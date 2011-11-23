Мокрецова под увольнение подвела женщина

Замминистра обороны Михаил Мокрецов отправлен в отставку после скандала с начальником аппарата Сердюкова. Офицеры военного ведомства возмущены действиями Елены Васильевой. Её доход исчисляется миллионами.

Отставка замминистра обороны Михаила Мокрецова напрямую связана с последним скандалом, который разгорелся между ним и руководителем аппарата министра обороны Елены Васильевой. Летом Мокрецов лишился этой ключевой должности, которая и досталась бывшей советнице министра Елене Васильевой. После этого между ними произошёл ряд скандалов. Об этом «Аргументам. ру» рассказал высокопоставленный источник в военном ведомстве. По его словам, «последний скандал, который произошёл две недели назад, был вообще отвратительным».

«Способ разговора начальника аппарата министра напоминает её шефа – полная невоспитанность, крик, истерики, мат. Это тридцатитрехлетняя женщина может наорать на высокопоставленного сотрудника министерства, многозвёздного генерала так, что уши вянут. И все молчат, потому что она приближённая министра. Сейчас ещё ряд больших людей в ведомстве пишут рапорта на увольнение именно из-за её поведения», – говорит источник.

Между тем, согласно официальной декларации Елены Васильевой, при доходе в 6,2 млн. руб. она владеет земельным участком (170 кв. м), жилым домом (71 кв. м), тремя квартирами (170,1, 107,3 и 192 кв. м), двумя долями в нежилых помещениях (253,9 и 33,6 кв. м), гаражом, а также автомобилем Mercedes-Benz S500.

Официальной биографии Васильевой на сайте Минобороны нет.