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Последняя надежда на президентский пиджак

№ 34(326) от 06.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Последняя надежда на президентский пиджак
tverigrad.ru

После публикации в «АН» статьи «Государственная измена на уровне министра обороны» («АН» №33) об уничтожении академии ВКО в Твери в редакцию пришло немало откликов. Специалисты по самому динамично развивающемуся роду войск – воздушно-космической обороне – не скрывали своего отношения к абсолютно некомпетентным начальнику Департамента образования Минобороны Екатерине Приезжевой и лично министру обороны Анатолию Сердюкову. Некоторые прямо обвиняли их в совершении преступлений, направленных на подрыв обороноспособности государства. И готовы отстаивать своё мнение в суде. Между тем на основании документов выяснилось, что  они всего лишь исполняли чужие приказы. А кто кукловод?

«Патриот» в Кремле

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) как отдельный род войск были созданы по приказу тогда ещё президента Дмитрия Медведева. Первая дежурная смена командного пункта войск ВКО заступила на боевое дежурство 1 декабря 2011 года в 09.00 по московскому времени. Правда, спустя некоторое время выяснилось, что за короткий промежуток времени с момента принятия решения и до заступления нового рода войск на боевое дежурство подготовить настоящие квалифицированные кадры практически невозможно.

Министру обороны и начальнику Генштаба пришлось даже наступать на горло собственной песне о переизбытке офицеров в Российской армии и объявить о том, что для войск ВКО их нужно ещё 70 тысяч.

Между тем многие годы таких офицеров успешно и тщательно готовили в Военной академии ВКО (ВА ВКО) им. Жукова в Твери. Бывшей Военной академии противовоздушной обороны. Именно там впервые в России было введено понятие «воздушно-космическая оборона». Разработаны тактика и стратегия применения сил и средств ВКО, концепция её создания и применения. Что делает мудрый военачальник (а Верховный главнокомандующий – Президент России – это высший военачальник) в такой ситуации? Правильно – всячески поддерживает систему обучения офицеров для нового рода войск.

Но не таков Медведев. Он своим решением от 29 ноября 2011 года №Пр-3594 (документы имеются в редакции) приказывает ликвидировать единственное в стране уникальное высшее учебное заведение, которое готовит специалистов ВКО. То есть – одной рукой создаёт новый род войск, а другой ликвидирует военно-учебные заведения для этого рода войск.

Крик души

Уважаемый Президент России – Верховный главнокомандующий ВС РФ!

Ваш предшественник своим решением фактически упразднил развитие воздушно-космической обороны России. Но, как говорит источник в Вашем окружении, «неудобно президенту Путину отменять указы бывшего президента Медведева».

Владимир Владимирович, так уж случилось, что только Вы можете отменить это преступное решение о ликвидации ВА ВКО. Найдите тот пиджак с запиской генерал-полковника Анатолия Хюпенена. Выслушайте мнение профессионала. Точка невозврата ещё не пройдена. Ещё можно спасти не только Академию ВКО, но и вернуть России уверенность в отражении любой атаки.

Слушатели не идут по коридору

Сейчас в ВА ВКО тишина. Слушателей последних курсов уже отправили учиться в Военно-космическую академию (ВКА) имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) и её филиал в Ярославле. И никого не беспокоит, что они уже дипломники, а их руководители остались в Твери. Даже коллег из стран СНГ – а академия ВКО ведущее учебное заведение для объединённой системы ПВО стран СНГ – сплавили туда же.

В Твери оставили только иностранцев, которые заплатили огромные деньги именно за обучение в «Жуковке».

– Начальник Департамента образования Екатерина Приезжева и министр Сердюков всеми силами пытаются закрыть академию, но, видимо, не хотят нарываться на скандал и иски за разрыв контракта на обучение. А это миллионы долларов, так как обучение у нас не из дешёвых. К тому же под угрозой закупки этими странами наших систем ПВО и ПРО. Режут курицу, которая несёт золотые яйца. С-300 и С 400 востребованы во всём мире. Что будет, если откажутся от их закупок? Получается так: в честном бою супостат нас победить не в силах. Остаётся действовать другим путём – через военно-гражданских руководителей Минобороны, которые разрушают обороноспособность нашей страны, – заявил «АН» преподаватель кафедры тактики и вооружения ЗРВ Военной академии ВКО им. Г.К. Жукова полковник Михаил Захаров.

В результате оказалось, что министр и его подчинённая всего лишь выполняют решение бывшего начальника – Медведева.

– Я был в шоке, когда узнал, что есть распоряжение Медведева об уничтожении нашей академии! Это не самодеятельность министра обороны и его пристяжных. В администрации президента всячески затягивали ответ, на каком правовом основании ликвидируется академия? Теперь ответ ясен – так почему-то решил бывший Верховный главнокомандующий, – рассказал «АН» «отец» российской концепции ВКО, бывший начальник академии генерал-полковник Анатолий Хюпенен.

Аргумент денег

Академия им. Жукова обладает уникальной системой из 36 современных взаимосвязанных учебных командных пунктов (КП) РКО и ПВО от тактического до оперативно-стратегического уровня. Большинство КП установлены стационарно, в учебном варианте, и транспортировка их невозможна. Общая стоимость системы – около миллиарда рублей. Она прошла полную модернизацию в 2011–2012 годах. Только в академии разработаны и широко используются имитационные комплексы, позволяющие моделировать все процессы противоборства в воздушно-космическом пространстве («Алтек», «Спектр», «Кольчуга»). На их создание потребовались годы работы и затраты огромных интеллектуальных и материальных ресурсов. Заново отстроить подобный комплекс на базе ВКА им. Можайского невозможно.

Скрестили ужа с ежом

Практически все военные эксперты отмечают, что ликвидация академии ВКО отбрасывает военную науку в этой области на десятки лет назад. В нынешней ситуации, когда воздушно-космический театр военных действий (ТВД) становится одним из главных, подобные действия выглядят предательскими и преступными.

Возможно ли остановить эту вакханалию Медведева – Сердюкова – Приезжевой? Генерал-полковник Хюпенен попытался.

– На торжественном приёме в честь Дня Победы 9 Мая я лично подошёл к Владимиру Путину как к Верховному главнокомандующему по вопросу воздушно-космической обороны и собственно сохранению академии ВКО. Объяснил, что без профессионально подготовленных кадров о воздушно-космической обороне речи идти не может. Сейчас она в зачаточном состоянии, её нет и как самой системы ВКО. Путин взял мою записку, написанную от руки, и не отдал помощникам, а положил в карман. Там была просьба принять на 10–15 минут для личного доклада. И тишина. Ни от президента, ни от Сердюкова ни слова в ответ, – говорит Хюпенен.

Видимо, Главнокомандующий сменил пиджак и забыл о записке генерал-полковника. А Медведев, как говорят его защитники, подписывал сотни указов в день и вникать в каждый просто не мог. А пока преподаватели «Жуковки» отказываются ехать в Питер и увольняются десятками.

Тем более что само объединение Академии воздушно-космической обороны и Военно-космической академии – глупость несусветная. Питерцы никогда не готовили командиров, которые должны применять все силы и средства, имеющиеся в их распоряжении для защиты. В ВКА готовили чисто технических специалистов: устройство ракеты, запуски, приём космонавтов. Поэтому попытки скрестить ужа с ежом бесперспективны даже для получения колючей проволоки.

Но молчат органы военной контрразведки, призванные выявлять «кротов», шпионов и дураков в армии. Молчит Совет безопасности, который превратили в дом престарелых для бывших чиновников и генералов. Немного шумят депутаты и представители Общественной палаты. Но это так – шум прибоя. На его фоне несколько человек, ответственных за принятие предательских решений, живут и здравствуют. И «в уме» делят барыши от продажи зданий и земли под очередной военной академией. Интересно, какая из них будет следующей?

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