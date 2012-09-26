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Северные мечты Минобороны

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр ЧУЙКОВ ]

Северные мечты Минобороны
army-news.ru

Маниловские мечты Минобороны России по созданию арктических бригад зашли в полный тупик. Из-за отсутствия финансирования практически сорвано создание заполярного тягача проекта «Арктика». До сих пор не разработаны нормативные документы по созданию новых бригад. А главное – руководство военного ведомства в реформаторском угаре постоянно срывает не только призывные кампании, но и набор военнослужащих контрактников. То есть, проще говоря, комплектовать северные бригады просто некем.

«Мыши» в Минобороны

В бородатом анекдоте говорится о том, как сын приводит в семью низкорослых людей свою невесту, которая ещё меньше. Мудрый отец, критично осмотрев девушку, говорит: «Да, сынок, так скоро мы до мышей дойдём».

Руководство Минобороны и Генштаба похоже на этого юного недоросля. Реальная численность российских Вооружённых сил на данный момент – 670–720 тыс. челоштыков вместо заявленного миллиона. Из-за нехватки личного состава Генштаб фактически отказался от главной заслуги «реформаторов» – расформирования кадрированных частей. Несколько лет назад начальник «мозга армии» генерал армии Николай Макаров называл их бумажными и грозился, что в Российской армии нового облика все вновь создаваемые бригады будут полнокровными и укомплектованными под завязку.

Однако вместо бригад постоянной готовности на их базе создаются полностью укомплектованные тактические батальонные группы (ТБГ). То с уровня дивизии Российская армия скатывается на батальоны. Причём не штатные, как было раньше, а сводные. Из трёх батальонов новообморочной бригады надёргают срочников, без учебного и боевого слаживания, назовут «группой» и пошлют решать боевые задачи. Эффективность такой батальонной группы понятна.

А что делать, если переведённые на гражданскую службу военкоматы не могут обеспечить призыв? Если реальная штатная численность мотострелковой бригады вместо 4,5 тыс. сейчас составляет не более трех тысяч. А в звене «взвод – рота» некомплект достигает 50%. Откуда к 2015 г., как ранее обещали военачальники, они возьмут личный состав на две новые бригады в Арктике, совершенно непонятно. По оценкам демографов, к этому времени мобилизационная составляющая юношей призывного возраста сократится ещё на 5–7%.

Сорваны планы и по укомплектованию армии контрактниками. Как рассказал «АН» военный комиссар одной из центральных областей России, «в Генштабе постоянно шарахаются из стороны в сторону. В год приходит несколько директив противоположного содержания. В одной требуют усилить работу по привлечению на контрактную службу, а в другой указывается, что необходимо направить все усилия на работу с контингентом призывного возраста». По словам собеседника, «привлекательность контрактной службы не увеличилась даже после увеличения денежного довольствия».

Понятно, почему Минобороны, несмотря на важность предполагаемого арктического театра военных действий, отнесло создание северных бригад на 2015 год. За это время либо «падишах помрёт, либо ишак сдохнет».

«Арктике» денег не давать

Кроме проблем с комплектованием у арктических бригад возникнут проблемы и с передвижением. В условиях почти круглогодичных низких температур армии требуются специальное вооружение и военная техника. В России работает уникальное производство – «Машиностроительная компания «Витязь», которое выпускает тягачи высокой проходимости для перевозки грузов и людей в особо сложных дорожных и климатических условиях. Именно на «Витязе» сейчас разрабатывают военный вездеход в рамках проекта «Арк­тика». Однако военное ведомство пока не вложило ни рубля в проект.

«Есть только приблизительное тактико-техническое задание. Военные примерно изложили нам, что они хотят видеть. Наш вездеход типа ДТ для них оказался слишком большим и грузоподъёмным. Мин­обороны хочет что-то поменьше, типа шведского «Викинга». Зачем? Сами не понимаем. «Викинг» BV 206 S может взять «на борт» максимум 12 человек. Взвод. Наша «Арктика» получилась бы гораздо эффективнее по критериям цена – грузоподъёмность – проходимость», – рассказали «АН» в «Витязе».

Эскизные варианты российской арктической машины были представлены Главному автобронетанковому управлению. Многоцелевые боевые платформы, предназначенные для заполярных бригад, могут быть оснащены бронированным корпусом с повышенным уровнем противоминной защиты, спаренной 30-миллиметровой пушкой, комплексом противотанковых ракет, новейшей системой управления огнём. На базе этой платформы «Витязь» предлагает создать арктический аналог боевой машины пехоты, командные и транспортно-заряжающие машины, самоходные артустановки, комплексы противовоздушной обороны.

Но пока разработка «Арктики» идёт за собственные средства предприятия. Мин­обороны в лице замначГШ А. Постникова заявляет, что именно техника тормозит создание армейских арктических соединений. Главком Сухопутных войск В. Чиркин пообещал, что в гособоронзаказ следующего года будет включена опытно-конструкторская работа по «Арктике». Но на дворе конец сентября – а гособоронзаказом и не пахнет.

Такова принципиальная позиция нашего оборонного ведомства. Невнятно сформулировать ТТХ для нового изделия. Отказаться от финансирования образцов, а потом громогласно объявить, что «отечественная промышленность не может выполнить современные требования Мин­обороны». И отдать деньги зарубежному производителю. Так было с итальянской бронемашиной «Ивеко» вместо российского «Тигра», с западногерманскими вертолётами фирмы «Еврокоптер». Теперь решили истратить миллионы евро на закупку шведских «Викингов»? Только вот следует учесть, что современных платформ Швеция, которая тоже претендует на Арктику, нам не продаст. Зато миллионы на устаревшую технику будут освоены в полном объёме. Минобороны этому отлично научилось.

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