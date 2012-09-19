Потёмкинские учения для Главковерха

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2012» Минобороны начало рекламировать ещё год назад. Они преподносились как «беспрецедентные и уникальные». Для гражданских людей, непосвящённых в тонкости подготовки и организации военных учений, всё выглядит красиво и грозно. Летят самолёты и вертолёты, огненным дождём отстреливая тепловые ловушки; по пересечённой местности ездит бронетехника, точным огнём поражая неподвижные мишени. С криком «За Родину!» бегут в атаку солдатики, сметая на своём пути условных «Южных».

За всем этим с командного пункта благосклонно наблюдает Верховный Главнокомандующий – Владимир Путин.

Ради этого, одного-единственного зрителя военное ведомство и затеяло эту показуху. Почему показуху? Всё очень просто. Численность сил и средств, привлечённых к «Кавказу-2012», соответствует уровеню простого дивизионного учения, но никак не стратегического. И командовать им должен максимум командующий армией. А никак не начальник Генерального штаба. В стратегических учениях должны быть задействованы силы и средства не одного, пусть и самого боеспособного военного округа. Должны быть привлечены все виды и рода войск, вплоть до РВСН и ВКО. В «Кавказе-2012» такого и близко нет.

Простой пример: даже самые крупные за постсоветский период международные учения «Запад-2009» с привлечением соединений ВС двух стран – России и Беларуси – назывались оперативно-стратегическими. То есть – на ранг ниже.

Поначалу «легендой» учений было отражение возможной атаки террористов. Но ВС могут привлекаться к отражению такой угрозы, если специально предназначенные для этого Внутренние войска МВД и спецподразделения Пограничной службы ФСБ не могут отразить нападение превосходящих сил. Правда, перед самыми учениями «легенду» изменили на «отражение морского десанта». Это всё-таки ближе к прямому предназначению Вооружённых сил. По данным «АН», на этом настоял командующий Южным военным округом генерал-полковник Александр Галкин. Великий «стратег» Николай Макаров, по совместительству руководитель так называемых учений, до последнего сражался за «отражение террористической угрозы». Но, несмотря на смену легенды, стратегическим «Кавказ-2012» всё равно не стал.

Замысел и проведение «Кавказа-2012» специально для «АН» прокомментировал бывший начальник разведки Сибирского военного округа генерал-майор Сергей Канчуков:

– Чем показные занятия отличаются от реальных учений? Заблаговременным прибытием войск и штабов на место проведения. Они и прибыли более чем за месяц. Учения по выдвижению войск из мест постоянной или временной дислокации проигнорированы. Боеготовность в ходе выдвижения и перегруппировки войск, воздействия диверсионных групп и авиации противника не проверяется. То есть так называемые учения проходят в безобразно упрощённом виде.

В реальных СКШУ должны участвовать не только штабы и войска ЮВО, но и других округов. И тогда руководство начальника ГШ вполне оправдано. Должен привлекаться тыл армии. Но он провёл свои отдельные занятия раньше. Проверка штабов на боеготовность в условиях реальной боевой работы не проводится. Штаб не может быть боеспособным не будучи боеготовым.

В ходе таких показных занятий невозможно определить, способны ли командиры всех уровней – от батальона до командующего округом – действовать в реальной боевой обстановке. Способны ли они принимать решения, управлять войсками. На войне не бывает тренировок, на войне, если ты принял правильное решение, – живой, если неправильное, то погиб. И не только ты один, но и твои подчинённые. Этот главный принцип упускается сейчас.

Последствия таких «боевых слаживаний» и показательных занятий вместо реальных учений Российская армия уже проходила. В Грозном в декабре-январе 1994–1995 годов. Летом и осенью 1999 г. – в Дагестане и Чечне. В августе 2008 г. – в Южной Осетии. Сотни, тысячи убитых солдат и офицеров…

И только настоящие учения, а не показуха от Сердюкова-Макарова гарантируют армию от трагических повторений тех событий. Зато заранее отработанные и известные сценарии показных занятий обещают звездопад на погоны и очередные награды на парадный китель.