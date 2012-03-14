«Американский герой» Кандагара

Из Афганистана пришла весть об очередном убийстве мирных жителей американскими военными. На этот раз сообщается, что 38-летний сержант расстрелял в провинции Кандагар 16 человек, в том числе девять детей и трёх женщин. Ещё пять человек получили ранения.

По имеющейся информации, в ночь на 11 марта сержант покинул расположение своей части, поочерёдно зашёл в три дома в ближайшем кишлаке, стреляя во всех, кого обнаруживал внутри. По возвращении в часть он признался в содеянном и был арестован.

Афганцы утверждают, что убийца был не один – стреляли несколько военных – и убиты 30 человек. И что сержанта арестовали лишь тогда, когда местные принесли трупы убитых к воротам базы. Есть ещё одна версия – сержант стрелял один, а вот потом явился с сослуживцами, пытаясь замести следы и спрятать трупы. Но не вышло.

Как утверждается, у служивого произошёл «нервный срыв». Мало ли, с женой поругался по телефону или с тёщей поговорил, а может, на службе устал – вот и сорвался, покрошил 16 человек, снял стресс. Американцы сразу же, почуяв последствия, бросились опережать события. Извинения и сожаления народу Афганистана и марионеточному правительству принесли уже и представители командования и властей США, включая и Б. Обаму. Более того, министр обороны США Л. Панетта даже не исключил, что сержанту будут предъявлены обвинения, предусматривающие смертную казнь. Довольно странно это слышать, учитывая, как обычно в таких случаях поступает «самый справедливый в мире» американский суд. Он обычно оправдывает изуверов в форме, назначая им символические наказания.

Совсем недавно так и произошло. Лично убивший 19 человек в Ираке в 2005 г. Вутерич получил три месяца тюрьмы. Но и этот срок не отсидел. Затем его с почётом и ветеранскими правами уволили со службы.

Для контраста можно вспомнить Российскую армию, где по достаточно сомнительным обвинениям Буданову, Аракчееву и Ульману присудили очень весомые сроки. Конечно, нельзя сравнивать войну на своей территории с войной на чужой, но даже в Афганистане за советскими военнослужащими подобных «нервных срывов» не зафиксировано. Хотя преступления, конечно, тоже совершались, и иногда тяжкие. В нашей армии и за пустяковые случаи наказывают и виновника, и всех его командиров по цепочке, невзирая на вину конкретного офицера.