Военную медицину – под нож

Комплекс зданий Военно-медицинской академии, который находится в самом центре Санкт-Петербурга, готов приватизировать близкий к военному министру человек. Саму академию переведут в пригород за 20 млрд. рублей.

Переезд планируется завершить к декабрю 2013 года. Во время недавнего не афишируемого визита министра обороны Анатолия Сердюкова в Санкт-Петербург его помощники активно фотографировали различные объекты, в которых размещена Военно-медицинская академия. На вопросы военных врачей они отвечали, что «скоро вас здесь не будет». Об этом «АН» рассказали сразу несколько военврачей, работающих в академии.

«Разговоры о переселении академии в пригороды Санкт-Петербурга идут уже полтора года. Некоторые здания проданы. Но из-за негативного общественного мнения переселение и последующая продажа «остатков» были отложены. Сейчас выборы прошли, и всё можно», – говорит один из военных врачей. По его словам, «в случае переселения в чистое поле многие врачи просто уволятся на гражданку. Уникальная двухвековая научная школа военной медицины будет разрушена окончательно».

После разразившегося осенью 2010 года скандала и статьи в «АН» («Обречённый бунт «зелёных человечков», № 45(235) за 2010 г.) высшие чины Минобороны уверяли, что никто разрушать ВМА не планирует. Но вот новая атака. Как говорят военные врачи, Академия должна переехать в Сестрорецк. Во всяком случае именно этот адрес указывается на сайте фирмы ООО «ЛСР-Строй». Там размещена официальная информация о том, что эта компания и «Главное управление обустройства войск» заключили контракт на «выполнение первого этапа проектно-изыскательских работ по созданию Многофункционального медицинского центра для Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге (г. Сестрорецк)». Работы планируют закончить до конца 2013 года. Эксперты оценивают весь проект в 17–20 миллиардов.

Злые языки утверждают, что за аферой с переселением ВМА и дальнейшей приватизацией исторических зданий, а главное – бесценной земли в самом центре города, стоит начальник Спецстроя, бывший замминистра обороны, активный единоросс Григорий Ногинский. Жители Санкт-Петербурга решительно против и проводят постоянные пикеты со сбором подписей против переезда ВМА из центра города в Сестрорецк. И людей можно понять.

«Сейчас хирургические клиники ВМА дежурят по «скорой помощи». Это и клиника военно-полевой, госпитальной и факультетской хирургии. Раненых, обожжённых, взорванных питерцев везут со всего города. А на место «новой дислокации» в Сестрорецке по Приморскому шоссе придётся даже с включёнными мигалками ехать 30–40 минут», – говорит выпускник ВМА, подполковник медицинской службы Николай Распутин.

«С точки зрения учебного процесса, возможно, лучше переехать в новое здание. Но только при одном условии – после этого капитально отремонтировать нынешнюю учебную и практическую базу и затем вернуть её академии обратно», – считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Коровин.

Военные медики убеждены, что после перевода академии, исторические здания будут разрушены или перестроены до неузнаваемости. «Уже в полный голос говорят о том, что ВМА после постройки нового здания, если оно будет построено, обратно никогда не вернётся. Там разместят отели или торговые центры. Мол, грех такой недвижимости пропадать без экономической выгоды. Об этом открыто говорили порученцы министра обороны, когда фотографировали интерьеры главного здания академии», – рассказал источник в академии.

В Санкт-Петербургском союзе учёных отметили, что «удаление ВМА из исторической городской среды окажется варварским актом, который причинит непоправимый ущерб не только истории и современному облику нашего города, но и престижу нашей страны».

По мнению контр-адмирала, профессора Вячеслава Щербакова: «То, что предлагают, это очередной абсурд. Наверное, наши не очень здравые начальники решили убрать академию с конкурентного медицинского рынка. Другого я тут ничего не вижу».

В Минобороны ситуацию традиционно комментировать отказались. Однако «АН» стало известно, что временно исполняющего обязанности начальника ГВМУ Минобороны полковника медицинской службы Анатолия Калмыкова уже освободили от должности. По данным источника в военном ведомстве, «Калмыков выступал резко против перевода ВМА из центра Санкт-Петербурга на окраину города». Кто из более сговорчивых начальников ГВМУ заменит орденоносца полковника Калмыкова, пока неизвестно. Однако источники утверждают, что это может быть абсолютно гражданский человек, главврач саратовской больницы №8 Василий Максимов.

Ещё один «военачальник» в потешном войске Сердюкова?