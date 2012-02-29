Часы Сердюкова отсчитывают последние минуты на посту министра

В связи с приближением выборов и последующей отставки правительства резко обострилась аппаратная борьба с целью остаться в тёплых креслах. Особенно это касается силового блока, который подчиняется президенту. Основным кандидатом на замену является министр обороны А. Сердюков.

В последнее время Сердюков постоянно оказывается в центре имущественных скандалов, расследований и уголовных дел против своих ставленников. К тому же «эффективный менеджер» не смог организовать структуру учёта бездомных офицеров, фактически введя в заблуждение руководство страны, которое давало заведомо невыполнимые обещания. Это стало уже настолько неприличным, что даже всегда лояльный телеканал «Россия» впервые позволил себе дать слово оппонентам министра обороны. Причём 23 февраля в прайм-тайм.

Основная интрига – кто будет новым министром обороны ядерной державы. В самом министерстве говорят о двух кандидатурах: заместителе Александре Сухорукове и нынешнем вице-премьере Дмитрии Рогозине. Источник в окружении Рогозина заявил «АН», что «вероятнее всего именно Дмитрий Олегович и возглавит министерство».

– Сейчас активно идёт его «обкатка». Он постоянно принимает участие во всех совещаниях, посвящённых оборонной тематике. Один из вариантов, который рассматривается, – совмещение поста вице-премьера и министра обороны. Тем более что в ближайшее время, скорее всего летом, от военного ведомства заберут функции гособоронзаказа и распределят их по нескольким ведомствам. Координатором будет военно-промышленная комиссия, – говорит источник. По его словам, «такой прецедент уже был в правительстве».

Напомним, что в середине 90-х годов министр внутренних дел Анатолий Куликов также занимал пост вице-премьера, курировавшего силовой блок.

Пока открыта вакансия на пост начальника Генерального штаба, так как генерал армии Николай Макаров также поздней весной вместе с министром покинет свой пост. За это кресло сейчас идёт борьба между главкомом Сухопутных войск Александром Постниковым и командующим ВДВ Владимиром Шамановым.