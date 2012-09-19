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«Взаимодействие» с «Кавказом»

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

«Взаимодействие» с «Кавказом»
visualrian.ru

Сентябрь выдался горячим месяцем для частей армии России, дислоцированных в Южном военном округе (ЮВО). На него выпал целый ряд крупных учений, в том числе стратегические учения «Кавказ». Как обычно, вокруг учений в этом регионе хватает спекуляций, ведь ЮВО считается самым воюющим округом. Да и отношения с некоторыми тамошними соседями у России напряжённые.

Стратегические учения

Согласно сложившейся в последние годы практике, в год армия проводит несколько десятков достаточно крупных учений. А вот учения оперативно-стратегического или стратегического масштаба проходят только 1–2 в год. В этот раз наступила очередь Южного военного округа и стратегических учений «Кавказ-2012».

К ним войска готовились ещё с весны. В рамках подготовки к «Кавказу» производилось перемещение войск, сил и средств, боекомплекта и ГСМ, готовились и штабы. Кроме того, было проведено несколько десятков учений различного уровня. Есть информация и о том, что ввиду весьма вероятной войны между армянами и азербайджанцами из-за Нагорного Карабаха не были забыты и мероприятия, предназначенные для реагирования в этом случае. Например, сосредоточение сил в районе границы с Азербайджаном.

Под единым замыслом

Россия уже достаточно давно заморозила на неопределённый срок (скорее всего – навсегда) своё участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе (­ДОВСЕ). Поэтому наша страна не обязана передавать кому бы то ни было данные о численности войск и боевой техники, дислоцированных в европейской части страны. Об учениях мы тоже ничего сообщать не обязаны, да и предельную численность участников, установленную ДОВСЕ, можем не соблюдать.

Но, руководствуясь доброй волей, лимиты на численность участников учений стараемся более-менее соблюдать. Хотя проверить, правильные ли данные сообщены, – некому. Иностранных наблюдателей на «Кавказ» не приглашали. К тому же для сокрытия реальной численности военнослужащих давно используется простой метод. Вместе с основными учениями примерно в одно и то же время проводится целый «куст» учений поменьше. Официально между собой они никак не связаны. Так было и в этот раз.

Против кого на этот раз?

Многие помнят, что учения «Кавказ» один раз почти сразу же после окончания переросли в реальную войну. Это было в 2008 году. Чем всё это тогда закончилось, известно – грузинская армия, называвшаяся кое-кем «лучшей на постсоветском пространстве», перестала существовать как реальная военная сила.

В этот раз сценарий учений не настолько чётко определяет государство-прототип противника, как это было 4 года назад. Но, учитывая напряжённые отношения между нашим армянским союзником и Азербайджаном, повторения пройденного исключать не стоит.

Однако на данных учениях сложно понять, кто же главный противник. Разыгрывался ряд сценариев, которые вполне применимы и к серьёзной войне с целой коалицией противников, и к войне с сильным соседом типа Турции, и к очередной версии «принуждения к миру». Частично на планах учений сказалась подготовка к операции по обеспечению безопасности Олимпиады-2014.

Робкие грузины

Похоже, грузины так и ждут, что Россия опять пошлёт свои «полчища» для их завоевания – теперь уже окончательно и навсегда. В Тбилиси даже наладили производство съедобных галстуков по рецептам национальной кухни.

Поэтому специально для того, чтобы лишний раз не пугать ни Тбилиси, ни Баку, масштаб учений был несколько уменьшен. Из просто стратегических они стали стратегическими командно-штабными – часть эпизодов лишь имитировалась на местности или же проходила на уровне штабов.

Основные события «Кавказа» перенесли на полигоны, которые находятся севернее: Ашулук, Капустин Яр, Прудбой. Из сценария были исключены эпизоды, которые разыгрывались на военных базах России в Абхазии, Южной Осетии и Армении, также не было эпизодов с участием бригад, дислоцированных в Чечне и некоторых других местах. Всё это было разыграно отдельно – в рамках тактических учений.

Тем не менее глава МИД Грузии Григол Вашадзе заявил, что «Кавказ-2012» несёт угрозу безопасности всего региона, а не только Грузии.

«Взаимодействие-2012» – оборонительный блицкриг

Почти одновременно со стратегическими учениями «Кавказ-2012» в Армении проходили учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Они назывались «Взаимодействие-2012».

В них, по официальным данным, приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих из ВДВ и войск специального назначения России, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также оперативных групп и штабных специалистов из Киргизии и Таджикистана. От РФ кроме части персонала 102-й военной базы (ВБ) в Армении участвуют десантники батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Иваново.

На учениях разыгрывался сценарий по помощи подвергшейся агрессии Армении. Очевидно, что в случае войны наш контингент в республике необходимо будет быстро усилить. Интересный штрих – в рамках культурной программы военнослужащие КСОР посещали памятник и музей геноцида армян. И в Анкаре, и в Баку факт геноцида отрицают, и подобный жест их обеспокоит.

Кто участвует в учениях

Официально в «Кавказ-2012» участвуют более 8 тыс. военнослужащих, более 400 единиц бронетехники и артиллерии. Из сухопутных частей стоит упомянуть 7-ю десантно-штурмовую горную и 98-ю воздушно-десантную дивизии ВДВ, 5-ю мотострелковую Таманскую бригаду, 19-ю, 20-ю мотострелковые , 56-ю десантно-штурмовую, 100-ю разведывательную экспериментальную бригады и целый ряд других частей.

Флот выставил более 20 кораблей, катеров и вспомогательных судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе новейший ракетный корабль «Дагестан». Использование авиации было масштабным – более 120 самолётов и вертолётов. В отдельных эпизодах на одном поле боя одновременно было задействовано до 40 боевых самолётов и 30 вертолётов. Участвуют и более 10 самолётов Дальней авиации Ту-160 и Ту-22М3.

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