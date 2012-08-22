Русские пираты Мексиканского залива

Интернет-издание The Washington Free Beacon недавно произвело своего рода сенсацию. Со ссылкой на неназванных представителей во властных кругах США оно сообщило, что российская ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами на борту более месяца патрулировала у самого побережья США в районе Мексиканского залива. Лодка (названная изданием как представитель класса Akula) на протяжении своей боевой службы обнаружена не была. Откуда всё же в США узнали о событии – не сообщается. Так был ли мальчик?

Источник публикации

Интернет-издание TheWashingtonFreeBeaconпринадлежит «Центру американской свободы» – неоконсервативной организации, предназначенной для борьбы с распространением либерализма (читай – борьбы с политическими конкурентами неоконов). Издание новое, но в него вкладываются немалые средства, и там работают неглупые и опытные журналисты.

Автор данной публикации – Билл Гертц является старшим редактором этого издания и колумнистом по вопросам нацбезопасности в известном консервативном издании TheWashingtonTimes.Считается человеком, обладающим обширными связями в армии и спецслужбах.

Бывший директор СВР В. Трубников назвал его как-то «инструментом ЦРУ», после того как тот написал статью об операциях нашей разведки в бывшей Югославии. Гертц вообще посвятил массу времени разоблачениям (иногда липовым и провокационным, иногда – наоборот) «агрессивной политики русских и китайцев» и «беззубости» собственного правительства.

При этом и враги, и недруги отмечают высокую степень информированности журналиста, хотя и отмечают, что не всегда ясно, где тот соврал, а где выложил настоящий эксклюзив. Бывший министр обороны США Коэн в беседе с китайским военачальником даже заявил, что Гертц (очередную антикитайскую публикацию которого они и обсуждали) «знает больше развединформации, чем он сам». Бывший директор ЦРУ Вулси вспоминал, что этот персонаж бесил его тем, что было непонятно, кто же постоянно сливает ему внутреннюю информацию.

То есть то, что написал Гертц, могло быть и правдой, и выдумкой, и правдой с элементами выдумки.

Опасные гастроли

В своей публикации консервативный медиаресурс отмечает, что так близко от территориальных вод США наша лодка патрулировала лишь во второй раз с 2009 года. Тогда две АПЛ, обозначенные американскими источниками как представители подклассов Akula и Akula-II, патрулировали рядом с восточным побережьем США (расстояние от нескольких десятков до 200 миль). Причём затем одна лодка была замечена севернее Кубы, примерно в тех же краях, где и нынешняя гостья. Тогда американские противолодочные средства также оказались практически бессильны против наших лодок.

Автор статьи отмечает, что неподалёку от Мексиканского залива, в бухте Кингс-Бэй штата Джорджия, находится база стратегических подводных ракетоносцев класса «Огайо». Там базируются 8 таких кораблей: 6 – с баллистическими ракетами «Трайдент-2» и 2 – перевооружённых на крылатые ракеты «Томахок».

Подайте на пропитание, или Обаму – на мыло

Цель публикации, впрочем, просматривается ясно. Это попытка пнуть демократическую администрацию Б. Обамы, который «увлёкся перезагрузкой с Россией» (в это ещё кто-то верит?). Одновременно автор лоббирует сохранение и даже увеличение военно-морских расходов.

Особенно расходов на противолодочные средства, которые серьёзно сокращаются ввиду объявленного сокращения военного бюджета США в ближайшие 10 лет. В частности, речь идёт о дальних противолодочных самолётах Р-8А «Посейдон». Одновременно перед выборами наносится удар и по Обаме, который, мол, «подорвал военную мощь и безопасность Америки».

Пентагон всё отрицает, Москва молчит

Статья вызвала резкую реакцию в различных кругах США. Например, сенатор-республиканец от штата Техас Д. Корнин тут же отправил запрос в Пентагон по поводу инцидента, интересуясь, как же такой позор стал возможен. Однако в Пентагоне сообщили, что никакой подлодки у берегов США не было (или не засекали?). Естественно, что если эпизод имел место, то признаваться в столь серьёзном проколе в Пентагоне желающих не найдётся.

В Москве же традиционно не комментируют подобные новости. Однако изредка сообщают, что «российские подводные лодки никогда не прекращали нести боевую службу и патрулировать воды Мирового океана». Но подробностей об этой боевой работе нет.

На то и «Щука-Б», чтобы карась в США не дремал Ударными атомными субмаринами класса Akula в США называют отечественную серию многоцелевых атомных подводных лодок (МЦАПЛ) проекта 971 «Щука-Б» и его разновидностей. Американцы различают 4 разновидности проекта. Это крупные подводные крейсеры – их подводное водоизмещение в зависимости от модификации: 12 770–13 800 т, длина – 110–113 м. При этом они весьма быстры (до 33–35 узлов подводного хода) и весьма маневренны. Обладают большой глубиной погружения – до 600 м. Они вооружены несколькими десятками торпед, подводных ракет, ракетоторпед и несут крылатые ракеты с дальностью до 3300 км с ядерными и обычными зарядами. Корабли этого проекта – одни из самых бесшумных атомных субмарин в мире, оснащённые мощным гидроакустическим комплексом и боевой информационно-управляющей системой.

Боевая служба никогда не прекращалась

Действительно, даже в голодные для ВС РФ 90-е годы выходы атомных субмарин на боевую службу не прекращались, хотя и были весьма редки. Например, во время войны против Югославии несколько наших субмарин, включая погибший впоследствии «Курск», осуществляли скрытное слежение за натовским соединением в Адриатике и были готовы к поражению целей. Возможно, знание этого факта не дало некоторым горячим головам в НАТО воспрепятствовать знаменитому рейду десантников на Приштину.

«Где-то рядом» незримо присутствовали наши «тихие убийцы» и во время остальных войн последних десятилетий, сопровождая американские соединения в районах, где те теоретически могут нанести удары по России. Где-то в Средиземноморье наши подлодки и сейчас наверняка несут боевую службу, причём явно недалеко от Сирии.

Поэтому вполне логичным был бы и боевой поход к берегам США. Например, к базам стратегических ракетоносцев – там «охотницы» могут подловить «клиента», направляющегося на боевое патрулирование, и сопроводить его, записав себе в актив условное уничтожение цели. Или к базам авианосных соединений.

К тому же в Мексиканском заливе находится ряд важных объектов и баз ВМС США. Кроме того, из этого района крылатые ракеты «Гранат» с борта нашей лодки способны поразить цель на большей части США.