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Таджикистан на пороге гражданской войны

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав ВЯТКИН ]

Таджикистан на пороге гражданской войны

В Таджикистане сдался властям Толиб Айембеков – главный подозреваемый в убийстве начальника управления Государственного комитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) генерал-майора Абдулло Назарова. Напомним, что недавние боевые действия в Горном Бадахшане начались именно с этого преступления. Что ж, главный виновник пойман – в истории можно ставить точку? Как нам кажется, максимум запятую.

Странное убийство и маленькая война

По официальной версии, генерала убили в пригороде столицы Горно-Бадахшанской области – Хороге. Неизвестные люди вытащили его из машины и зарезали при полном нейтралитете двоих телохранителей из местной «Альфы». В преступлении обвинили бандформирование, которое возглавлял замначальника Ишкашимского погранотряда. Собственно бандформирование и погранотряд в реалиях Горного Бадахшана суть одно и то же.

Есть, правда, иные версии произошедшего. Например, что Назарова убили его же охранники по приказу из Душанбе, чтобы появился повод для спецоперации в мятежном регионе. Более вероятной является версия, что Назаров сам «крышевал» контрабандный бизнес и поехал улаживать проблемы, взяв с собой всего двоих телохранителей, – к чему лишние уши? Но в ходе переговоров «бизнесменов в погонах» возникли разногласия, которые были устранены традиционным для столь «цивилизованных» людей способом. То есть кордом (название местных ножей, кстати, ценимых коллекционерами) в грудь.

Маленькая войнушка

Сразу же после убийства по приказу президента Эмомали Рахмона в Хорог были направлены отборные части МВД и армии, численностью около 3 тыс. человек, с приказом зачистить регион, который, по сути, с окончания гражданской войны Душанбе почти не контролировался. Но спецоперация превратилась в ожесточённый конфликт с немалыми потерями. В ходе операции правительственные силы потеряли 19 бойцов убитыми и 40 ранеными. Неофициальные источники говорят о сотне убитых. Возможно, беззастенчиво врут, а может, и нет. Как говорил медведь из анекдота, устроившийся на стройку сторожем: «Кто этих таджиков считает?»

Официальные источники говорят, что оборонявшие Хорог боевики потеряли до 40 человек убитыми,  60 взяты в плен. Среди них, кстати, обнаружены граждане соседнего Афганистана. Но есть сообщения и о том, что в ходе спецоперации, поддерживаемой в том числе огнём немногочисленных боевых вертолётов ВВС Таджикистана, погибли до сотни гражданских лиц. Вопрос, кто из них был реально гражданским, а кто – нет, тоже остаётся открытым. Теперь операция завершена, и местные силовики заявляют об изъятии и сдаче населением более 500 стволов.

Пиррова победа Рахмона

Но, по сути, никакой сокрушительной победы Рахмон не добился. Боевые действия закончились переговорами с лидерами местных басмачей. Конечно, нынешняя таджикская армия уже не совсем тот сброд, которым была лет 10 назад, и разгромить около 1 тыс. боевиков вполне может. Только вот потери при этом будут большими. А ещё из Афганистана могут подтянуться единоверцы памирцев и просто любители повоевать за деньги, героин и ислам.

К тому же ситуацией затяжного конфликта воспользуются «друзья» президента из регионов, где уже проводились спецоперации по усмирению непокорных. Войск просто не хватит.

В итоге душанбинские и хорогские «авторитеты» договорились о том, что четверо главных обвиняемых в убийстве Назарова сдадутся сами в обмен на гарантии справедливого и открытого суда. Остальным воевавшим будет объявлена амнистия, но они сложат оружие. Конечно, не все. Некоторые басмачи вольются во вполне официальные силовые структуры. Войска же будут постепенно выведены. В обмен местные пообещали чуть больше лояльности Душанбе и, наверное, долю в бизнесе. Вопрос – надолго ли?

Армия Таджикистана слабовата

ВС Таджикистана немногочисленны – всего примерно 20 тыс. человек. Половина – сухопутные войска, состоящие из четырёх бригад. Также существует отдельный род войск – мобильные силы, насчитывающие три батальона и включённые в состав КСОР ОДКБ. Это наиболее обученные и подготовленные части.

Техники у таджиков немного – 40 танков Т-72, около 100 БМП и БТР, несколько десятков единиц реактивной и ствольной артиллерии. Есть ВВС, имеющие меньше двух десятков вертолётов Ми-24 и Ми-8 и силы ПВО – один зенитно-ракетный полк ЗРК С-125М.

Некоторые подразделения – десантники и мобильные силы, подготовлены очень неплохо, особенно к боевым действиям в горах, да и оснащены прилично. Но их мало.

Горный Бадахшан

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) Таджикистанаявляется и всегда являлась «государством в государстве». Даже при Союзе она была почти изолирована от центра – до Душанбе недалеко, 200 км, но вот дорога в горах обычно раз в 10 длиннее, чем на карте. Это если дорога есть. А там она есть летом, причём плохая, а зимой – и той нет.

Изолированный высокогорный регион населён людьми, которые вдобавок считают себя отдельной нацией – памирцами. И вера у них специфичная – исмаилиты. А они больше всего чтят своего духовного лидера – принца Ага-Хана IV, проживающего в Лондоне и тесно связанного как с британским королевским домом, так и со спецслужбами.

Местным жителям немного помогает туризм – места там красивейшие. Ещё есть табак и производство нелегальных сигарет, экспортируемых из региона. А главное – контрабанда оружия, драгоценных камней и, конечно, героина из Афганистана.Разумеется, контрабанда десятков тонн этого наркотика мимо кармана душанбинских властей не давала им покоя. Что и привело к спецоперации.

Что дальше?

Дальше, по мнению «АН», не будет ничего хорошего. После вывода из Афганистана американских и натовских войск местный режим или рухнет, или зашатается, попутно пытаясь договориться о разделе власти с талибами. Наркотрафик через границу увеличится, а те, кто его курирует, вполне могут решить, что «скрипач не нужен». И тогда к тысяче местных бадахшанских «гвардейцев» добавятся тысячи других бандитов, в том числе ваххабитов.

ГБАО может стать отличной базой как для наступления, так и для затяжной войны. Начаться она может через 2–3 года. Единственная сила, что может остановить всё это, – Россия и ОДКБ. Только вряд ли Москва согласится навести порядок и после этого – снова позволить местным структурам таскать героин караванами. Придётся опять выставлять совместные погранотряды, в общем возвращаться к ситуации десятилетней давности. Это, возможно, будет стоить жизни военным и пограничникам. Но это дешевле, чем потом воевать с ваххабитами по всей Средней Азии или, не дай бог, на российско-казахстанской границе.

В плюсе могут оказаться только американцы – будет создан ещё один очаг нестабильности в зоне влияния и России, и Китая, и Индии.

201-я военная база как решающая сила

Разумеется, самым мощным силовым фактором в регионе является наша 201-я военная база (ВБ). Сейчас это база усиленного бригадного состава, насчитывающая до 6 тыс. человек, дислоцированная в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе. По местным меркам это мощное соединение, имеющее десятки танков, сотни единиц бронетехники, артиллерию и средства ПВО. База сейчас укомплектована контрактниками, которые служат там «по вахтовому методу» – то есть семьи солдат и офицеров вывезены в Россию. Так якобы экономнее, а скорее всего, безопаснее ввиду возможных в ближайшие годы событий.

Также в районе Нурека, высоко в горах, находится важнейший объект Системы контроля космического пространства – оптико-электронный комплекс «Окно». Россия постоянно развивает и расширяет этот центр слежения, и он очень важен.

Недавно вокруг базы сгустились тучи. Таджики начали требовать больших денег за аренду, сокращения её срока с 49 до 10 лет и вообще ставить палки в колёса. Г-н Рахмон даже заявил, что «другие страны», мол, предлагают золотые горы за военные базы в республике. Э. Рахмон, очевидно, решил, что выходящие из Афганистана американцы осыплют его и соседей горами халявного оружия, понастроят учебных центров и баз, дадут массу денег.

В Душанбе срочно вылетел министр обороны А. Сердюков. После его визита ситуация в целом разрешилась. Да и недавняя «войнушка» в Горном Бадахшане случилась очень вовремя. Она избавила Душанбе от излишних иллюзий. Там, похоже, поняли, что никто, кроме русских, их не защитит, остальным плевать, на то, что происходит с «туземцами».

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