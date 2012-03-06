Нелегитимный начГШ

Основной послевыборной интригой для военнослужащих Минобороны остаются возможные кадровые перестановки в руководстве военного ведомства. И если вопрос насчёт Анатолия Сердюкова практически решён – он уходит, то дальнейшее прохождение службы его правой руки – начальником Генерального штаба Николаем Макаровым под большим вопросом.

Как рассказал «АН» источник в Генеральном штабе, сейчас Николай Макаров, который родился в 1949 году, лихорадочно пытается продлить себе предельный срок прохождения военной службы. Напомним, что для генерала армии, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», он ограничивается 60 годами. По данным нашего источника, предельный срок военной службы Макарова был продлён до середины февраля 2012 года. И если исходить из этой даты, то вот уже почти месяц мы имеем нелегитимного начальника Генерального штаба.

Официально в Минобороны комментировать ситуацию с начГШ отказались. Между тем, как стало известно «АН», в военном ведомстве уже разработан и согласован с другими силовыми структурами законопроект, который позволяет почти автоматически увеличить предельный срок службы на пять лет. Он будет распространяться на весь офицерский корпус, в том числе и на высший командный состав. Законопроект поступит в Госдуму уже этой весной. Его главным лоббистом называют заместителя председателя комитета по обороне, члена «Единой России» генерал-полковника в отставке Виктора Заварзина. Понятно, в случае его принятия начГШ Николаю Макарову можно будет спокойно служить ещё два года.

Однако вряд ли Макаров уживётся с предполагаемым новым министром обороны и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Сотрудник его аппарата рассказал «АН», что «у Дмитрия Олеговича есть свои профессиональные кандидаты на этот очень ответственный пост. Ведь придётся выстраивать всю работу Генерального штаба не просто с нуля, а из минуса, в который её загнали Сердюков и Макаров».