Путин и «АН» умерили аппетиты Сердюкова

Президент России В. Путин, похоже, поставил окончательную точку в захватнических планах Минобороны продать с молотка исторические здания Военно-медицинской академии в центре Санкт-Петербурга. Только «АН» неоднократно писали о судьбе академии, ссылаясь на мнение признанных военно-медицинских авторитетов. Высшее руководство страны наконец-то прислушалось к доводам СМИ и простых питерцев.

- Они (Минобороны. – Ред.) планируют создать новую площадку, часть занятий там проводить, создать новый медцентр мирового класса. А действующую площадку реконструируют и используют дальше по назначению, как и в прежние времена, – для подготовки медперсонала», – заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по культуре и искусству.

Инициатором обсуждения темы стал режиссёр Александр Сокуров, который прямо сказал Путину, что все питерцы категорически против переезда академии за город с последующей продажей старых зданий.

«Планировавшаяся продажа исторических зданий ВМА – очевидная проблема. Это наступление на саму суть Санкт-Петербурга. Нельзя образование давать в лесу или на болоте. Сама академия – часть достоинства города, национальной гордости. Наука на том уровне, на котором она существует в ВМА, – это часть научной культуры России», – сказал Сокуров.

Специально для «АН» всемирно известный режиссёр прокомментировал решение Путина. Правда, комментарий получился не очень оптимистичным: «Бюрократия не выполняет распоряжения президента. Я в этом убедился на ситуации с киностудией «Ленфильм». Президент понимает ситуацию, встречается с людьми, принимает правильные решения. Но то, что теперь они не будут его обманывать, не будут уводить в сторону, – гарантий этому нет. А его аппарат, видимо, не отслеживает выполнение решений президента. Поэтому успокаиваться этим ответом Путина ни в коем случае нельзя». По его словам, «против нас – людей – стоит целая армия хапуг. Они действуют агрессивно, последовательно, они не хотят мирного сосуществования с обществом».

Владимир Владимирович, спасибо за ваше обещание сохранить Военно-медицинскую академию. Но огромная просьба – проследите, чтобы решение было выполнено до конца и в полном объёме. А то ваши чиновники «замылят» доброе дело.