Когда из армии уберут дураков?

Минобороны до сегодняшнего дня исповедует принципы сталинских маршалов – расчищает арсеналы, не считаясь с человеческими жертвами. Вместо того чтобы позволить профессионалам утилизировать и извлекать прибыль из старых боеприпасов, по приказу гражданского министра Сердюкова солдаты-срочники и офицеры занимаются смертельно опасным и крайне неэффективным делом – подрывом снарядов и боеголовок на армейских полигонах. Счёт погибших и покалеченных идёт на сотни.

Гексоген под ногами

Недавно в Астрахани в пункте сдачи металлолома обнаружили не менее 30 тонн боеприпасов. Официальные лица поспешили успокоить – снаряды и боеголовки разряжены. Но почему-то вывозом этого «железа» занимались взрывотехники. А в некоторых гильзах были отчётливо видны «макаронины» тротила. Попали снаряды в областную столицу с полигона Ашулук. Он знаменит тем, что в августе во время уничтожения реактивных снарядов системы «Град» начался смертельный «фейерверк», который унёс жизни семерых человек. Снаряды и осколки разлетались на километры. Скорее всего, именно эти боеприпасы охотники за металлом приволокли в пункт приёма вторсырья.

Не проходит недели, чтобы полпреды президента в округах, губернаторы и мэры крупных городов не теребили военных – сколько ещё будет продолжаться вакханалия подрывов? На днях в Оренбурге губернатор Ю. Берг встретился с командующим войсками Центрального военного округа генералом В. Чиркиным. Обсуждали практику «утилизации» боеприпасов методом подрыва. Она, по утверждению генерала, и в 2013 году будет продолжена. В результате сошлись на поисках места для полигона подальше от населённых пунктов. А в конце октября новосибирский и кемеровский губернаторы обратились к главкому Сухопутных войск Александру Постникову с просьбой навести порядок на полигонах в Шилово и Юрге. Даже в выходные дни взрывы были слышны в Новосибирске, а в кузбасских шахтах ощущались колебания. Тут уже горняки стали предъявлять претензии Аману Тулееву – страшно идти в забой.

И, главное, взрывами проблему старых боеприпасов не решить. Специалисты утверждают – на полигонах Минобороны 30% боеприпасов даже не разрушаются. А количество взрывчатки вокруг ям, где таким способом избавляются от оружия, превышает все мыслимые нормы. Как говорят – бери лопату и насыпай. Будет и тротил, и гексоген. Даже не надо сильно напрягаться, чтобы добыть искомую взрывчатку для «тёмных» дел, только дорогу к полигону найти.

Прощай, оружие

В Красноармейском НИИ механизации – международная конференция по утилизации боеприпасов. Подготовили «закрытую» выставку безопасных утилизационных технологий. А тут дурная весть – буквально накануне мероприятия в Забайкалье в результате подрыва старых боеприпасов погибли два офицера. Взрывной тон конференции был обеспечен. Его задал начальник отдела ВПК при правительстве Пётр Наумов. Он прямо обвинил Минобороны в коррупции:

– Некоторые исполнители, получив средства на утилизацию, подрывают боеприпасы, присваивая разницу в цене. Это Рособоронзаказу на заметку. Мы все свидетели того, что безобразие сопровождается взрывами складов, увечьями военнослужащих, страданием местного населения.

Александр Сухоруков, первый замминистра обороны, отпирается:

– Каждый боеприпас имеет свой срок хранения, и наступает период, когда он не может быть утилизирован никаким способом, кроме подрыва.

Зал загудел: «Как же так, он что, не знает, что давно созданы мобильные комплексы расснаряжения?» Правда, позже замминистра Сухорукову их показали. Из контейнеров, как из кубиков, составляется мини-завод, способный работать полностью автономно – есть собственный генератор, системы водоснабжения и водоочистки.

Сержант на пороховой бочке Средний армейский арсенал на 3 тыс. 20-тонных вагонов раньше возглавлял офицер с высшим военно-инженерным образованием в звании не ниже майорского. Под его командованием был целый штат офицеров и прапорщиков. Строители «нового облика» армии решили, что со всей этой взрывоопасной массой в 60 тыс. тонн справится сержант. Будем ждать новых «фейерверков»?

Мобильные комплексы можно доставить куда угодно, в самые труднодоступные места. Так что без взрывов вполне можно обойтись. Только вот на многих контейнерах этих комплексов видны таблички на двух языках – русском и испанском. Показали начальникам – и вперёд, к инозаказчику. Как утверждает директор по научной работе ФГУП КНИИМ Виктор Глинский, мы по многим позициям опережаем и американцев, и европейцев. Потому спрос на российские комплексы расснаряжения есть. Отечественные технологии дешевле, чем зарубежные. Известно, наши учёные во все времена были вынуждены выкручиваться, проявлять смекалку:

– У нас после утилизации на выходе больше ценностей. Но нас не слушают или не слышат. Или не хотят слышать. И если покупают соответствующее оборудование, то предпочитают брать не лучшее, а что подороже – тогда «откаты» круче.

Стоит отметить, эти комплексы не являются чем-то уникальным – вполне себе серийные. Но есть и совершенно новые, с продвинутыми технологиями. Такой создали учёные ЗАО «Петровский научный центр «ФУГАС». «ФУГАС» расшифровывается как «Федеральная утилизация гексогеносодержащих артиллерийских систем». Гексоген в снаряде – штука невероятно твёрдая. Взрывать по рецептуре Сердюкова? Зачем? Учёные нашли способ, не имеющий аналогов в мире. Они создали промышленную установку, где можно безопасно вымывать гексоген из снарядов методом «гидрокавитационного извлечения». Используется не просто вода под высочайшим давлением – это опасно, может рвануть, – а «затопленная кавитирующая струя». До этого ещё никто в мире не додумался. Иностранцы за установкой уже стоят в очереди. Спрашиваю гендиректора ФУГАСа Валентина Горбачёва, а вдруг те же китайцы скопируют комплекс?

– Работать не будет. Наше ноу-хау скрыто в сопловых блоках, которые просто взять и «слизнуть» невозможно. Это продукт колоссального научного задела.

Покрутил я это сопло в руках и подумал – логически объяснить, почему у нас нельзя нормально заниматься делом, трудно. Простаивают целые заводы! Ежегодно до полумиллиарда рублей, не использованных на утилизацию, возвращаются в федеральный бюджет. Наворотили дикое количество указов, приказов, регламентов. В итоге тот, кто может заниматься утилизацией и имеет для этого технические возможности, не имеет лицензии. И наоборот. Тем временем, пока мы взрываем и обсуждаем, российские технологии утилизации в соседней Белоруссии работают уже 10 лет. Там никто не позволит уничтожать боеприпасы подрывом. Это же деньги на ветер! Некоторые директора российских заводов превратились в охотников за металлами, которые получаются на выходе после цивилизованной утилизации. Так, в Новороссийске завод двигателей сумел решить проблему с рекламациями на свою продукцию, лишь «разжившись» высококачественным оружейным металлом. А господин Сердюков продолжает требовать от подчинённых как можно быстрее «всё взорвать и уничтожить».

Премьер не в курсе? Проблемой озаботился В. Путин. На заседании правительства 14 ноября он сообщил: – На складах и арсеналах, на базах Минобороны накоплено и хранится около 20 миллионов тонн различного рода боеприпасов, 50% из них – с истёкшим гарантийным сроком. И добавил: – Нужно максимально выгодно, с толком использовать хранящиеся запасы, потому что старое вооружение и боеприпасы содержат и редкие металлы, и другое ценное сырьё. Путин предположил, что реализация Федеральной целевой программы по утилизации позволит заработать около 10,5 млрд. рублей: – В результате мы можем получить чёрных металлов – более 3,5 миллионов тонн, цветных – около 520 тысяч тонн, драгоценных металлов – 35 тонн, взрывчатых веществ и порохов – 114 тысяч тонн. Эта работа «должна исключить экологические риски, любые ЧП и тем более человеческие жертвы». Интересно, как на сей раз истолковали этот «сигнал» в Минобороны? Взрывать или утилизировать?

Понятно, что для армии старое оружие, как гири на ногах. Содержание старых боеприпасов ежегодно отнимает у бюджета более 2 млрд. рублей. Но представители Минобороны часто плохо себе представляют предмет обсуждения. По поводу доставки к местам утилизации старых, а оттого нестабильных, бое­припасов, некий чин, похоже из «гражданского призыва», явно не способный отличить пистолет от револьвера, предложил «…нанимать логистические компании, а уж они-то всё привезут куда скажут!» Зал, где проходила конференция, состоящий из спецов высшего уровня, не удержался и хохотал, не скрываясь. Логистическим компаниям можно, конечно, доверить доставку тушёнки или цемента, но вот от ракет, тротила и гексогена лучше держать их подальше.