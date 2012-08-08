Сирийская армия сейчас ведёт наиболее важные бои против засылаемых и поддерживаемых из-за границы банд террористов из «Свободной Сирийской Армии» (ССА). Продолжается сражение за экономическую столицу страны, древний город Алеппо. В городе сосредоточена многотысячная группировка бандитов. Если армия их перебьёт, то война перейдёт в новую, гораздо менее опасную фазу. Если нет – ситуация станет очень неприятной.

«Грозный-96» в Дамаске не получился

После того как армия зачистила от бандитов районы Хомса и ряда других городов, те, кто разрабатывает операции ССА, решили обострить ситуацию. Была поставлена серьёзная цель – захват Дамаска.

Судя по всему, за основу плана пока неизвестные «стратеги» взяли недавний захват столицы Ливии – Триполи. Правда, с серьёзными поправками. Более точным аналогом стоит считать захват Грозного боевиками в августе 1996 года. Тогда отряды бандитов мелкими группками накапливались в пригородах, завозя различными путями оружие – затем собирались и внезапно атаковали важные правительственные объекты, блокировали пункты дислокации войск. При этом, используя дружественные медиаресурсы, они старались производить как можно больше пиара. Во время проведения подобной операции очень важно убедить всех, что город находится в руках нападающих.

В 96-м дудаевским боевикам из намеченного списка важных объектов ничего захватить не удалось. Но шум был поднят изрядный, и вместо операции по уничтожению загнавших себя в ловушку дудаевцев слабое российское руководство начало с ними переговоры, приведшие к национальному позору – Хасавюртовскому соглашению.

Гибель генералов развязала армии руки

В Сирии же мятежники рассчитывали на то, что им удастся быстро обезглавить руководство страны в результате теракта 18 июля. Это могло привести к дезорганизации управления сирийской армии, расколу военной верхушки и мятежу. Но всё пошло наперекосяк.

Предупреждённые об этих планах военные провели превентивную операцию по зачистке пригородов Дамаска, в результате ещё до часа «Ч» ССА лишилась части сил и запасов оружия. В ходе боёв бандиты также не добились никаких серьёзных успехов. Однако они смогли временно взять под контроль несколько районов столицы.

Но полностью уничтожить руководство страны и армии им не удалось. Наоборот, умеренного министра обороны – христианина Д. Раджиха сменил суннит Фахед Джасем аль-Фредж, считающийся жёстким военачальником. Он уже прославился своим заявлением, в котором пообещал убить собственного отца, в случае если тот выступил бы на стороне ССА. В общем, гибель генералов привела лишь к тому, что армии развязали руки и дали возможность уничтожать боевиков без оглядки на неработающие «мирные планы».

Тем не менее зачистка Дамаска заняла несколько недель – сирийская армия мало применяет тяжёлое оружие в городских боях. Но в итоге бандиты понесли огромные потери и были разбиты.

Алеппо как неудавшаяся «столица» мятежников

После неудачи в Дамаске все ресурсы ССА были брошены на Алеппо. Там мятежники пытаются организовать «второй Бенгази» – отбить город с 2,5 млн. населения, экономическую столицу страны, расположенную неподалёку от границы с Турцией. Потеря этого города приведёт сирийскую экономику к острому кризису. Взяв под контроль Алеппо, бандиты наверняка рассчитывают объявить его своей «законной столицей». Затем они без промедления попросят военной помощи у иностранных государств.

Поэтому в Алеппо ССА собрала от 5 до 10 тыс. боевиков – многие отряды состоят из иностранцев-наёмников, просочившихся через границу. В частности, недавно освобождённый из бандитского плена британский фотограф Д. Кэнтайл заявил, что среди его пленителей сирийцев не было вообще.

Армия наносит ответный удар

Армия среагировала быстро. Ещё во время зачистки последних кварталов Дамаска армейские колонны потянулись на север, к Алеппо. Сначала войска окружили город, организовав двойное кольцо. Одновременно были отбиты захваченные у пограничников несколько КПП на турецкой границе и организовано уничтожение прорвавшихся. Затем части блокировали занятые бандитами районы.

Сейчас в Алеппо идёт зачистка. Бандиты активно прикрываются мирными гражданами, держа их в заложниках и убивая при малейшем неповиновении. Если у армии есть уверенность, что «живого щита» нет – по целям наносятся артиллерийские и авиационные удары. Правда, авиация работает очень ограниченно – только вертолёты и лёгкие самолёты.

Бандиты удерживают несколько районов, составляющих два отрезанных друг от друга анклава. Они пытаются прорваться – особенно их интересует старая алеппская крепость. Но пока тщетно. Одновременно в мировых СМИ усилились крики насчёт «гуманитарной ситуации» в Алеппо. Ещё бы – в городе полно иностранных наёмников, есть и люди, которые являются офицерами чужих держав. Им никак нельзя в плен – развязывать языки пленным в любой армии умеют.

В случае разгрома основных сил ССА в Алеппо война перейдёт в другую стадию. Главари ССА уже заявляют о том, что «отказываются от прямого противостояния с армией и переходят к партизанской тактике». Такое уже мы видели в Чечне – это признаки скорого поражения.

Турки зашевелились

В сирийской игре турки поставили на ССА. Офицеры турецкой разведки координируют действия бандитов, поставляют им оружие, в лагерях Турции обучают новое «мясо». Но есть вероятность того, что Анкара решит поддержать банды ССА прямой военной силой. Есть информация о том, что на днях в турецкой армии продлили службу срочникам, многим офицерам отменили отпуска и в частях отбирают у рядовых мобильники. Это – верный признак подготовки к военным операциям. Правда, скорее всего, турки собрались в очередной раз воевать с курдами – в одной из курдских провинций Турции уже объявлено военное положение. Не исключено и вторжение отдельных частей на приграничные территории сирийского Курдистана. Пока не ясно, как отреагирует на это Дамаск – может дойти и до войны.

Недостатки сирийской армии

Несмотря на то что за прошедшие месяцы сирийская армия многому научилась, есть и проблемы.

Сирийские части выглядят хорошо экипированными – бронежилеты, кевларовые шлемы, удобная форма, разгрузки. Но в штурмовых группах, кроме десантников и спецназовцев мало одноразовых гранатомётов и огнемётов, почти не видно и подствольных гранатомётов, очень удобных в таких боях. Мало используются возможности танков и БМП при штурме городов. Бронетехника чаще охраняет зачищаемый район или прикрывает бронёй бойцов-штурмовиков, но не зачищает огнём.

Мало в сирийской армии и пехоты. Армия создавалась для войны с Израилем, с его бронетанковыми дивизиями. В мирное время в сирийских дивизиях очень много танков, но не слишком много пехоты. В военное были бы отмобилизованы десятки мотопехотных и пехотных бригад. Первые закрыли бы «вакансии» в дивизиях, вторые – обеспечили бы тыл. Но Б. Асад мобилизацию объявлять не хочет или не может – оторвав людей от труда на неопределённый срок, можно окончательно добить экономику. Поэтому приходится выкручиваться.

Однако в последнее время боевой дух армии очень высок – он подкреплён победами. Что до потерь – они сравнимы с нашими потерями в самые активные периоды второй чеченской войны. Но сирийцы относятся к ним спокойнее, главное – победить.