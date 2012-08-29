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Государственная измена на уровне министра обороны

Или как «генеральша в юбке» позорит всю Российскую армию и её главнокомандующего

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ЧУЙКОВ ]

Государственная измена на уровне министра обороны
Фото РИА Новости

Руководитель Департамента образования Минобороны Екатерина Приезжева очень привлекательная блондинка. Ногти своих ухоженных рук она предпочитает красить в тёмные цвета. Сейчас с милой улыбкой она душит своими ноготками легендарную Военную академию воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова. А министр обороны, который должен приструнить свою подчинённую, довольно молчит. Несмотря на требования президента – Верховного главнокомандующего.

Сражающаяся академия

Уничтожать военные академии путём слияния и поглощения – любимая забава нынешних гражданских руководителей военного ведомства. По таким «слияниям» хорошо прошёлся член комитета Госдумы по обороне Вячеслав Тетёкин: «сливаются воедино горный и стоматологический институты только потому, что и там и там происходит процесс сверления-бурения».

Недавно мы писали о том, как, переведя Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в некий «Воронежский военный учебно-научный центр ВВС», горе-реформаторы растеряли по дороге все научные кадры («АН» №29). Теперь принялись за гордость отечественной воздушно-космической обороны – Военную академию воздушно-космической обороны (ВА ВКО) имени Г.К. Жукова (Тверь).

Вначале был приказ министра обороны Анатолия Сердюкова сократить штаты с 1 июля и полностью ликвидировать академию с 1 декабря текущего года. Шум поднялся неимоверный. Ещё бы – «Жуковка» уникальна. Именно там, ещё в 70‑е годы прошлого века впервые были введены понятия «воздушно-космическая оборона», «стратегическая воздушно-космическая операция», разработаны основы ВКО, организация и структура. Прошли слушания в Общественной палате и комитете по обороне Госдумы. За академию вступились все известные военачальники. Были направлены десятки писем президенту Владимиру Путину с подписями таких людей, что отмахнуться от них было просто невозможно. И казалось бы, победили.

Академию пообещали сделать филиалом Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург). И ничего, что в Твери готовили командиров частей, руководящий состав корпусов, дивизий и армий ПВО. А в Санкт-Петербурге – младших офицеров-инженеров для частей, обеспечивающих запуски и полёты космических аппаратов. «Главное – сохранили», – радостно вздохнули вэкаошники.

Вторая часть Марлезонского балета

Но не тут-то было. Не такие люди Приезжева и Сердюков, чтобы отступаться от задуманного. Решили задушить не мытьём, так катаньем. Причём хитро, по-иезуитски.

В академии учатся более 200 иностранных курсантов из Алжира, Сирии, Индии и других государств. Учатся, разумеется, не бесплатно, принося российской казне миллионы долларов в год. Но требуют при этом диплом именно «Жуковки». Плюс с этими странами у России миллиардные оружейные контракты. Говорят, что в минобороны Алжира схватились за голову, когда узнали о ликвидации академии. И прямо заявили Москве: «Если не будете полноценно обучать наших курсантов, то мы не будем закупать ваше оружие ПВО. Так как работать на нём будет просто некому». А это уже не миллионы, это миллиарды долларов.

Видимо, из-за стен Кремля раздался такой грозный окрик, что в российском Пентагоне решили немного отыграть назад. И г-жа Приезжева готовит директиву о временной приостановке ликвидации академии. Министр обороны Сердюков её с удовольствием подписывает. А суть директивы проста – академию всё равно уничтожат, но позже. Когда иностранные курсанты по домам разъедутся.

«Предлагается завершить подготовку иностранных военнослужащих по принятым контрактным обязательствам в ВА ВКО, реорганизовав её в филиал ВКА с последующей ликвидацией после завершения подготовки. На этот период продолжить использование фондов ВА ВКО, прежде всего систему учебных командных пунктов для подготовки специалистов Воздушно-космической обороны Вооружённых сил Российской Федерации. Предложение согласовано с командующим войск Воздушно-космической обороны», – пишет Приезжева в директиве.

Последний выпуск иностранных курсантов – 2015 год. Год приговора академии.

Вот так, простенько и со вкусом. Что для Приезжевой или Сердюкова слова президента Путина?! Подумаешь, сказал много раз, что войска Воздушно-космической обороны – это важнейшее средство сдерживания потенциального противника. Да наплевать и забыть.

 Справка «АН»

 Приезжева до своего прихода в Минобо­роны трудилась начальником управления налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ФНС. ФНС тогда возглавлял Сердюков. Не слишком ли дорого нам обходится привычка ставить на узкопрофессиональные должности абсолютно некомпетентных в военном деле налоговиков? Ведь дело не только в потерянных и «распиленных» миллиардах. Самое главное – обороноспособность страны, которая под чутким руководством таких «личностей» уже стремится к отрицательным величинам.

Государственная измена?

Одним из основных мотивов уничтожения ВА ВКО была названа устаревшая материально-техническая база. Немного цифр.

Академия им. Жукова обладает уникальной системой из 36 современных взаимосвязанных учебных командных пунктов (КП) РКО и ПВО – от тактического до оперативно-стратегического уровня. Большинство КП установлены стационарно, в учебном варианте, и транспортировка их невозможна. Общая стоимость системы – около миллиарда рублей. Причём она прошла полную модернизацию в 2011–2012 годах. Только в академии разработаны и широко используются имитационные комплексы, позволяющие моделировать все процессы противоборства в воздушно-космическом пространстве («Алтек», «Спектр», «Кольчуга»). На их создание потребовались годы работы и затраты огромных интеллектуальных и материальных ресурсов.

– Тверская академия – это базовый вуз для объединённой системы ПВО. Это мировая школа. В ней готовились специалисты для дружественных стран, в том числе стран СНГ. Если мы сейчас перестанем их готовить, они пойдут в академии стран НАТО и будут совсем иначе относиться к нашей стране, – заявил «АН» генерал-полковник, бывший начальник Главного штаба ВВС Борис Чельцов.

Преподаватель кафедры тактики и вооружения ЗРВ Военной академии ВКО Михаил Захаров в разговоре с «АН» грустно подчеркнул: «Настроения в академии сейчас, после директивы Приезжевой, самые упаднические».

– Кому выгодны наше уничтожение, такая антигосударственная политика? Только США. И это не ошибка, это государственное преступление, – считает подполковник Захаров.

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