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Мёртвая петля российской авиации

Как «убивают» лучшие пилотажные группы России

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Мёртвая петля российской авиации
pro-volgograd.ru

Воздушные асы говорят: кто не летал вниз головой, тот не лётчик, а пассажир. Обозревателя «АН» в пятьдесят лет впервые в жизни прокатили в качестве второго пилота на военном реактивном самолёте. Честно скажу,  в небе во время мёртвой петли от перегрузок и страха замирало сердце. А на земле болит душа, когда видишь, как псевдореформаторы гробят отечественную школу лётного мастерства, уничтожая лучшие пилотажные группы России.

Охота на командира «Стрижей»

В последние дни широкий резонанс получило дело полковника Морозова. Его увольняют из армии с традиционной формулировкой «по несоблюдению условий контракта». Командира знаменитой пилотажной группы «Стрижи», выступающей на самолётах МиГ-29, пытаются обвинить в получении 31 тыс. рублей от своего бывшего сослуживца. Якобы тот задолжал ему эти деньги за использование эмблемы «Стрижей» в коммерческих целях и за покровительство при увольнении в запас.

Сослуживцы Валерия Морозова в открытом письме, адресованном Владимиру Путину, просят Президента России защитить командира пилотажной группы «Стрижи» от обвинений в получении взятки: «Мы обращаемся к вам с просьбой проявить справедливость в отношении нашего коллеги, сослуживца, друга и просто очень порядочного и честного человека – командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», гвардии полковника Валерия Анатольевича Морозова».

«По нашему мнению, ситуация выглядит абсолютно абсурдной. Зная Валерия как исключительно порядочного человека, мы не сомневаемся в его невиновности и считаем всю историю провокацией», – говорится в обращении авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи».

Лётчики уверены, что В. Морозов не способен брать взятки. «По одной из версий, которая нам кажется вполне правдоподобной, вся история с Морозовым была сфабрикована при непосредственном участии его нечистоплотного сослуживца Алексея Новикова», – говорится в открытом письме.

Подписавшие это письмо лётчики авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи» полагают, что данная провокация против одного из лучших пилотов подрывает имидж ВВС России и направлена на уничтожение отечественной школы высшего пилотажа.

Мнение эксперта

Президент Российской корпорации «Авиация», почётный президент Московского авиакосмического салона, заслуженный лётчик-испытатель Магомед Толбоев заявил:

– У меня очень негативное отношение к этому. Так нельзя поступать. Американцы своих офицеров никогда не дают в обиду. Наши – разбрасываются налево и направо. Это опытнейший лётчик, командир, воспитатель, наставник. Я этого не понимаю. Мы, офицеры, беззащитны в правовом порядке.

Из первого открытого письма Путину

«В военной авиации образовался более чем десятилетний разрыв между старыми, опытными лётчиками, которые уйдут в основном с лётной работы в течение 2–3 лет, и молодыми, которые в лётных училищах получили всего по 80–100 часов налёта. В последующем, налётывая по 10–15 часов в год и практически оставаясь на уровне курсантов, они не могут нести боевое дежурство даже днём. Нарушена преемственность между поколениями лётчиков, теряется безвозвратно опыт. Переподготовка лётчиков резерва не ведётся вообще.

В спортивной авиации также нет молодой смены, и мы скоро потеряем все достигнутые ранее рубежи. А ведь спортсмены-авиаторы и лётчики пилотажных групп – это не только престиж страны, но и резерв ВВС в особый период».

Росчерком пера Хрущёва и Гайдара

Впрочем, злоключения наших асов начались не сегодня и даже не вчера. Ещё в начале 1960-х годов пилотажные группы в составе ВВС были ликвидированы. Это было решение Никиты Хрущёва, который не видел у боевой авиации будущего. И только в июне 1974-го 4-я эскадрилья 234-го гвардейского истребительного авиационного полка приказом главнокомандующего ВВС была выделена для специальных показов. Именно с «Воздушных гусар» началась новая история лучших пилотажных групп России. Сейчас это «Русские витязи», «Стрижи» и «Русь».

Хрущёвские гонения на авиацию продолжил Егор Гайдар. 12 мая 1992 г. он подписал постановление правительства №340 «О мерах по обеспечению размещения авиационных воинских частей, подлежащих выводу из Западной, Северной, Северо-Западной группы войск, из Закавказского военного округа на территории РФ». Затем вышел приказ министра обороны №015 от 2 июля 1992 г. «Об организационных мероприятиях, связанных с передачей Вооружённым силам РФ фондов учебно-авиационных центров бывшего ДОСААФ СССР».

Прикрываясь этими документами, военные бюрократы устроили бардак и хаос, ликвидировав на территории России 26 учебно-авиационных центров из 27. «Этим занимались люди крайне недобросовестные, – рассказывал о тех временах тогдашний руководитель Вяземского учебно-авиационного центра Казимир Эдуардович Тиханович. – По опыту других центров знаю, что имущество было просто разворовано. Тысячами тонн исчезало топливо, пропадала техника, шасси снимали на тачки и тележки, самолёты резали, рубили, ломали, сдавали в металлолом».

Беспредел в отношении авиации продолжался более десяти лет. И тогда в 2003 г. появилось первое обращение лётчиков к Президенту России.

Увы, эта мольба о помощи осталась без ответа. И в июне 2004 г. военные чиновники перешли в наступление. В Вязьму командиру пилотажной группы «Русь» Казимиру Тихановичу пришло указание из Генштаба. Требование одно: отдать самолёты.

Говорят, всё дело было в личном интересе некоторых «арбатских» генералов. На одну лишь военную пенсию «лампасники» жить не собираются. Они уже оформили на жён ряд коммерческих структур. Среди них, по некоторым данным, и частный аэроклуб. Но у него маловато техники. Потому-то и хотели высокие чины отнять реактивные самолёты у воздушных асов.

Далее механика отлажена: затем списать их, а потом продать по остаточной стоимости подставным фирмам. А в конечном итоге – за сущие копейки своим же жёнам.

Воздушный экстрим для миллионеров

Как объяснили специалисты, бизнес этот весьма выгодный. Так, содержание одного реактивного самолёта в частном аэроклубе обходится в 1500 долларов в месяц. А за час полёта с клиентов берут 600 долларов. За день выходит больше 3 тыс. «баксов». Чистая прибыль в месяц – более 50 тыс. «зелёных».

И это по самым скромным меркам. Ведь ещё недавно за час полёта на «спарке» Су-27 коммерсанты в погонах брали с иностранцев 12 тыс. долларов, а на МиГ-29 – 10 тысяч. Всё это «прикормленные» турфирмы рекламировали как воздушный экстрим для миллионеров.

Раньше на наших реактивных самолётах тоже учились летать иностранцы. Но это были в основном военные. Сейчас – кто угодно. Были бы деньги.

Цена лётчика

Валюта за полёты иностранных лётчиков на наших самолётах очень пригодилась бы нашим асам. Ведь даже лучшие пилотажные группы России из-за дороговизны топлива летают в пять раз меньше, чем их зарубежные коллеги.

Стоимость подготовки лётчика на самолёте фронтовой авиации, с учётом обучения в военном авиационном институте с выполнением полётов на самолёте Л-39 при налёте 100 часов, составляет 6,86 млн. рублей, а с последующей подготовкой на самолёте МиГ-29 до получения квалификационной категории 3-го класса – 37 млн. рублей. Итого: миллион долларов с хвостиком.

А вот вяземская пилотажная группа «Русь» умудрялась готовить кадры для ВВС союзной с Россией Республики Беларусь за гораздо меньшие средства. На одного курсанта для лётной практики белорусская Военная академия выделяла чуть более 30 тыс. долларов.А сейчас по абсурдному обвинению в получении взятки в чуть более 30 тыс. рублей хотят отлучить от неба лучшего лётчика России, на подготовку которого потрачены миллионы в твёрдой валюте.

Во время международных показов российские пилотажные группы зарабатывают для страны сотни тысяч долларов. Но из-за саботажа военных чиновников таких вылетов за рубеж становится всё меньше и меньше. Вспомним хотя бы скандал с недавним срывом полёта наших лучших пилотажников на авиасалон в английский Фарнборо. А чего стоят планы Сердюкова и компании уничтожить пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», пересадив лётчиков с тяжёлых боевых машин на лёгкие тренировочные Як-130? И вот новая провокация: шитое белыми нитками дело полковника Морозова. Как видим, мёртвая петля на шее нашей авиации затягивается всё туже.

Генеральские дети

Но есть и другая версия новой атаки на «Стрижей». Как говорят сами пилотажники, на место Морозова пытаются назначить Владимира Градусова – сына заместителя Главкома ВВС генерал-майора Владимира Градусова. Он, как и отец, лётчик. Служит в Западном военном округе.

«Кто такой Градусов-младший, пока не знает никто, кроме его сослуживцев. А вот командира «Стрижей» знают первые лица страны. Это гарантированное продвижение по службе. Плюс очень приемлемое денежное довольствие и прочие блага жизни», – говорят коллеги Морозова. Сам гвардии полковник Валерий Морозов пока не ходит на службу и сидит дома. На этой неделе должна решиться его дальнейшая судьба. Парадокс ситуации в том, что в аттестационном листе, который может послужить основанием для увольнения Морозова (имеется в распоряжении редакции), написаны два взаимоисключающих решения. Первое: «Занимаемой должности соответствует. Достоин выдвижения на высшую воинскую должность в порядке продвижения по службе». И парадоксальный вывод: «Представляется к досрочному увольнению из рядов ВС РФ в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта и в соответствии с указаниями начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ от 31 августа 2012 г. №173/5/77550».

В числе прочих временно исполняющих обязанности командиров решение комиссии подписал врио начальника 4‑го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ полковник С. Прокофьев. При этом в решении Минобороны об увольнении Морозова должно быть чётко указано – какие именно условия контракта нарушил гвардии полковник.

Также пилоты опровергают версию о том, что олигарх Керимов захотел прикупить не половину аэродрома в Кубинке, а весь, целиком. А Морозов, мол, был против.

«В самом начале, когда было принято решение продать часть нашего аэродрома, представители Керимова военным лётчикам прямо сказали: нам столько не надо, а нужно гораздо меньше территории. Но в Минобороны их заставили купить половину Кубинки, иначе вообще отказывались продавать», – рассказал «АН» один из офицеров «Стрижей».

В группе пока не решили, что будут делать, если Морозова всё-таки уволят. Вряд ли офицеры, дававшие присягу защищать Родину, пойдут на открытый конфликт с министром обороны. Тем более что этого конфликта очень ждут. «Появится возможность законно разогнать группу «Стрижи» и набрать в неё новых, угодных командованию лётчиков. Нельзя давать такой повод», – говорят пилоты.

Александр ЧУЙКОВ

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