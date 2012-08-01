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В Перми показали «инопланетный» танк

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

В Перми показали «инопланетный» танк

На днях в Перми с рабочим визитом побывал вице-премьер Дм. Рогозин. Он посетил производственные площадки целого ряда предприятий. И ничем бы этот визит не отличался от десятков других, если бы не репортаж местной телекомпании.

В нём, видимо, из-за непонимания телевизионщиками «текущего момента», были «засвечены» секретные макеты перспективной бронетехники, которые демонстрировали Рогозину. Модели практически сразу были опознаны специалистами. Что же было «слито» и какие выводы можно сделать из внешнего вида показанных моделей?

О чём речь?

Несколько лет назад было принято решение заменить имеющиеся образцы бронетехники новыми машинами на базе унифицированных боевых платформ лёгкой (до 15 т), средней (до 25 т) и тяжёлой 

(45–65 т) весовых категорий.

Тяжёлая платформа, на базе которой сначала создают основной танк, БМП и ремонтно-эвакуационную машину, называется «Армата». Средняя гусеничная платформа – «Курганец-25», а средняя колёсная – «Бумеранг». Также создаются транспортно-боевые платформы «Тайфун» – высокозащищённые машины, предназначенные для безопасной перевозки личного состава, боеприпасов, грузов в прифронтовой полосе и для размещения вооружения.

Секретные макеты

На столе перед высоким гостем стояли модели боевой техники. Показано было далеко не всё, что будет создано на новых платформах, но почти всё, что будет иметь пушки, производимые «Мотовилихинскими заводами» и «Заводом №9».

 

Были представлены макеты колёсной БМП «Бумеранг» и гусеничной БМП «Курганец-25» с 57-мм автоматическими пушками в необитаемых башенных модулях. Этот калибр даёт массу преимуществ – его бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) позволяют надёжно поражать современные танки везде, кроме «лба». На его базе получаются прекрасные управляемые зенитные снаряды. А мощные осколочно-фугасные, выпущенные очередью, размолотят пехоту не хуже, чем один танковый снаряд.

Правда, есть мнение, что представлены были башни с другими, 45-мм автоматическими пушками. Говорят, именно этот калибр выбран основным для единой башни новых средних и тяжёлых БМП. Пушка эта будет стрелять так называемыми телескопическими боеприпасами. Преимущество телескопического выстрела – в его компактности, в нём снаряд «упрятан» в гильзу, что позволяет в небольшом объёме разместить большой боекомплект.

Кроме того, среди макетов опознаны лёгкий танк «Курганец-25» со 125-мм танковой пушкой, 120-мм самоходные миномёты на базе «Бумеранга», камазовского «Тайфуна» и даже броневика «Тигр-М». Обнаружены и 152-мм САУ на гусеничной и колёсной базах.

«Армата» или нет?

Среди макетов на долю секунды мелькнул один, заставивший ёкнуть сердце не одного специалиста по бронетехнике и просто любителя. Это был футуристического, инопланетного вида танк, оснащённый 125-мм пушкой повышенного могущества. В качестве дополнительного вооружения на башне стояла дистанционно управляемая установка в обтекаемом кожухе – то ли крупнокалиберный пулемёт, то ли пушка, то ли вообще новый 57-мм автоматический гранатомёт. По виду незнакомец был сильно похож на описания таинственного танка «Армата», который скоро появится и в «железе». По крайней мере, корпус танка очень похож на описываемый супертанк.

А вот насчёт башни общего мнения нет, а официальных разъяснений, конечно, никто не даст. То ли это один из рабочих макетов по этой теме, отвергнутый и забытый, показанный вице-премьеру «для галочки», то ли это и есть тот самый танк, а предыдущие описания были неверны.

Башня, похоже, необитаема, а экипаж находится в отдельной капсуле в корпусе, как было на «старшем брате» – танке «Объект 195». Похоже, большую часть башни составляет бронирование, закрывающее центральный лафет с пушкой. Пушка на макете заключена в бронированный кожух – очень полезное решение, так как случается, что граната РПГ или осколочный снаряд, не пробивавшие брони, осколками выводят из строя пушку.

Катастрофы не случилось

Плохо ли то, что внешний вид перспективных боевых машин ВС РФ оказался «засвечен» именно сейчас? Хорошего, конечно, мало, но никакой катастрофы нет. Машины показаны без массы важнейших деталей, которые многое сказали бы специалисту. А внешний вид на данной стадии проектирования уже нет особого смысла засекречивать – ходовые макеты и опытные образцы появятся совсем скоро. Достаточно быстро эти машины и так увидят все. В крайнем случае – в середине десятилетия на парадах и показах.

Тренируйся на китайцах

Корпус «Курганца» многим напомнил сильно улучшенный «хайтек-вариант» китайской БМП ZBD‑04. Тут нет ничего странного – оснащённая лицензионным башенным модулем «Бахча-У» китайская машина создавалась в тесном сотрудничестве с курганскими конструкторами. Возможно, в Кургане на китайцах просто потренировались, а затем реализовали эти идеи на машине для нашей армии. А вот «Бумеранг» похож сразу на несколько западных одноклассников и на китайский новый БТР ZBL-09. Скорее всего, тут лишь внешнее сходство решений, порождённое одинаковыми требованиями.

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