Иран мечтает об «исламском ОДКБ»

Похоже, что возможная атака США на Иран близка как никогда. В последние дни Тегеран предпринимает лихорадочные попытки в поиске союзников по отражению агрессии. На прошлой неделе министр обороны персидского государства А. Вахиди сделал сенсационное заявление. По словам главы военного ведомства, пришло время для создания «военного союза мусульманских стран с целью отражения внешней агрессии на них, а также для защиты палестинского народа».

Наблюдатели тут же провели аналогию с возглавляемым Россией военно-политическим союзом ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и назвали новое предполагаемое образование «исламским ОДКБ». Напомним, что сейчас в Организацию Договора о коллективной безопасности входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

А какие страны видят своими возможными союзниками в Иране? Понятно, что в такую организацию автоматически войдёт Сирия. Но она находится в состоянии гражданской войны, и подобное объединение принесёт Тегерану лишь серьёзные проблемы. Поэтому, по мнению экспертов, персы прежде всего надеются на более тесные отношения с Египтом. Недавно в этом арабском государстве на парламентских и президентских выборах победили исламисты. В прошлом году президент Ирана М. Ахмадинежад уже предлагал Каиру «союз Ирана и Египта». По его словам, возможная новая «ось» будет обладать такой силой, что сионисты и империалисты без боя покинут регион. Но в Египте готовились к выборам, и ответа на столь радикальную идею не последовало.

Следующим возможным партнёром по «исламскому ОДКБ» для Ирана может стать Пакистан. В этой стране также сильны исламские фундаменталисты. К тому же в последнее время резко обострились отношения Исламабада и Вашингтона. Из-за ударов американских беспилотников дело едва не дошло до полного разрыва. Поэтому в случае рецидива «войны дронов» в Пакистане вполне могут согласиться на вежливое персидское предложение о более тесных отношениях. Тем более на личном уровне руководство Ирана и Пакистана всегда поддерживало хорошие отношения.

Понятно – втянуть Турцию в такую геополитическую аферу у Ирана вряд ли получится. Несмотря на то что Анкара сама не так давно предлагала идею по созданию военного союза мусульманских стран – «мусульманское НАТО», турецкое руководство сейчас не пойдёт на тесный союз с шиитским Ираном. Слишком велики разногласия между странами – прежде всего по сирийской проблеме.

Не получится втянуть в союз и Азербайджан. Несмотря на то что некоторые закавказские эксперты не видят в подобном альянсе ничего плохого, в стране не забывают и об истории. Не дают это сделать и некоторые иранские СМИ, которые в последние годы пишут об Азербайджане как о бывшей провинции Персии. Дело доходит даже до угроз «воссоединить его с Ираном».