 «Сокол» собственного производства.

Флот имеет в составе 5 подлодок, из которых одна наша «Варшавянка», а остальные – древний норвежский хлам постройки середины 60-х. Легендарный украинский «подводный човен» годится им в дети. Надводные силы представлены парой бывших американских фрегатов типа «Перри» и 5 корветами советской и своей разработки, также имеются десантные корабли, катера и многое другое.

Почему-то всё, что получено от дяди Сэма, для поляков – предмет особой гордости, даже если это достаточно древний и не нужный сюзерену лом.