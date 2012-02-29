Война в Сирии: бои с переменным успехом

Если о событиях в Сирии получать информацию только из какого-нибудь западного ТВ-канала, то легко может сложиться впечатление, что правительственная армия напрягает последние силы и отступает. Кое-кто уже предсказывает скорое падение режима Б. Асада и военную интервенцию Запада. Однако пока это больше похоже на выдачу желаемого за действительное.

Сирийский Грозный

Город Хомс является основной горячей точкой в противостоянии сирийской армии и «крыс». Так большинство местного населения называет бандитов, именующих себя Свободной сирийской армией. Осада Хомса идёт долгие месяцы. Сначала силы безопасности, а потом и армия пытались контролировать город и подавлять беспорядки. Затем войска были выведены в угоду мировому сообществу.

Но это не помогло – Запад от Сирии не отстал. Поэтому в конце концов армии был дан приказ навести порядок. Надо заметить, что военные очень сильно ограничены в возможностях. Им запрещено использовать авиацию, в том числе ударные вертолёты. Практически не применяется тяжёлая артиллерия – обстрел ведётся меньшими калибрами. Запрещено массированно использовать РСЗО.

Это связано с тем, что из Хомса не была проведена эвакуация жителей. Город большой, население его составляет от 1,2 до 1,5 млн. вместе с пригородами. Протяжённость его – от 13 до 17 км в разных направлениях. Большинство людей просто не стали покидать город – уехали тысяч 10–20.

Так что это не сильно опустевший «Грозный 2000 года» – в городе ездят машины, ходят люди. Понятно, что не в тех районах, где идёт зачистка и стреляют. Войска постепенно сжимают кольцо, несмотря на попытки боевиков оказать сопротивление.

Понятно, почему войска возятся долго, да ещё будучи ограничены в средствах. И всё же, судя по последним сведениям, армейские части и силы безопасности сломили сопротивление боевиков и заканчивают зачистку Хомса. В городе найдено большое количество складов оружия, взяты сотни пленных. Несколько десятков боевиков сдались только за последние дни.

Бои подобрались к столице

Сейчас в городе идут боестолкновения, но они уже носят спорадический характер. Похожие операции проводятся и в других населённых пунктах. Кроме того, силами безопасности были вычищены предместья Дамаска и ликвидировано созданное там подполье. К операции привлекли подразделения дислоцированных близ столицы 4-й механизированной и танковой дивизии Республиканской гвардии – лучшего соединения армии. Между прочим, у хорошо экипированных гвардейцев и сотрудников спецназа госбезопасности замечено большое количество новейших видов специального оружия российского производства. Например, мелькнул доселе нигде не засвеченный двухствольный гранатомёт «Вернисаж» и ряд других новинок.

Террористическая война

Сирийцы не скрывают своих потерь. Почти каждый день на ленте агентства САНА и в других официальных источниках сообщается, сколько, когда и где погибло военнослужащих и полицейских. Причём указывают звания, имена и происхождение погибших. Средний уровень суточных потерь составляет 8–10 человек убитыми. За январь 2012 года погибли 275 военнослужащих и полицейских. Это примерно соответствует среднемесячным потерям нашей армии в ходе активного периода второй чеченской войны.

Но в Сирии практически нет того, что можно считать масштабными боевыми действиями в привычном для военных понимании. Если в Чечне на начальном этапе боевики упорно обороняли удобные населённые пункты, строя настоящие укрепрайоны, то здесь с армией стараются не вступать в прямые боестолкновения.

За всё время бандиты ни разу не атаковали ни одного военного объекта – ни одного военного городка, склада, аэродрома, части ПВО. Ни разу не брали штурмом блокпостов, ограничиваясь обстрелом. Не было ни одной атаки на армейскую колонну или конвой снабжения. Обычно террористы атакуют только маленькие конвои и одиночные военные машины, нарушающие правила передвижения в опасной зоне. А чаще всего – подкарауливают военных и полицейских около их домов или нападают на дома.

Также они активно ставят мины и самодельные фугасы – ведь за это, как и в Чечне, платят деньги. Но, видимо, то ли инженерная разведка у сирийцев стала работать лучше, то ли ставить мины стало опаснее, цены на этот «бизнес» в последнее время растут. Ещё недавно за фугас на дороге «борцы за свободу» получали 200 долларов. Сейчас же цены выросли до 400, а то и до 500. Поэтому желающие в стране, где много молодёжи, но мало работы, находятся.

Лишь в Хомсе и ещё ряде населённых пунктов имеют место прямые перестрелки с бандитами. И то, не имея возможности противостоять обученным и прилично вооружённым частям в открытом бою, они используют тактику «обстрелял – и скрылся, если удалось». Действуют мелкие группы, пары снайперов, тройки пулемётчиков и гранатомётчиков. Они обстреливают из пулемётов и РПГ одиночные танки, БМП или грузовики. Активно используются канализационные туннели и популярные на Востоке оросительные туннели-кяризы. Но в некоторых кварталах боевики вцепляются в каждый дом. В общем, мы это когда-то тоже видели и научились противостоять. Учатся и сирийцы.

Общество заклятых друзей Сирии

Судя по последним событиям на военном и дипломатическом фронтах, от идеи вооружённой интервенции в Сирию на Западе отказались. Недавняя конференция «друзей Сирии», куда настоящих друзей страны не пригласили, даже не решилась признать оппозицию «законной властью страны».

Многочисленная сирийская армия, мало того что не выглядит разваливающейся и небоеспособной, но и получает поступающие из России новейшие образцы вооружений, которые помогают освоить российские военные специалисты. К тому же Сирия имеет особые отношения с Россией – там размещена российская военная база.

Так что вся затея с агрессией чревата большими потерями и длительным конфликтом с малопонятным исходом. Пентагон уже заявил, что для данной операции нужно слишком много войск. НАТО тоже «отбояривается» от идеи силовой демократизации Сирии. Турки умерили воинственный пыл и, вместо того чтобы пугать Сирию, решили провести учения на границе с Арменией. Но готовить боевиков в лагерях они не перестали.

Сохраняют агрессивный настрой только грозные «боевые хомяки» из нефтяных султанатов, эмиратов и королевств Персидского залива. Однако они лишь призывают Запад к силовому вмешательству, обещая, в стиле персонажа «12 стульев» г-на Кислярского, «оказать посильную финансовую помощь». Ещё бы – боевые и морально-волевые качества большинства их прекрасно оснащённых армий находятся примерно на уровне грузинской армии.

Благо, чужих рук хватает – недавно появились сообщения, что в Иордании накопилось до 10 тысяч ливийских боевиков. Конечно, боевые качества легендарных «вооружённых клоунов» не впечатляют. Будучи оснащены боевой техникой, обучены западными инструкторами, они проигрывали войскам Каддафи, спасаясь только самолётами НАТО. Но резать и жечь население большого ума не надо. Так что и это отребье представляет угрозу.

Ребята, может, вы сами застрелитесь?

Госпожа Клинтон вообще заявила, что надеется, что Б. Асада свергнет армия. Её подводит незнание ситуации в стране. Среди военных есть недовольные Башаром, считающие, что он слишком мягок и не позволяет им решить вопрос с бандитами так, чтобы надолго хватило. Башар считается либералом и «полуштатским» – изначально он был врачом и к «трону» не предназначался. Но после гибели наследника Басиля Асада пришлось готовиться к власти, пройдя в том числе военную карьеру.

Поэтому среди военных если и есть идеи заменить Башара – то разве что на его брата Махера, командующего гвардией, человека жёсткого. Неужели г-жа Клинтон надеется, что сирийские военные отдадут власть какому-то ставленнику США, перечеркнув и своё личное будущее? Похоже, что эту идею она высказала от бессилия.

Пробуют «друзья» Сирии и экономическую удавку. Евросоюз на днях объявил об очередных санкциях против Дамаска. В числе прочего ему отказано в поставках медицинской аппаратуры. Надо заметить, что эти санкции не будут давать заметного эффекта – пока есть Тегеран, «подкармливающий» Дамаск финансово, экономика не рухнет. А необходимое оборудование может быть поставлено через Россию и Китай. Хотя экономические проблемы из-за войны достаточно серьёзные и как-то решать их надо.