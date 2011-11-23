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Нашим генералам надо запретить общаться с прессой

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав ВЯТКИН, военный эксперт «АН» ]

Нашим генералам надо запретить общаться с прессой

17 ноября в Общественной палате РФ начальник Генерального штаба ВС генерал армии Николай Макаров прочёл доклад «Новый облик Российской армии: результаты, проблемы, перспективы». Он вызвал очень противоречивую реакцию.

Опасность войны возрастает

Генерал начал с того, что перечислил возможные угрозы безопасности страны. И самое главное, сообщил, что риск втягивания России в войны и конфликты будет только возрастать. Причём в будущем вырастет вероятность возникновения региональных и крупномасштабных войн, в том числе – с применением ядерного оружия. Это военные понимают давно, но для гражданских прозвучавшая информация оказалась холодным душем. В обществе господствует мнение, что крупной войны не будет, а ядерной – тем более. В этом случае Макарову можно поставить однозначный плюс – может, люди начнут хоть как-то понимать, что рассусоливать с перевооружением нам просто некогда. И колоссальные средства вкладываются не зря.

Война Министерства обороны и промышленности

Говоря о боевой технике, генерал был прав, когда утверждал, что достаточно большая часть имеющейся в войсках техники уже не соответствует уровню лучших мировых образцов. Она не соответствует и нашим требованиям.

Несмотря на это, производители упорно предлагают Министерству обороны (МО) эту технику, понимая, что податься военным некуда – поломаются, да купят. Купить-то больше негде. Но сейчас производителей заставляют снижать цены – это, конечно, многим не нравится. Не нравится и то, что МО теперь готово закупать и иностранное оружие, лишь бы оно было качественным. Хотя это больше способ давления, нежели реальные намерения.

В результате возникает «война» между МО и ОПК – вокруг цен, качества продукции и выполнения контрактов. Отголосками её и являются публичные взаимные обвинения, в том числе не всегда справедливые упрёки в сторону нашего оружия. Выглядит это некрасиво.

Генерал и танки

И всё-таки непонятно, зачем сопровождать справедливую критику вымыслом? Так, Макаров заявил, что танк Т-90 имеет дальность поражения целей всего 2,5 км, а израильский танк «Меркава Мк.4» – до 6 км. Ну зачем же держать всех за дураков?

Во-первых, непонятно, о каком Т-90 говорил генерал. Их существует множество: Т-90 образца 1993 г., ранние Т- 90А 2004 г. или последняя серия Т-90А? Или, может, он имел в виду экспортный Т- 90СА? В любом случае даже у старого Т- 72Б прицел позволяет обеспечить стрельбу кумулятивным и подкалиберным снарядами на 4 км, осколочно-фугасным – на 5 км, ракетой – на 4 км.

На большие дистанции, согласно известным любому танкисту «Правилам стрельбы из танков», можно стрелять полупрямой наводкой или в случае огня с закрытой позиции – непрямой наводкой (дальность до 10 км). Правда, толк от использования танка как гаубицы невелик. У Т-90А предельные дальности ведения огня такие же, но ракета может поражать цель на дистанции более 5 км.

Смысла увеличивать дальность ведения огня прямой наводкой нет. Дистанция прямой видимости в большинстве случаев не более этого расстояния. Если, конечно, не стрелять с горки по цели в плоской израильской пустыне.

Однако, может, речь шла о точности ведения огня? Опять же – наши танки в боевых условиях поражали цели на больших дистанциях. Для них не были пределом пресловутые 2,5 км. Что же до возможностей системы управления огнём (СУО), то СУО «Меркавы Мк.4» лучше, чем у Т-90А. Там, например, есть автомат сопровождения целей (АСЦ). Но и его можно установить на Т-90А – алжирцы получают именно такие танки. А Министерство обороны иметь АСЦ не захотело. Почему? Чтобы теперь упрекать его отсутствием?

Для чего давать козыри в руки хулителям нашего оружия и конкурентам на мировом рынке? Военные потенциальных клиентов, конечно, разберутся, где правда, а вот иностранные политики нашему генералу могут и поверить.

К тому же начальник Генштаба в курсе, что есть новый танк – Т-90М, и он превосходит по своим возможностям любой западный танк, в том числе и по СУО. Дело за доработкой его под требования МО и прохождением им испытаний.

Сравнивая несравнимое

Досталось ни за что и реактивным системам залпового огня (РСЗО). Макаров заявил, что наша 300-мм РСЗО «Смерч» поражает цели всего на 70 км, а американская HIMARS – на 150.

Для начала, «Смерч» давно уже стреляет на 90 км, есть и более продвинутая версия. Стреляет неуправляемой автономно корректируемой ракетой, причём очень точно, а американская система такой же ракетой стреляет намного «косее» и всего на 45 км. Это при несравнимых поражающих возможностях – вес только боевой части ракеты «Смерча» больше, чем вес всей ракеты «американки». У американцев появилась новая ракета, корректируемая через систему GPS. Но и она стреляет на 70 км, хотя был и рекорд – залп на дальность 92 км.

Откуда же взялись 150 км? Всё просто – у американцев пусковая установка используется и для запуска баллистических ракет, которые и имеют дальности от 150 до 300 км. Сравнивать их надо с баллистическими ракетами комплекса «Искандер-М», который стреляет дальше в 1,5 раза, и головная часть его ракеты втрое тяжелее, чем у наиболее дальнобойной версии американцев. Зачем сравнивать между собой заведомо разные вещи?

К тому же уже сейчас готовится к серии новая универсальная РСЗО «Торнадо», которая пускает ракетами со спутниковой коррекцией и на 160–200 км. Она поразила цели на недавних учениях «Центр-2011». Генерал забыл?

Так в чём же дело?

Почему же в целом адекватный доклад иллюстрировался такими глупостями? Неужели правы армейские остряки, рассказывающие анекдоты про генералов. Дескать, им мозги уже не нужны – можно дома в холодильнике держать. Нет, Макаров считается адекватным, неглупым и знающим военачальником. Поверить в то, что он глуп  – не получается.

Может, он продался западным и израильским фирмам и рекламирует их продукцию? Тоже вряд ли. Ему, наверное, стоит поменьше слушать рекламу на оружейных выставках западных производителей – охмурять там умеют.

То, что наши генералы не умеют общаться со штатской публикой и  прессой, – известно давно. Видимо, уже пора официально запретить им делать это и перевести столь тяжкую обязанность на полковников или специалистов, которые досконально знают ту узкую сферу, о которой говорят. А МО надо завести штат профессиональных специалистов по работе с общественностью и подобные выступления поручать им, а не отвлекать генералов от дел.

Тем не менее «АН» всё же кажется, что начальнику Генштаба стоит быть чуть сдержаннее в своей публичной полемике с ОПК и не выносить сор из избы ни специально, ни в полемическом задоре. Слишком много людей услышат и прочтут эти речи и, возможно, поймут превратно. А затем различные «аналитики» раскрутят именно ляпы и ошибки так, что про здравое зерно никто и не вспомнит.

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