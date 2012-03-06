Азербайджан – между молотом и наковальней

Посол Азербайджана в Иране недавно был вызван в иранский МИД, чтобы дать объяснения по поводу грядущей покупки Баку оружия на сумму 1,6 млрд. долл. у Израиля, являющегося врагом Тегерана. Там он сделал официальное заявление, что оружие было куплено, «чтобы освободить оккупированные земли Азербайджана», подразумевая территорию Нагорного Карабаха. Что это – очередные ритуальные камлания или же дело идёт к войне?

Сделка с Израилем

Посла вызывали из-за сделки с израильской оружейной корпорацией IAI. У неё азербайджанцы закупали военную технику и до этого. В частности, небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Но нынешний пакет особенный. Израиль продаст БПЛА большой продолжительности полёта Heron и Searcher (последний под именем «Форпост» выпускается в РФ) и средства радио­технической разведки. Кроме того, в поставке есть две РЛС «Грин Пайн». Эти станции входят в состав израильской системы ПРО «Хец-2». Видимо, Баку хочет использовать их как РЛС раннего предупреждения о пусках армянских, иранских, а может, и российских оперативно-тактических ракет.

Есть сведения и о том, что заказаны и новейшие ЗРК средней дальности «Барак-8» с дальностью до 70–120 км, создаваемые Израилем для Индии. Впрочем, пока эта система даже не прошла испытаний, и подобная покупка выглядит «котом в мешке».

Закупки самого современного оружия

Получающий немалые доходы от нефтегазовой добычи Азербайджан сейчас является одним из крупных покупателей оружия. Страна уже переросла стадию закупки «бэушного» украинского, болгарского и белорусского вооружения и приступила к закупкам самого современного оружия за рубежом.

Одним из основных поставщиков современного оружия являются Россия, а также Израиль и Турция. Не так давно был закуплен новый ЗРК

С‑300ПМУ‑2. У Армении такого нет – есть более старая версия С-300ПТ-1. Закупаются БТР-80А и бронированные грузовики КамАЗ. В ЮАР приобретены минозащищённые бронемашины класса MRAP. Несколько странно смотрится закупка в Турции броневиков «Кобра», которыми, как утверждают азербайджанские военные, «очень довольны в соседней Грузии и их защита их устраивает».

Грузин, может, и устраивает, но в августе 2008 г. несколько этих машин было подбито и захвачено нашими военными. Вердикт специалистов можно обозначить кратко – «слабобронированный хлам». Видимо, таким образом в Баку делают услугу своим турецким покровителям.

Т-90С и Ми-35М

Азербайджанские танки Т‑72АВ, закупленные в Белоруссии и на Украине, модернизировали израильтяне, по сходной схеме с модернизацией грузинских танков перед августовской войной. Эти Т-72-SIM-1 попали в наши руки и были неплохо оценены специалистами. Но было отмечено, что модернизация системы управления огнём без замены пушки и приводов стабилизатора (что израильтяне без нас сделать не могут) даёт лишь ограниченный эффект.

В Баку решили так же – и закупили Т-90С. Пока неизвестно ни число, ни комплектация машин. Проявляют там заинтересованность и в Т-90МС «Тагил» – новейшем экспортном глубоко модернизированном танке.

Особое внимание уделяется средствам дальнего огневого поражения – для взлома армянских укреплений в Карабахе и воспрепятствования подходу резервов из Армении. На Украине закуплены РСЗО «Смерч» и «Ураган», дальнобойные орудия «Гиацинт» и «Пион», тактические ракетные комплексы «Точка-У», в Израиле – модернизированные РСЗО «Град-LAR». В настоящий момент осуществляется контракт на поставку 24 боевых вертолётов Ми-35М из России.

Надо заметить, что Москва любые продажи оружия Азербайджану стремится компенсировать поставками Армении. Армения, как член ОДКБ, получает оружие со скидкой, однако закупать в тех же объёмах, что и сосед, она не в состоянии. Но в ближайшее время, очевидно, что-то будет поставлено и Еревану, возможно, даже в кредит. Таким образом, РФ поддерживает баланс сил на Кавказе.

Между молотом и наковальней

Азербайджану, вынашивающему планы реванша в Карабахе, стоит задуматься об общей шаткости своего геополитического положения. Кроме очевидного противника в лице Армении и НКР есть ещё и Иран, с которым тоже всё весьма напряжённо. Тегеран не забыл, что территория Азербайджана принадлежала Персидской империи с незапамятных времён. Кроме того, отношения Баку и Тегерана осложнены трениями вокруг Каспийского шельфа и прочими пограничными вопросами. Тесная дружба Азербайджана с Турцией также напрягает Иран.

Бывают на границе двух стран и вооружённые инциденты. Например, осенью азербайджанские пограничники застрелили иранского пограничника, что вызвало очередной виток напряжённости. Не верят в Тегеране в заявления Баку о «задушевных и дружеских чувствах» к соседу и непредоставлении своей территории для агрессии США против Ирана. Поэтому персы держат мощную группировку войск на границе с Турцией и Азербайджаном. Они не скрывают того, что готовы решить вопросы и силой. Понятно, что шансов у Баку в войне с Ираном нет. Разве что вступится Турция – но в этом случае в игру вступит и сирийская армия. Сейчас, конечно, сирийцы заняты подавлением мятежа, но большая часть армии в этом не задействована. Будет большая война, которая неизвестно чем закончится.

Но Иран – это лишь наковальня. Молотом в случае начала войны с Арменией и НКР может стать Россия.

Сколько волка ни корми

Богатеющему на нефти и газе Азербайджану удаётся вооружиться лучше Армении, которая достаточно бедна даже при немалой помощи армянской диаспоры. Но тягаться с Россией, конечно, он не сможет, сколько ни вооружай. Как говорится, сколько волка ни корми – всё равно у жирафа конечности длиннее, а у слона они толще. Армения – член ОДКБ, и в случае войны с Азербайджаном у России будет неприятный выбор. Но на самом деле выбирать не придётся – придётся помочь союзнику.

В дело вступит Южный военный округ – сейчас самый современный округ ВС РФ. Уже сейчас порядка 70% вооружения и военной техники ЮВО – современные или модернизированные, и процесс обновления продолжается. В настоящий момент в составе войск ЮВО две армии (знаменитая 58-я и только формируемая 49-я), несколько десятков различных бригад, из них более десятка общевойсковых, три военных базы бригадного состава (в Абхазии, Армении и Южной Осетии), 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия ВДВ и другие части.

На вооружении только строевых частей состоят более 500 танков, тысячи единиц бронетехники, артиллерии, ЗРК и другое вооружение. Бригады вооружены новыми танками Т‑90А и глубоко модернизированными Т-72Б, боевыми машинами пехоты БМП-3 и новыми БТР-82А. Поступают современные средства ПВО, противотанковой борьбы, самоходная артиллерия и РСЗО. Авиабазы ЮВО получают новейшие ударные вертолёты Ми-28Н, Ка-52А и Ми-35М, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ и истребители Су-30М2.

В самой Армении дислоцирована 102-я военная база ВС РФ. Она сейчас имеет штат усиленной мотострелковой бригады, в состав входит также дивизион ЗРК С-300В1 и эскадрилья МиГ-29.

Аргумент ОДКБ

Пока Армения входит в ОДКБ и имеет нашу военную базу, даже нынешнее, не самое адекватное руководство Турции не решится «помочь азербайджанским братьям» военной силой. Конфликт РФ и Турции может быстро привести к очень жёстким мерам с нашей стороны, вплоть до тактического ядерного оружия и ударов крылатыми ракетами. Причём и в этом случае Турции не окажут прямой помощи ни США, ни другие страны НАТО. Военная авантюра турок будет оценена альянсом в соответствии с уставом: сам напал – пусть сам и отбивается.

Очередной блицкриг?

Судя по всему, в стратегии реванша в Карабахе Баку делает ставку на блицкриг – быстро взломать укрепрайоны, отрезать НКР от Армении, остановить армянские ВС, а затем разгромить карабахскую армию, вернуть себе регион до того, как вмешается Россия. Грузия в 2008 г. тоже на это рассчитывала – не получилось.

В случае нападения Азербайджана на Армению и начала второй карабахской войны России потребуется некоторое время для переброски войск на границу с Азербайджаном – в Дагестане войск – не так много. Но, как показывает опыт Пятидневной войны, даже в сложных горных условиях ВС РФ эту задачу решить могут. Затем вдоль побережья ударная группировка может нанести удар в направлении Баку и второй – в тыл группировке, штурмующей Карабах. Одновременно господствующая на Каспии Каспийская флотилия может нанести удары по нефтепромыслам, военным объектам на побережье и выбросить десант в районе столицы. Ударами баллистических и крылатых ракет уничтожат основные командные пункты, парализуют аэродромы, ВВС ЮВО достаточно быстро «перемелят» авиацию соседнего государства. Конечно, Азербайджан покрепче Грузии будет, армия побольше, вооружена получше, но тем не менее – шансов у него нет. Стоит ли пытаться?

К тому же, несмотря на численное и техническое превосходство над Арменией, в плане морально-волевых качеств и «заряженности» на войну азербайджанская армия явно проигрывает. Кроме генералов и политиков никто о «возврате попранных отчин и дедин» и не помышляет – война никому не нужна. Да и политики в принципе отдают себе отчёт в последствиях. Однако, как говорится, – висящее на стене ружьё однажды может и выстрелить.