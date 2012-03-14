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Туареги разбушевались – воины пустыни захватывают африканские города

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Туареги разбушевались – воины пустыни захватывают африканские города
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Эхо ливийской войны ещё долго будет слышаться в разных уголках Африки и Ближнего Востока. Оно звучит в Сирии, в Алжире и в Мали, где подняли восстание племена туарегов и руководящее ими «Народное движение за освобождение Азавада» (НДОА). В настоящий момент этот конфликт становится всё более и более заметным.

Дети пустыни

Туареги являются древними кочевыми и очень воинственными племенами, проживающими на территории пяти стран: Алжира, Ливии, Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Численность их составляет примерно 5,2 млн. человек. Покорить туарегов военной силой очень нелегко – кочевая жизнь в горах и пустынях делает их стойкими, умелыми, жестокими воинами. Французам в своё время, колонизировавшим этот регион Африки, удалось подавить их сопротивление лишь к 1923 году, и то – большей частью за счёт разжигания межплеменных противоречий, «налаживания контактов» с вождями и подкупа. Однако, когда в Алжире началась война за независимость, к ней тут же подключились и туареги.

Распад французской колониальной империи в этом регионе произошёл таким образом, что туареги своего государства не получили, оказавшись разорванными по пяти странам. Это было выгодно и французам, не забывшим строптивых кочевников, и властям этих стран, принадлежавшим к иным этническим группам и не желавшим делиться чем-либо с туарегами. Туарегов прочие народности этих стран не любят – гордые и воинственные кочевники ранее угнетали и грабили оседлых соседей.

Свою территорию обитания туареги называют Азавад, отсюда и название группировки, которая ведёт войну за образование национального государства. Хотя вообще-то различных группировок у туарегов хватает. Нынешняя заварушка – не первая их война и явно не последняя.

Обычная африканская резня

Боевые действия начались в январе 2012 года. Тогда боевики НДОА атаковали позиции правительственных сил на севере страны в сплошной пустыне. Население там минимально, и население это – большей частью туареги. Поначалу малийская армия успешно отбивала все нападения. Более того, приходили сообщения о потерях повстанцев в десятки человек, уничтоженных конвоях и отрядах. Но сейчас ситуация изменилась, и на севере Мали туареги берут верх. Как минимум – временно.

Сейчас уже взяты пять городов и две военные базы. В городе Менака туареги разместили даже свою администрацию. На базах захвачено вооружение, в том числе бронетехника. Гарнизоны или отступили, или взяты в плен. Надо заметить, что туареги поступают с пленными с присущей всем африканским воинам гуманностью: десятки людей были обезглавлены. Слово «гуманность» оставлено без кавычек намеренно – ведь могли бы и съесть, как делали с пленными, например в Демократической Республике Конго.

Количество беженцев оценивается уже от 50 до 190 тыс. человек. Количество убитых превышает несколько сотен с обеих сторон. Но точные цифры не знает никто.

Помощь извне

Сейчас уже ставится вопрос о военной помощи Мали со стороны соседей. Организация стран Западной Африки рассматривает возможность военной интервенции, сообщил главнокомандующий армии Кот-д’Ивуара. Вполне вероятно и вмешательство Франции в дела своей бывшей колонии – руками, разумеется, Иностранного легиона.

Надо заметить, что достаточно большая (1,24 млн. кв. км – как три Архангельские области), малонаселённая (14 млн. чел.) и слабо подконтрольная правительству территория Мали часто бывает проходным двором для иностранных армий.

Смычка с исламистами

Нынешние успехи туарегских боевиков связывают с двумя факторами. Первым является объединение их усилий с АКМ – «Аль-Каидой в Магрибе». Эта организация отметилась и в Алжире, и в Тунисе, и в Ливии, где её боевики воевали против местных светских правительств. И след её долгий и кровавый. Одно время она базировалась в южных пустынях Алжира, но местная армия быстро разобралась с исламистами. Поэтому они и организовали базовые лагеря в северных пустынных районах Мали.

Само по себе подобное сотрудничество ставит туарегов в один ряд с международными террористами и лишает их поддержки. МИД России, например, уже жёстко осудил мятежников и выразил поддержку правительству Мали.

Армия Мали

Вооружённые силы Республики Мали можно считать слабыми даже в сравнении с уровнем многих соседей по этому региону Африки. Общая их численность составляет 7350 человек – 9 батальонов. Из них 2 танковых, 4 пехотных, парашютно-десантный, спецназначения и инженерный и несколько дивизионов артиллерии.

Вооружение  не просто слабое, а очень слабое – 12 танков Т-55 и 21 Т-34-85 (одно из последних мест на земле, где этот танк стоит на вооружении). Имеются также китайские лёгкие танки 

Тип-62, несколько десятков старых советских БТР и БРДМ. Целых две установки «Град», пара десятков других орудий, несколько десятков миномётов – вот и весь артиллерийский парк армии Мали.

В ВВС есть два десятка боевых, учебных и транспортных самолётов, в основном советского производства. Формально числятся 14 МиГ-21бис. Но вряд ли все они способны выполнять хотя бы функции штурмовиков: слишком давно находятся в «надёжных» руках местных лётчиков, техников и климата. Хотя, как минимум, несколько штук летает. Имеется меньше десятка вертолётов российского, французского и китайского производства. Ударные функции могут выполнять 2 Ми-24Д. Эту устаревшую модификацию легендарного «Крокодила» продали в Мали в 2007 г. болгары. Машины уже применялись в данном конфликте, пытаясь переломить ход событий в свою пользу. Пилотируют их, как обычно в Африке, лётчики-наёмники из Восточной Европы или СНГ.

В целом самостоятельно малийцы с туарегскими сепаратистами вряд ли справятся. Хотя в плане выучки они не настолько плохи – их тренировали французы и американцы. Часть офицеров обучалась в России – например, в Рязани готовили десантников.

Аргумент Каддафи

Но более важным фактором для нынешних успехов НДОА является то, что очень много туарегов сражались до этого в Ливии на стороне полковника Каддафи. И сейчас, вернувшись домой, они решили взять реванш на ином фронте. Имея хорошую выучку, выносливость и боевой опыт они побеждают местную армию, не имея ничего лучше джипов с пулемётами, автоматических и безоткатных пушек и лёгких РСЗО.

Каддафи очень ценил и уважал туарегов, постоянно поддерживая их деньгами, а иногда и оружием. Разумеется, полковник использовал их в той большой игре за лидерство, которую вёл в Африке. Кроме того, он платил большие деньги тем, кто служил в его Панафриканском легионе. Туарегов там было немало.

Служили они и в регулярной ливийской армии, достигая высоких постов. Служили, надо сказать, верой и правдой, сохранив верность клану Каддафи до последнего. В системе ценностей этих племён очень высокое значение придаётся личности вождя, а как вождь, Каддафи имел среди них большой авторитет. Немало прошлых заварух с туарегскими племенами и группировками в разных странах региона были «разрулены» при личном посредничестве полковника. Стоит, правда, заметить, что многие из них и начинались при его же участии.

Но теперь Каддафи нет – туарегов успокаивать некому. Может, Саркози попытается договориться с вождями? Правда, есть опасения, что это вряд ли получится.

Франция в роли унтер-офицерской вдовы

Разрушив режим Каддафи, который стремился из разноплемённой Ливии сделать более-менее вменяемое светское и единое общество, Франция, сама себя в итоге и высекла. В настоящий момент вместо вменяемой страны Ливия стремительно превращается в помесь Афганистана и Сомали. Там уже начался распад на три части: восточную Киренаику со столицей в мятежном Бенгази, гористый юго-западный Феццан, населённый берберскими племенами, и собственно Триполитанию. Причём нефть останется большей частью в Киренаике, бал в которой будут править исламские радикалы, а не прозападные вожди, прятавшиеся от Каддафи в Париже. В Феццане опять же сильны туареги, которые и там наверняка спокойно жить не будут.

Кроме того, служившие Каддафи туареги способны всколыхнуть не только Мали, но и Нигер, и ряд других стран. Одновременно следует ждать активизации исламистов в соседних странах. Тем более в Ливии для них теперь есть и лагеря, и оружие. Алжир и Марокко, предположим, свои проблемы решат сами – это сильные страны с сильными армиями. А остальные, в основном – бывшие колонии Франции – до сих пор сильно зависимые от Парижа. Хватит ли у него войск на тушение этих пожаров, учитывая, что, кроме Легиона и нескольких мобильных частей, остальные сухопутные соединения ВС Франции оцениваются крайне невысоко даже самими французскими военными специалистами?

Надеяться на большую помощь американцев тоже не стоит, им ни к чему ввязываться в африканские разборки. Но, собственно, что хотели – то и получили.

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