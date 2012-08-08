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БЕЗпилотные ВВС

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », Александр ЧУЙКОВ ]

БЕЗпилотные ВВС
zvercorner.com

Реформы высшего авиационного военного образования в России привели практически к полному коллапсу систему подготовки военных лётчиков. Смешные цифры набора курсантов в училище, уничтожение академий ВВС путём слияния и перевода в Воронеж буквально через несколько лет приведут к тому, что сесть за штурвал самолёта будет просто некому. Так что сказочные цифры о закупке новых машин в рамках программы перевооружения ВВС так и останутся сказками.

Приезжева: мачеха военного образования

Всем военным образованием в Мин­обороны распоряжается некая госпожа Екатерина Приезжева. Про её трудовой путь известно мало, но к образовательному процессу, даже гражданскому, она никогда отношения не имела. Выходец из налоговой инспекции, как практически все нынешние первые лица Минобороны. Зато она с энтузиазмом взялась «оптимизировать» специфический процесс военного образования, причём один из самых сложных – авиационный.

Сейчас в мартирологе похороненных высших военных авиационных училищ и институтов десятки легендарных названий. Большинство из них были уничтожены в последние годы. Вот лишь некоторые: Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (2009 г.); Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков (2011 г.); Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО (2010 г.); Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков (1997 г.).

По сути, в России их осталось всего два: Сызранское ВВАУ и Краснодарский ВАИ. В Сызрани учат вертолётчиков для всех силовых ведомств. Причём набор в каждое училище был минимален – несколько десятков человек. И это для всех силовых ведомств России.

В этом году всех поступающих уже отправляют в Воронеж – в Военный учебно-научный центр ВВС. Это тоже одна из идей реформаторов: всем столь различным специальностям учить в одном месте. Кстати, о том, сколько курсантов будет набрано, сайт Минобороны скромно умалчивает. Видимо, опять очень немного. Что будет дальше с сызранским и краснодарскими училищами, также пока неясно. Вероятно, здания и военные городки просто-напросто распродадут. А деньги от продаж в очередной раз будет искать Счётная палата.

Воронежский монстр

«Воронежский военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил собрал у себя самый сильный преподавательский состав», – неоднократно заявляли представители Минобороны, обосновывая создание подобного монстра. Однако цифры говорят о другом. Переведя в Воронеж Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, горе-реформаторы кадры только растеряли.

«В Воронеж из академии Жуковского не поехал никто, из академии Гагарина – почти никто, а из училища ВВС в Иркутске с трёх факультетов поехали 10 кандидатов наук из 60 и ни один из докторов наук. Тем временем в Воронеже обнаруживается около 700 докторов и кандидатов наук. Откуда?», – спросил у Приезжевой член комитета по обороне Вячеслав Тетёкин. Та ответить не смогла.

Зачем академию переводили в Воронеж – секрет Полишинеля. Цена вопроса – 1600 гектаров, которые занимала академия Гагарина в посёлке Монино Московской области, и 400 гектаров, которые занимала академия Жуковского в Москве. Причём на последнюю землю претендент уже имеется.

«Вот письмо министра финансов Силуанова министру обороны. Зачитаю только последнюю фразу: «При этом Минфин России, согласно ранее достигнутым договорённостям, рассчитывает на передачу в установленном порядке учебных корпусов и других помещений Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Жуковского, расположенных на территории Москвы, в Оперативное управление Академии бюджета и казначейства Минфина», – рассказал «АН» учёный секретарь учёного совета Академии им. Жуковского полковник Борис Фомкин.

Если программа перевооружения будет выполнена, то в армию уже в ближайшие годы должно быть поставлено 600 самолётов и 1000 вертолётов. Только на одноместные боевые самолёты необходимо как минимум 900 лётчиков (из расчёта 1,5 экипажа на самолёт). А вертолётчиков – порядка 4 тысяч. А ещё будет нужен лётный состав для дальней, стратегической, военно-транспортной авиации. Так что это количество вырастет в разы.

На заседании комитета Госдумы Приезжевой задали простой вопрос: «Где можно ознакомиться с научно-исследовательской работой по реформе военного образования?».

«Пожалуй, я вам сейчас не могу дать ссылку на какой-то один конкретный документ, его нет. Есть целая система мероприятий и анализов, которые были проведены в процессе этой реформы», – ответила начальник департамента образования военного ведомства.

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