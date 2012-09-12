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Зачем Россия усиливает Каспийскую флотилию

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Зачем Россия усиливает Каспийскую флотилию
arms-expo.ru

Не секрет, что Каспийское море является потенциальным театром военных действий. Неурегулированный статус этого моря-озера порождает гонку вооружений. Недавно состав своей военно-морской группировки пополнила Россия, заявил о новых шагах по усилению присутствия Иран. Стараются и остальные соседи по Каспию. Какой же сейчас баланс сил на этом море?

Из тренировочного бассейна – в театр военных действий

После распада Советского Союза Каспий, который был тренировочным бассейном флота СССР, стал потенциальным театром военных действий. Появились новые государства с разными интересами, появилось и яблоко раздора – нефтегазовые ресурсы Каспия.

У нас четверо соседей по Каспию: Иран, Казахстан, Туркмения, Азербайджан. Из них к потенциальным противникам нельзя отнести лишь Казахстан – союзника России по ОДКБ. С остальными отношения в целом ровные и дружеские, но они могут очень быстро измениться. Причём как по причинам, связанным с делёжкой Каспия, так и по иным. Например, с Азербайджаном в случае начала им войны против нашего союзника Армении. В этом случае с Баку придётся обойтись по всей строгости. Да и Иран, несмотря на общие подходы к делению Каспия и то, что Россия стабильно выступает против слишком уж сильного давления Запада на эту страну, всё же вполне может стать противником на море.

Кто на Каспии хозяин

В настоящий момент силы Краснознамённой Каспийской флотилии (ККФ) ВМФ РФ превосходят качественно и количественно любого из соседей по морю-озеру. Да и всех их, вместе взятых, – везде бы так!

Каспийская флотилия базируется в Махачкале и Астрахани. Сейчас в её состав входят 2 сторожевых корабля, 5 ракетных катеров, 3 малых артиллерийских корабля, 7 артиллерийских катеров и бронекатеров, 3 базовых и 10 рейдовых тральщиков, с десяток малых десантных кораблей и катеров, гидрографические, разведывательные, суда обеспечения и другие единицы.

Конечно, среди них есть и старые корабли, но хватает и новейших. Но даже старые – полностью боеспособны и отвечают поставленным перед ними задачам. Им же всё-таки не с американцами воевать. Например, речные бронекатера типа «Шмель», несмотря на 40-летний возраст, находятся в отличной форме, и применение их в мелководной северной части моря совершенно оправдано. Низенький мелкосидящий камуфлированный «речной танк» может спрятаться даже в камышах и «накостылять» оттуда способен очень болезненно.

В состав ККФ входит также береговой ракетный дивизион, оснащённый как старыми противокорабельными ракетами (ПКР) «Редут», так и новейшими комплексами «Бал» с ПКР «Уран-У». Дальность поражения «Редутов» и «Балов» достигает 260–300 км.

Имеется и бригада морской пехоты, дислоцированная в Дагестане. Это обу-ченное и хорошо оснащённое современной техникой соединение, повоевавшее в Чечне. А десантно-высадочные мощности ККФ позволяют в любой момент высадить на необорудованное побережье противника минимум батальон. А если привлечь гражданские суда – то и более.

У пограничников имеется также два десятка сторожевых кораблей и катеров, оснащённых скорострельной универсальной артиллерией и торпедными аппаратами для противолодочных торпед и скоростные катера-перехватчики, в том числе на воздушной подушке.

В общем, сейчас Каспий, несмотря на наличие соседей, по-прежнему является «внутренними водами» России. Наш флот обладает там абсолютным господством. К тому же господство в воздухе ВВС России позволяет держать на Каспии корабли с не очень развитой ПВО – они будут под надёжным «зонтом». В регионе разве что ВВС Ирана достаточно многочисленны, но самолёты у них старые.

Есть на Каспии и морские силы Береговой охраны погранслужбы ФСБ. Они представлены 2 бригадами кораблей (6-й и 17-й) и имеют значительные силы, сравнимые с силами ККФ.

Главный калибр флота

Главную ударную мощь ККФ сейчас составляют 2 сторожевых ракетных корабля «Татарстан» и «Дагестан» проекта 11661К. Это однотипные 1900-тонные корабли, но они оснащены разным ударным вооружением. «Татарстан» несёт 8 дозвуковых противокорабельных ракет (ПКР) Х-35У «Уран-У» с дальностью до 260 км. «Дагестан» является первым в строю кораблём с ударным вооружением нового поколения. Оно размещено в модульном шахтном универсальном корабельном стрельбовом комплексе УКСК. На нём стоит 1 модуль УКСК с 8 ячейками. Там могут быть размещены: тяжёлые сверхзвуковые ПКР «Оникс» и различные ракеты комплекса «Калибр». В «Калибр» входят противолодочные ракеты, малозаметные дозвуковые ПКР с высокоскоростной отделяемой боевой ступенью, крылатые ракеты (КР) для поражения наземных целей тактического и даже стратегического радиуса. Дальность экспортных версий всех ракет ограничена 300 км, что же до «своих» версий, то по «Ониксу» были утечки о дальности 400–450 км, а по крылатым ракетам – и до 2600 км.

Теоретически любой корабль с УКСК (хоть катер, хоть эсминец) может нести всё вышеперечисленное ракетное оружие и даже гиперзвуковую перспективную ПКР «Циркон». Если, конечно, есть оборудование для подготовки пусковых данных.

Понятно, что на Каспии часть этого оружия нужна как зайцу валенки. Не нужны там противолодочные ракеты или тяжёлые ПКР для прорыва мощной ПВО и поражения авианосцев. А вот иметь в закрытом море носитель КР, способный поражать цели далеко от него, – очень даже полезно.

Флотилия усиливается

Каспийская флотилия в последнее время активно пополняется. До 2020 г. в состав ККФ введут более 20 новейших кораблей и катеров. Недавно в Зеленодольске был заложен очередной, уже четвёртый по счёту, малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». Его назвали «Зелёный Дол». А головной корабль этого проекта будет передан в состав уже в будущем году.

Такие корабли несут шахтный ударный комплекс УКСК – 1 модуль на 8 ракет, не хуже «Дагестана». Также оснащены лёгкими ЗРК, зенитными артиллерийскими комплексами «Дуэт» и универсальной артсистемой. Всего запланировано построить 5 кораблей. Правда, постепенно они будут переводиться на Чёрное море. Но строительство таких судов продолжится для других флотов, поэтому на Каспии постоянно будут новые МРК, а головной корабль там останется навсегда.

Для флотилии строятся и малые артиллерийские корабли проекта 21630 «Буян», малые десантные корабли типа «Дюгонь». А береговые силы получат новейший противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс». Возвращаются корабли и из ремонта – десантный катер типа «Серна» и ракетный катер «Боровск» недавно отремонтированы.

Основной соперник

Иран является наиболее сильным из вероятных соперников на Каспии. В настоящий момент на Каспии страна имеет 90 катеров, катерков и моторок. Наибольшую опасность представляют два ракетных катера, вооружённых китайскими дозвуковыми ПКР С-802 с дальностью до 120 км – усовершенствованными клонами французских «Экзосетов». Есть несколько десятков малогабаритных скоростных катеров, вооружённых безоткатными орудиями, лёгкими РСЗО и пулемётами. В больших количествах они могут быть опасны.

Иранские адмиралы недавно заявили о своих планах по усилению флота на Каспии. Эти планы вызывают беспокойство соседей, особенно переживают в Баку. Россия относится к ним спокойнее, но учитывает в своём планировании. Стоит вспомнить, что в прошлогодних стратегических учениях «Центр-2011» соперником было некое государство, очень похожее на Иран, а сюжет был посвящён отражению атаки этого неизвестного агрессора на нефтяные промыслы в казахском Прикаспии.

«Самотопы» с претензией

Азербайджан был главной базой советской ККФ и унаследовал всю инфраструктуру и часть кораблей. Но в лидерах «каспийской регаты» он не числится. Но очень хочет. На словах Баку уже имеет «лучшую армию на Кавказе» – предыдущими обладателями титула были грузины.

А пока флагманом ВМС страны, насчитывающих десятка три единиц, является старенький сторожевик 1967 г. постройки. В ходе ремонта с него сняли газовые турбины, торпеды и противолодочное оружие. К «фрегату», как его называют азербайджанцы, больше подходит термин «самотоп». Единственный ракетный катер в Баку лишили ракет и отдали пограничникам. Подаренному «щедрыми» турками противолодочному катеру недавно стукнуло 42, и с него сыплется песок. Есть в составе и бывший катер химической разведки, и спасатель, и учебные катера, переделанные в артиллерийские.

Весь этот зоопарк малобоеспособен, кроме разве что нескольких вполне современных тральщиков. Зато есть 6 малых десантных кораблей, способных увезти более батальона морпехов. Но прикрыть их нечем. Не помогут и пограничники – там такой же разносортный хлам, вплоть до мобилизованных судов обеспечения буровых работ и морских буксиров.

В планах у Баку – закупить новые турецкие скоростные катера. Приобретённые в Израиле ПКР «Габриэль», это не то оружие, которым можно парировать угрозу от российских «Ониксов» или «Калибров». Да и ставить их азербайджанцам можно разве что на берег.

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