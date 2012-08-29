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Троянский конь НАТО войдёт через Ульяновск

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ЧУЙКОВ ]

Троянский конь НАТО войдёт через Ульяновск

Посетивший Ульяновск вице-премьер Дмитрий Рогозин убеждал журналистов, что никакой базы НАТО нет. Показывал хранящиеся в ангарах аэродрома «Восточный» шоколад и сантехнику. И даже не врал – базы НАТО там пока нет. Её открытие планируется, возможно, к маю 2013 года.

Дьявола Дмитрий Рогозин, как опытный дипломат, скрыл в деталях. США могут обозвать своё военное присутствие как угодно. Например, база ВВС США в Киргизии «Манас» официально называется Центром транзитных перевозок. В месяц через неё проходит около 50 тыс. военнослужащих США и НАТО, отправляющихся в Афганистан и обратно. С вооружением и лёгкой бронетехникой. Причём, согласно двухстороннему соглашению, киргизская юрисдикция на натовских военнослужащих не распространяется. А случаи изнасилований, пьяных драк и даже убийств киргизов были. Но американские военнослужащие после этого спокойно отбывали на родину.

Такое же соглашение между Россией и США – «О статусе сил» – действует с 7 июня 2007 года. Соглашение имеет статус Федерального закона №99.

Но будут ли реально натовские вояки топтать ульяновскую землю? Переговоры по созданию Центра на аэродроме «Восточный» идут в обстановке секретности. Но из обмолвок того же Рогозина следует, что, вероятно, будут. Так, ещё несколько месяцев назад он уверенно говорил только о «туалетной бумаге» и других нелетальных грузах. Во время же поездки в Ульяновск он заявил, что речь уже идёт о перевозке военных модификаций «Хаммеров».

Стоит вспомнить, что буквально несколько месяцев назад американцы с огромным трудом, но протолкнули вывод трети своих войск из Афганистана по так называемой «Северной распределительной сети». То есть по территории Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Причём как воздушным и железнодорожным, так и автотранспортом.

– Как эта военная группировка будет выводиться – эшелонами в составе готовых воинских подразделений и с личным составом, то есть готовыми к бою подразделениями, частями и соединениями? Или боевая техника будет идти в эшелонах отдельно, под охраной подразделений Российской армии, а личный состав – экипажи и пехота – будут вывозиться напрямую с аэродромов Афганистана на территорию стран – членов НАТО отдельно? – спрашивает бывший начальник разведки Сибирского военного округа генерал-майор Сергей Канчуков.

По земле, вероятнее всего, пойдёт именно бронетехника. Причём обязательно в сопровождении натовских военнослужащих групп охранения. Перевозить броню самолётами гораздо дороже. Да и объём вывода техники, принадлежащей 150-тысячной американской группировке, колоссальный. А личный состав НАТО полетит на военно-транспортных самолётах в тот же Ульяновск.

Не вся военная техника НАТО, которая будет выводиться из Афганистана через «Северную распределительную сеть», дойдёт до родины. Часть останется в Узбекистане. Там же будет создан так называемый Центр оперативного наблюдения. По некоторым данным, подобный центр уже работает и в Таджикистане. Теперь стараниями российской власти подобная база вырастет в Ульяновске. Но как их ни маскируй названиями – это маленькие, но полноценные разведывательные военные базы.

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