Нужны ли нам частные военные компании?

Избранный президент В. Путин высказался в поддержку идеи создания в России системы частных военных компаний (ЧВК). Они могли бы предоставлять услуги по охране объектов и тренировке иностранных военных за границей без участия российского государства.

Данное заявление было воспринято по-разному. Часть общества увидела в нём чуть ли не возможность для формирования «частных армий всемогущего «Газпрома» и «карательных отрядов для гражданской войны». Что же такое ЧВК и зачем они России? Чем они отличаются от частных охранных компаний, называемых у нас ЧОПами?

Стоит отметить, что ЧВК и ЧОП, как и службы безопасности (СБ) крупных корпораций, – родственные виды бизнеса. Они предоставляют услуги в области силовых действий. Только ЧОП занимается охраной чьей-то собственности, СБ – по сути, частная контрразведка и охрана компаний. ЧВК, которая может делать всё то же самое, отличается тем, что действует в зонах боевых действий и в «горячих точках».

Виды ЧВК

Современные ЧВК делятся на несколько категорий. Есть компании военных тактических услуг – они предоставляют клиентам поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственно участие в операциях. По сути – это частные военные соединения, иногда очень крупные. Есть среди них оснащённые своей авиацией, лёгкой бронетехникой, артиллерией, имеется и своя разведка.

Военные консалтинговые компании осуществляют тактическое и стратегическое планирование, выдают рекомендации по реформированию армии нанявшего их государства, обучают офицеров и бойцов. Это те же военные советники, только не числящиеся на службе в какой-либо стране. Такие фирмы пользуются популярностью, например в США. В Вашингтоне не хотят пачкаться своей причастностью к обучению головорезов, именуемых то «борцами за свободу», то «повстанцами».

Есть компании логистические, снабженческие, строительные. Они занимаются аутсорсингом в зонах боевых действий в сфере снабжения войск. Наконец, существуют частные охранные компании, по сути, те же ЧОПы, действующие в зонах боевых действий. Таких фирм больше всего. Например, в США они охраняют тюрьмы, важные объекты, банки и супермаркеты. Другие – стерегут имущество западных корпораций в Ираке и Афганистане, охраняют учреждения и объекты.

Герои и антигерои военного бизнеса

Среди ЧВК есть как никому не известные, так и знаменитые, с опытом выигранных военных кампаний или операций. Например, ныне уже не существующая, основанная бывшими юаровскими разведчиками и десантниками ЧВК «Экзекьютив Ауткамс» (EO). Её бойцы помогли своим бывшим противникам из ангольского правительства после ухода наших и кубинских военных, в борьбе против отрядов УНИТА. УНИТА, выкормленная и обученная ЮАР и ЦРУ, была разгромлена.

Всем известна и компания «Блэкуотер», ставшая благодаря своей роли в Ираке своего рода «символом» ЧВК. Сейчас она называется «Экадеми» и насчитывает 20 тыс. сотрудников. Имеет свою авиацию, лёгкую бронетехнику и крупнейший частный военный полигон в мире.

Работали в Ираке и немногочисленные российские ЧВК, зарегистрированные в других странах. Про них рассказывают, что благодаря боевому опыту сотрудников и умению использовать местные особенности они малыми силами умудрялись работать очень эффективно. Например, при проводке конвоев их сотрудники знали, где стоит поставить на ветровое стекло портрет Саддама, а где – и аятоллы Хаменеи. Как говорится, «жить захочешь – не так раскорячишься». Есть русские сотрудники и в западных компаниях, хотя их и мало – многим не нравится пахать на Дядю Сэма.

Зачем нам ЧВК?

Читатель спросит – хорошо, делают люди бизнес на войне, пилят бюджеты, решают проблемы за разных не «умеющих воевать негров». Нам-то это зачем? В России есть армия, МВД, ФСБ и прочие структуры. Американцы всё равно нас на свои рынки не пустят.

Однако крупные российские компании всё активнее выходят на международный рынок. Действуют они и в проблемных регионах и нуждаются в защите своего имущества и сотрудников. Наших войск в какой-нибудь Нигерии нет – приходится нанимать иностранные ЧВК.

Также нам нужны ЧВК и другого типа – аффилированные с госструктурами и действующие в интересах государства, не бросающие тень на Россию впрямую. Что-то типа своих «Блэкуотер». Например, в той же Сирии сейчас находятся наши военные советники и технические специалисты. Они обучают местных военных тактическим приёмам и обращению с техникой, но ни в каких боевых действиях участия не принимают. И тем не менее вокруг них, как и вокруг пункта базирования ВМФ в Тартусе, хватает всяких спекуляций.

А если бы Россия имела несколько крупных ЧВК, то их теоретически можно было бы использовать для обеспечения безопасности наших граждан в Сирии или для решения других задач. Работали бы они по контракту с правительством Б. Асада. Например, могли бы поделиться опытом борьбы с бандформированиями на Кавказе – на «гражданке» хватает ветеранов Чечни, которые и в мирной жизни не прижились. И в армии им нет места, и на чужого американского дядю пахать – убеждения не дают. Найдётся и иная работа, например, борьба с пиратством, консультирование различных правительственных структур в дружественных странах, обучение и так далее.

И при этом можно было бы плевать с высокой колокольни на обвинения в том, что русские бойцы сражаются в Сирии, – это «частники», им деньги платят, вот законный контракт. И вообще – следите лучше за своими. Современный мир жесток, и политика в нём, как и в любые времена, делается не в белых перчатках. Россия лишь принимает установленные правила игры. И раз такой инструмент в большой мировой игре имеется – он должен быть и у России.