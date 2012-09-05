На родине тандема военным медикам места нет

В Санкт-Петербурге закрывают большинство основных военных госпиталей. Врачам предложили переехать в Подмосковье, но квартир не обещали. Где будут лечиться лётчики и моряки, остаётся загадкой.

После неудачи с выселением из центра Санкт-Петербурга Военно-медицинский академии ведомство Сердюкова решило ухватить кусок поменьше: несколько военных госпиталей. Они оказывают узкоспециализированную помощь, в том числе лётчикам ВВС и ВМФ. Эти госпитали на свою беду тоже были построены на «золотой земле».

Как рассказал «АН» источник в Главном военно-медицинском управлении (ГВМУ) Минобороны, к 1 декабря из шести военных госпиталей в Петербурге закроют четыре. Под нож реформ попали: 442-й Окружной военный госпиталь и его филиалы в Гатчине (ВВС) и Выборге (Таможенная служба и пограничники), а также Первый военно-морской госпиталь (ВМФ). Останутся только два филиала 442-го: Пушкинский и Кронштадтский. Но их переподчинят Подольскому военному госпиталю. Ведь 442-й «вливают» именно туда.

Как говорят военные врачи, после такого «инновационного решения» коечный фонд военных госпиталей Питера сократится почти вдвое – как минимум на 600 коек. Говорят неофициально, так как всех военных и гражданских специалистов под расписку информировали о том, что с прессой на эти темы говорить запрещено. Вплоть до увольнения.

По приблизительным оценкам, после закрытия госпиталей на улицу выкинут около 1000 человек врачебного и сестринского персонала. Нескольким десяткам узких специалистов предложили переехать в Подольск, но жилья им там никто не обещал. Работу по специальности в гражданских клиниках Северной столицы найти достаточно проблематично. Вакантных мест практически нет.

Официальная позиция Минобороны проста: нет Ленинградского военного округа – нет и окружного госпиталя. Но военные врачи говорят, что 8 га земли на Суворовском проспекте, рядом с администрацией города и Ленинградской области, стоят столько, что мысли о здоровье людей в форме и ветеранов всевозможных войн уходят далеко-далеко.