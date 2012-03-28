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Реформа, проведённая по уму

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Александр ЧУЙКОВ ]

Реформа, проведённая по уму

Какие новые вооружения придут на смену устаревающим образцам? На эти и другие вопросы отвечает Главком ВВ МВД России, генерал армии Николай РОГОЖКИН.

О беспилотниках, Израиле и отечественной военной технике

– Товарищ генерал армии, каким производителям вооружения и военной техники отдают предпочтение в ВВ – зарубежным или отечественным?

– В закупках вооружения Внутренние войска работают в первую очередь с отечественными разработчиками и производителями вооружения и военной техники. Например, уже есть целый ряд отечественных беспилотных (БЛА) самолётов-разведчиков, которые мы используем и применяем для выполнения задач. Они в первую очередь предназначены для подразделений оперативного назначения, для войсковых разведчиков. Проводили широкие исследования всего спектра беспилотников, в том числе и импортных, но из всех образцов остановились на БЛА казанского производства. Он практически полностью отвечает нашим требованиям. Работа с БЛА, особенно в боевых условиях, требует серьёзной подготовки операторов. Некоторым кажется, купи БЛА в Израиле, и они будут хорошо функционировать. Но это не так.

Недавно в железе воспроизведён и проходит испытания новый бронированный автомобиль «Медведь» полностью российского производства из российских комплектующих. Он сейчас на испытаниях в районе Крайнего Севера.

Разгромить медицину ВВ не получится

– В Минобороны военная медицина, можно считать, разгромлена. Как у вас?

– В войсках принимаются на вооружение новые средства оказания медицинской помощи. Оборудуем наш авиационный транспорт переносными системами для перевозки тяжелораненых, для эвакуации раненых непосредственно с поля боя. Медицинское обеспечение в ВВ на достаточно высоком уровне. Причём для всех военнослужащих, ветеранов, военных пенсионеров и членов их семей. На особом контроле остаётся вопрос восстановительного лечения пострадавших при выполнении служебно-боевых задач и нуждающихся в особых видах реабилитации. С 1999 года проведено протезирование 160 военнослужащим, получившим боевые травмы в Северо-Кавказском регионе. 34 военнослужащих, которым была оказана протезно-ортопедическая помощь, успешно продолжают военную службу в войсках.

Найдите десять отличий

– Можно ли сравнить реформу, проведённую в ВВ, с реформой в Вооружённых силах? В чём сходства и отличия? Она также больно ударила по личному составу?

– Я не хотел бы проводить какие-то параллели между нашими  коллегами из Минобороны. Мы реформу начинали в 2004 году, она у нас закончена. Верховным главнокомандующим утверждён план строительства Внутренних войск до 2020 года. Наша реформа проведена планово, всё продуманно, проанализировано, выстроено. Сейчас войска работают только по совершенствованию своего состава, организационно-штатной структуры.

– Перед военным ведомством была поставлена задача – обеспечить увольняемых военнослужащих жильём. Но сроки постоянно переносились. Эта проблема также актуальна в ВВ?

– Тема с обеспечением жильём стояла давно. Начиная с 2004 года, когда мне было поручено приступить к руководству войсками, мы обосновывали и доказывали необходимость выделения нам денежных средств. Когда всё было доказано, нам было выделено необходимое количество средств, которое теперь переросло в качество – в крышу над головой для военнослужащих. Плановый продуманный подход, никаких шапкозакидательских требований и цифр. Мы идём строго по плану, не просим, перенести сроки обеспечения квартирами, мы укладываемся в те сроки, которые нам определены. Постоянным жильём – к 1 января 2013 года, служебным – к 1 января 2014 года.

Щи да каша – пища наша, а не аутсорсинговая

– Планируется введение в ВВ МВД системы аутсорсинга?

– Я просто радуюсь за своих коллег, что у них есть возможность аутсорсинга (передача организацией на основании договора определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании. – Ред.), что они достигли таких высоких результатов по всем направлениям деятельности. Но во Внутренних войсках другой уклад жизни, быта, распорядка дня. ВВ являются войсками постоянной готовности, которые в любой момент должны применяться в любом регионе нашей страны. У нас в основу обеспечения жизнедеятельности войск положен принцип самодостаточности. Мы выезжаем во все районы нашей страны со своими поварами, финансистами, политработниками, со своими клубными машинами и специалистами по электроспецоборудованию и всеми другими необходимыми специалистами.

От редакции. Редакция «АН» поздравляет всех военнослужащих и ветеранов ВВ МВД РФ с праздником. И с таким Главкомом, как генерал армии Николай Рогожкин. Ведь на примере Минобороны видно, что если на командные посты приходит «менеджер», а не офицер, то армия вновь превращается в потешные полки. И прав был генерал армии, когда в заключение беседы заметил: «От командира зависит всё. Каков поп – таков и приход».

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