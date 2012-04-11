Ядерный грибок стоит, качается, там, где был когда-то Вашингтон

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недавно опубликовало любопытный доклад. Он был составлен ещё в ноябре 2011 г., но обнародован лишь сейчас. В нём спрогнозированы последствия взрыва ядерного боезаряда мощностью 10 килотонн в центре американской столицы прямо на северной лужайке Белого дома.

Всё это не шутки – доклад составлен серьёзным коллективом с участием сотрудников Ливерморской ядерной лаборатории и других центров США. Однако возникает законный вопрос: почему доклад опубликован именно сейчас?

Взрыв на лужайке

В 120-страничном докладе чётко и грамотно описано, что произойдёт в Вашингтоне и окрестностях после наземного подрыва ядерного устройства. Авторы сразу говорят, что речь идёт о террористической угрозе, потому последствия взрыва крупных зарядов не рассматриваются. Лейтмотивом доклада является здравое утверждение, что такой взрыв, конечно, катастрофичен, но он не уничтожит столицу США и не сделает её полностью не пригодной для проживания. И всё же описываемые последствия безрадостны.

Белый дом и окружающие его здания будут полностью уничтожены, на их месте образуется оплавленный кратер, но вот Пентагон, Капитолий, Верховный суд США будут лишь частично повреждены, как и многие другие правительственные здания.

Высота ядерного гриба составит до 8 км, он будет виден несколько минут на расстоянии сотен километров. В течение двух часов после взрыва выпадут радиоактивные осадки в виде пепла и облучённых частиц почвы. Так как взрыв наземный – огненный шар коснется земли и выбросит в атмосферу массу облучённой земли. В каком направлении и на какое расстояние выпадет радиоактивная гадость – зависит от времени года, розы ветров, погоды, силы ветра.

В целом опасная зона выпадения осадков может составить в длину до 20–35 км по направлению ветра. В ней радиация может достигать 10 рад в час. На части «языка» выпадения осадков уровень излучения в первые часы будет таким, что находящиеся там люди получат дозы до 800 рад, если не покинут зону в течение 10 минут или же не будут находиться в убежищах. При такой дозе выживших без пересадки костного мозга и прочих методов лечения просто не будет, да и с лечением смертность составит 60–70%. Однако радиация уменьшится очень быстро, и уже через сутки её уровень упадёт в 100 раз.

Возможные жертвы

В докладе рассматриваются различные варианты потерь. Учитывается масса факторов, например, примерная дата взрыва, время года, а также время суток. В центре Вашингтона мало кто проживает, и ночью людей там очень мало. В случае дневного взрыва погибших может быть от 45 до 83 тыс. человек, число раненых может составить до 320 тыс. человек, а вместе с легко раненными осколками стекла – до 500 тыс. человек. При этом 50 тыс. пострадавших неизбежно скончаются.

Особо отмечается, что большинству раненых при взрыве просто некому будет помочь. Их некуда госпитализировать – в столичном регионе всего несколько тысяч госпитальных коек. Даже если прибавить соседние штаты, армейские полевые госпитали и предположить, что вашингтонские больницы все уцелели, – несколько сотен тысяч раненых девать всё равно некуда. Да и вывозить не на чем – где взять столько «скорых»? А пробиваться сквозь радиоактивные завалы можно лишь тяжёлой военной инженерной техникой.

FEMA как источник беспокойства

Среди американцев хватает как параноиков, так и просто скептически относящихся к своим властям. Причём среди этой публики есть вполне рационально мыслящие люди, не доверяющие «самой честной и демократической в мире власти». Среди части этой публики подготовившее доклад агентство FEMA вызывает массу беспокойства.

Например, люди задают вопрос, зачем FEMA оплатило филиалу связанной с бывшим республиканским руководством фирмы «Халибертон» постройку сотен лагерей по всей стране – пустых, но с современными системами охраны, с помещениями и колючей проволокой. Объяснения, что они якобы предназначены для нелегальных мигрантов, мало кого убеждают.

К тому же FEMA явилось инициатором ряда учений армии и нацгвардии США по подавлению массовых внутренних беспорядков. Есть информация, что агентство заказало и складировало миллионы пластиковых гробов высокой прочности, позволяющих хранить тела до сотни лет. Заказаны десятки миллионов продуктовых пайков для граждан (пайков, заметим, очень невысокого качества), одеял, палаток. Считается, что они нужны для возможных жертв геологической катастрофы в Калифорнии. Конечно, упрекать в этом агентство сложно – в России тоже активно пополняются госрезервы на случай войн или катастроф. Но таких лагерей у нас не строят.

Есть сведения и о том, что за несколько лет до реального обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке FEMA изучало возможность их контролируемого сноса. Конечно, в случае если они сильно пострадают от теракта. Поэтому вполне понятно, почему доклад агентства о ядерном теракте в столице вызвал беспокойство среди конспирологов.

Теория освоения бюджета

Рациональной и наиболее вероятной версией появления такого доклада является то, что FEMA, как любая бюрократическая структура, борется за лучшее финансирование и за своё выживание в условиях кризиса. Поэтому такой доклад, где абсолютно честно описаны жуткие последствия даже небольшого ядерного взрыва, должен подвигнуть Конгресс США на выделение дополнительных средств для ликвидации последствий такого события. А это миллиарды долларов на закупку оборудования, продовольствия, средств от радиации, пайков и прочих необходимых вещей – строительство убежищ и совершенствование систем оповещения. Разумеется, заказы будут выданы «своим» компаниям, связанным с руководством FEMA. А случится ли само событие – никого не интересует.

Теория лобби

Есть и другая версия – доклад опубликован именно сейчас в связи с «иранским вопросом». В своё время г-н Пауэлл для оправдания нападения на Ирак размахивал с трибуны пробиркой с мифическим биооружием и живописал ужасные последствия возможного применения хим­оружия. Сейчас вполне возможно распространение небылиц о том, что страшный Иран спит и видит, как доставить в эпицентр «мировой демократии» своё ядерное устройство.

Однако конгрессмены с трудом поверят, что Иран сможет доставить боезаряд ракетой – до ракет межконтинентального радиуса персам очень далеко. А вот в некую ядерную мину, привезённую на торговом корабле, – поверить легче. Такие идеи могут быть выгодны произраильскому лобби, которое стремится «уломать» администрацию США, не склонную к военной операции против Ирана, к нужным действиям.

Потому данный доклад, пусть в нём нет ни слова об Иране, может быть средством психологического давления. Хотя такой доклад может быть и психологическим средством предотвращения войны. Уж больно тяжёлые последствия описаны – иранская нефть их не стоит.

Теория заговора

Наиболее жуткой версией является утверждение, что последствия ядерного взрыва изу­чаются для его осуществления. В пользу этой теории может говорить история США, состоящая из различного рода провокаций, используемых для начала военных действий против неугодной страны.

К примеру, в 1898 г. на рейде Гаваны взорвался броненосный крейсер «Мэйн». В диверсии с помощью мины была обвинена Испания, после чего США развязали «маленькую победоносную войну». Уже в 1911 г. стало известно, что взрыв устроили сами американцы.

В 1941 г. США, по сути, «подставили» свой Тихоокеанский флот на передовой базе под удар Японии. Правда, удар вышел не такой, как рассчитывали. В 1964 г. в Тонкинском заливе в роли жертв выставили эсминцы «Мэддокс» и «Тернер Джой». С этого началась война во Вьетнаме.

И наконец, теракты 11 сентября 2001 года. Были ли они организованы самими американскими спецслужбами или нет – спорно. Но бесспорен факт, что это событие было использовано США для развязывания военной кампании не только в Афганистане, но и в других районах мира.

В связи с этим конспирологи полагают, что можно ожидать провокации чудовищного характера, которая позволит руководству США развязать войну против Ирана на уничтожение. Заодно и оправдать любые жёсткие меры внутри страны в условиях глобального кризиса. Конечно, очень не хочется верить в подобное...

Следы останутся

Стоит заметить, что даже после взрыва можно определить, в какой стране был изготовлен заряд. Причём для этого вовсе не обязательно быть на месте взрыва, учитывая распространение следов на сотни километров. Поэтому вряд ли российская разведка не выяснила бы, «чей шарик лопнул». Молчать она тоже бы не стала. Так что более вероятной можно считать версию о «предотвращении ядерного теракта» – нашли заряд, показали какие-то там доказательства его происхождения, которые намного сложнее проверить, пристрелили террористов – и можно воевать.