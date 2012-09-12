Сердюкова отпускают на вице-премьера

В коридорах и кабинетах Минобороны ждут грядущей отставки министра Сердюкова. Вместе с бывшим начальником налоговой инспекции свои кресла освободят начальник Генштаба – секретный Герой России Николай Макаров и целый «букет» «девочек Сердюкова» – молодых женщин, начальниц департаментов и управлений.

Как рассказал «АН» источник в администрации президента, имеющий отношение к процедуре утверждения кадров на руководящие должности, недавно министр обороны А. Сердюков попросился в отставку. Причину он объяснил тем, что сделал процесс реформирования Российской армии по натовскому образцу необратимым и теперь может уходить со спокойным сердцем. Источник обратил внимание, что это не первая просьба об отставке со стороны военного министра.

«Самый серьёзный разговор был во время формирования нового, «медведевского», правительства в мае этого года после выборов Путина президентом. Его были готовы отпустить, но не смогли найти замену. Принципиальная позиция – министр обороны должен быть гражданским лицом, но имеющим опыт военного строительства и управления крупными коллективами. Все кандидаты, кому предлагали эту должность, наотрез отказались разгребать горы «навоза», которые наворотил со своими помощницами Сердюков», – рассказывает источник.

По его словам, всерьёз рассматривалась кандидатура министра по ЧС Сергея Шойгу. «Но его как возможного преемника Путина решили кинуть на руководство большим и проблемным регионом для приобретения опыта. Поэтому ситуация зависла», – подчеркнул чиновник. Сейчас, по его словам, кандидатура найдена. «Это известный человек, близкий знакомый президента с достаточным административным опытом. Как и Путин, он выходец из спецслужб», – сказал источник, наотрез отказавшись назвать фамилию чиновника.

Непотопляемый Бульдозер, как называют в Минобороны хамоватого в отношении подчинённых Сердюкова, останется в правительстве в ранге вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок. По другим данным – заменит губернатора Краснодарского края Ткачёва.

В военном ведомстве говорят, что вместе с Сердюковым на тёплое место в одном из госбанков «уйдут» и начальника Генштаба Николая Макарова. Генерал армии Макаров, которому секретным указом присвоено звание Героя России, уже вырастил себе преемника – своего зама генерал-полковника Александра Постникова-Стрельцова. Злые языки утверждают, что генерал принимал присягу на верность аж три раза: СССР, затем независимой Украине, а после перехода в МО РФ и России. Однако интрига с начГШ пока сохраняется – на это место претендуют не менее заслуженные генерал-полковники.

Но больше всего военных радует, что вместе с Сердюковым из здания российского Пентагона на Арбатской площади уйдёт целый выводок женщин, которых привёл Анатолий Эдуардович из налоговой инспекции. Со временем эти абсолютно некомпетентные в военном деле дамы заняли руководящие должности в ключевых департаментах: финансов, образования, санаторно-курортного и жилищного обеспечения и ряда других. Своим высокомерным поведением, презрением к мнению заслуженных офицеров и непотопляемостью при всех провалах они вызвали горячие негативные чувства у людей в погонах.

Как говорят, всему «гарему Сердюкова» в связи с увольнением светят серьёзные финансовые выплаты и новенькие квартиры в центре Москвы. «Надеемся, что у нового министра в помощниках будут ходить люди хотя бы служившие в армии, а не очередные «дамы с собачками», – как о последней надежде говорят офицеры центрального аппарата Минобороны и Генерального штаба.