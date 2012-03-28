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Робокопы и легионеры идут в армию

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Робокопы и легионеры идут в армию

27 марта свой профессиональный праздник отметили военнослужащие и ветераны Внутренних войск (ВВ) МВД России. В прошлом году ВВ отпраздновали 200-летнюю годовщину со дня образования. Чем сейчас живёт «вторая армия», как иногда называют Внутренние войска?

Децимация оппозиции

Во время проведения послевыборных митингов, посвящённых столь любимому в России размахиванию кулаками после драки, в Москву ввели тысячи бойцов МВД. Они привлекли пристальное внимание всех наблюдателей. Бойцы в шлемах с забралами, со щитами и в доспехах, состоящих из аккуратно прилегающих друг к другу пластин, закрывающих плечи, руки, ноги и прочие части тела, выглядели или аналогами римских легионеров или же... робокопами. Смотрелось здорово!

Это были и бойцы ОМОН (который, несмотря на переименование милиции в полицию, ОПОНом не стал – отряд теперь «мобильный»), и бойцы моторизованных и оперативных частей ВВ МВД. А надеты на них были кроме бронежилетов и шлемов комплекты индивидуальной противоударной защиты. Таких достаточно много предлагается отечественными производителями – НПО СМ, НПП «КлАСС» и др. Есть и иностранные. Но войска используют отечественные.

Комплекты эти защищают шею, плечи, конечности бойца от колюще-режущего и иного холодного оружия, от ударов палками, арматурой, камнями и бутылками. Изготовлены они из высокопрочных полимеров, гибко и удобно регулируются и не стесняют движений. Весь комплект весит от 2 до 3 кг и стоит от 4 до 9 тыс. рублей.

Названия у современных доспехов бывают забавные: «Партнёр», «Щиток» и даже «Робокоп» (этот – турецкого производства). Хотя с доспехами древних воинов сходства больше, да и тактика боя отрядов правопорядка сильно схожа с тактикой римских манипул. Приёмы работы со щитом и дубинкой схожи с приёмами работы скутумом и гладиусом (щит и меч легионера).

Очередная реформа

Недавно Внутренние войска завершили очередное реформирование своей структуры. Сейчас они насчитывают чуть более 170 тыс. военнослужащих. Внутренние войска состоят из 7 региональных командований, введённых вместо округов, а также соединений и частей непосредственного подчинения Главному командованию ВВ МВД. Основная часть соединений переведена на бригадную структуру. Следует заметить, что многие дивизии ВВ стали бригадами – веяние заданной армейцами моды.

В каждом региональном командовании (РК) существуют соединения и части по охране важных государственных объектов и специальных грузов (ВГОиСГ), они занимаются охраной особо важных и опасных производств, атомных электростанций, предприятий Росатома, позиционных районов РВСН и многого другого. Например, каждая АЭС имеет при себе мощную часть ВВ, спецназ, разведку и даже боевых пловцов.

Каждое командование имеет в составе и так называемые специальные моторизованные воинские части ВВ (СМВЧ) – они предназначены для охраны общественного порядка. Моторизованные – значит, полностью обеспеченные автотранспортом. Их бойцов мы каждый день видим на улицах городов в милицейской форме, патрулями по 2–3 человека, с дубинками, но без оружия. Боевыми операциями занимаются отдельные бригады оперативного назначения – по сути, мотострелковые части, с бронетехникой и артиллерией. География их расположения очень обширна, но обычно около крупных городов всегда есть части ВВ – на случай массовых беспорядков или введения чрезвычайного и военного положения. Кроме того, есть знаменитый ОДОН – Отдельная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённая дивизия оперативного назначения. Её до сих пор зовут «дзержинкой». Дислоцирована она в подмосковной Балашихе.

Есть в каждом РК свои отдельные отряды спецназначения – всего их 15, общей численностью около 15–17 тыс. человек. В состав ОДОНа входит 604-й центр специального назначения, созданный на базе знаменитого полка спецназа «Витязь» и отряда спецназа «Русь». В центре есть различные подразделения спецназа, в том числе узкоспециализированные, вроде парапланеристов. Кроме того, у ВВ имеется своё разведуправление со спецподразделениями. Есть и морские части, оснащённые скоростными катерами (в том числе во­оружёнными) и даже водными мотоциклами, – для охраны водных акваторий, подходов к АЭС и важным объектам.

Есть в ВВ своя авиация, оснащённая разными типами летательных аппаратов – Ми-24, Ми-8, Ми-26, Ан-26, Ан-72, Ил-76 и т.п.

Техническое переоснащение

Однако переоснащение ВВ тоже идёт, существует программа перевооружения войск до 2020 года. В её рамках намечено избавиться в основном от гусеничной бронетехники. Танки уже переданы на центральные базы резерва танков.

Хотя сейчас есть мнение, что это было сделано зря. Поэтому танки, возможно в ограниченном количестве, в ВВ опять появятся. Ведь части оперативного назначения решают реальные боевые задачи, а на поле боя нет ничего более живучего, чем танк. И лучше иметь свои танки, чем выпрашивать у соседей. Понятно, что вряд ли это будет «Армата» или Т-90МА, но старый добрый модернизированный Т-72Б пойдёт.

ВВ намерены заменить гусеничные БМП-2 на колёсные БТР-82А, способные ездить по обычным дорогам. Также стоит задача повышения защищённости бронетехники, особенно от мин и фугасов.

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