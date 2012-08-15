Начальник Генерального штаба оставил десант без новой техники

Новый скандал разгорается между начальником Генерального штаба генералом армии Николаем Макаровым и командующим ВДВ генерал-полковником Владимиром Шамановым. Первый отказался закупать новую БМД-4М для ВДВ. Второй заявил, что «десантники лучше знают, что им нужно, чем те, кто даже в десанте не служил».

На пресс-конференции первый заместитель министра обороны Александр Сухоруков заявил: «Как можно закупать то, что не отвечает требованиям Министерства обороны? На БМД-4 сверху навесили броню, что просто привело к утяжелению этой машины на две тонны». Уточнив, что Минобороны не будет производить закупку бронемашин БМД-4М, поскольку они не отвечают требованиям, выдвигаемым российскими военными. Ранее БМД-4М подверг критике и сам начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров.

Командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в ответ заявил, что в ВДВ «лучше знают, что им подходит». «В ближайшие годы наша промышленность не предложит нам ничего лучшего, а за рубежом десантируемой бронетехники с подобной огневой мощью нет в принципе, поэтому и альтернативы данной машине не существует. При этом нам заявляют, что БМД-4М для ВДВ не подходит. Причём те, кто об этом говорит, никогда не решали на нашей технике боевых задач и даже не служили в десанте. Однако считают себя в этом вопросе более опытными экспертами, чем командующий ВДВ и его подчинённые, прошедшие все последние войны новейшей российской истории», – огрызнулся Шаманов, намекая на Макарова.

Как рассказал «АН» источник в Минобороны, БМД-4М пала жертвой, мягко говоря, неприязненных отношений между начГШ и командующим ВДВ. Вручение погон генерал-полковника Шаманову лично президентом Путиным вызвало зубовный скрежет у Макарова, который справедливо считает командующего ВДВ главным конкурентом на пост начальника Генштаба своему заместителю и протеже генерал-полковнику Александру Постникову.

Причём Макаров осмелел настолько, что даже проигнорировал прямое указание Путина провести госиспытания БМД-4М и принять её на вооружение.